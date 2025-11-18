Aktualizacja: 18.11.2025 18:02 Publikacja: 18.11.2025 17:45
Europejska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje w głównych kategoriach do swoich tegorocznych nagród. Najpierw to, co może nas ucieszyć. Nominację w kategorii najlepszego debiutu dostał film Mary Tamkovich „Pod szarym niebem”. To historia białoruskich dziennikarzy, którzy filmują protesty po wyborach 2022 roku, narażając się na aresztowania i długoletnie kary. Scenariusz został zainspirowana prawdziwymi losami dziennikarki Kaciaryny Andrejewej i jej męża Ihara Iliasza. Andiejewa za swoje relacje została skazana na 8 lat więzienia. Nie ugięła się, nigdy nie zgodziła się współpracować ze służbami specjalnymi.
— Rzeczywistość po tej stronie granicy, póki co nas oszczędzała – mówiła „Rzeczpospolitej” Tamkovich, która urodziła się w Białorusi, ale mieszka w Polsce: tu skończyła studia dziennikarskie, Warszawską Szkołę Filmową i Szkołę Wajdy. — Jednak po latach komfortu, Europejczycy coraz częściej tracą poczucie bezpieczeństwa. Być może w pewnym momencie wszyscy staniemy przed bardzo trudnymi wyborami. A dzięki ludziom takim jak Andrejewa i Iliasz można uwierzyć, że jest w nas coś, co nie pozwala ugiąć się pod presją tyranii. To właśnie źródło nadziei.
Najwięcej, bo aż pięć nominacji ma norweska „Wartość sentymentalna” („Sentimental Value”) Joachima Triera. Ma ona szansę na tytuł najlepszego filmu. Joachim Trier został nominowany w kategorii reżyseria i scenariusz (tu arzemze współautorem Eskilem Vogtem. W kategoriach aktorskich wyróżniono odtwórców głównych ról Renate Reinsve oraz Stellana Skarsgarda.
„Wartość sentymentalna” to opowieść o starym reżyserze, który chce znów być na szczycie. Przed laty zostawił żonę i dwie małe córki. Teraz wraca do dorosłych już kobiet, by wykorzystać ich historię w filmie. Trier z ogromną delikatnością i jednocześnie przenikliwością obserwuje rodzinne relacje. Mówi o życiowych zakrętach, satysfakcjach, porażkach, o zadawanych bliskim ludziom ranach, ale też o przebaczaniu.
Cztery nominacje przypadły „Sirat”. Film ma szanse na nagrodę w kategoriach najlepszy film, reżyser (Oliver Laxe), scenarzysta (Oliver Laxe i Santiago Fillol) i aktor Sergi Lopez. Ojciec z małym synem zapuszczają się tu na pustynię marokańską, gdzie odbywają się muzyczne rave’y. Mężczyzna szuka córki, która tam zaginęła. W tle jest wojna, której nie widać, ale która sprawiła, że pustynia stała się niebezpiecznym polem minowym. Laxe opowiada o stracie, śmierci, gaśnięciu nadziei. O ludziach, którzy mieli bardzo niewiele, a i tak stracili wszystko.
Trzy nominacje ma „Wpatrując się w słońce” („Sound of Falling”). Niemiecka reżyserka Mascha Schilinski opowiedziała o kilku pokoleniach kobiet. Pokazała, że świat ewoluuje, następują w nim zmiany polityczne i obyczajowe, ale traumy przechodzą z jeden generacji na następną, a dojrzewanie zawsze podobnie boli. „Wpatrując się w słońce” dostał nominacje w kategorii najlepszego filmu, za reżyserię i scenariusz (napisany przez Schylinski razem z Louise Peter)
Dwie nominacje zdobył „To był tylko wypadek” Irańczyka Jafara Panahiego – dla filmu i reżysera. To opowieść o byłym więźniu politycznym reżimu, który rozpoznaje swojego kata – strażnika z więzienia.
I wreszcie ostatnią nominację w kategorii najlepszego filmu dostał głośny francusko-tunezyjski „Głos Hind Rajab” Kaouther Ben Hanii o tragedii pięcioletniej dziewczynki, która przez sześć godzin wzywa pomocy umierając w ostrzeliwanym samochodzie w Gazie.
W kategorii reżyserskiej poza Trierem, Laxem, Panahim i Schilinski nominacja przypadła również Yorgosowi Lanthimosowi za „Bugonię”
Z innych nominacji warto zwrócić uwagę na wyróżnienia dla aktorów: obok Lopeza z „Siratu” i Skarsgarda z „„Sentimental Value” - Toniego Servilio za wspaniałą kreację w „La Gracii” Sorrentino, Madsa Mikkelsena za rolę w „Ostatnim Wikingu”, a wreszcie dla Idana Weissa za zagranie tytułowego bohatera we „Franzu Kafce” Agnieszki Holland.
Niestety, ta ostatnia nominacja jest jedynym wyróżnieniem w pięciu głównych kategoriach dla twórców biorących udział w produkcji polskich filmów.
Europejskie Nagrody Filmowe zostaną w tym roku wręczone 17 stycznia 2026 roku w Berlinie.
