Drony Łukaszenki kontra dziennikarze walczący z reżimem

W Szkole Wajdy zrealizowała pani 14-minutowy film „Na żywo”. Dziennikarka z okien mieszkania filmuje w nim protesty, jakie odbyły się w Mińsku po wyborach w 2020 roku.

Władze białoruskie robiły wszystko, żeby transmisji z tych manifestacji nie było. W całych miastach odłączano internet mobilny, wyłapywano w tłumie dziennikarzy. Reporterzy szukali na to sposobu. Czasami ktoś udostępniał im hasło do domowego wi-fi, a czasami wpuszczał do siebie, jeżeli okna mieszkania wychodziły tam, gdzie odbywały się największe manifestacje.

W „Na żywo” dziennikarka namierzona przez dron nie przerywała nadawania. Teraz w „Pod szarym niebem” pokazała pani konsekwencje tej decyzji. Milicję walącą w drzwi, aresztowanie, próby szantażu, proces, w którym zapada wyrok ośmioletniego pozbawienia wolności. Pani fabularny debiut jest o czasie, gdy dziennikarka opozycjonistka zostaje sama, wspierana jedynie przez męża.

Tak. Ale i o tym, jak szukamy w sobie siły, kiedy już nie niesie nas tłum i znika wiara w to, że tym razem się uda. Kiedy kończy się zbiorowa energia i zostajemy sami. W „Pod szarym niebem” chcę pokazać, co nas popchnęło do buntu, ale też spytać, jak potem przetrwać represje. Ta historia została zainspirowana prawdziwymi losami dziennikarki Kaciaryny Andrejewej i jej męża Ihara Iliasza, który mimo jej próśb nie wyjechał z kraju, lecz stał przy niej. Pomagał nam przy filmie. W październiku 2024 roku został aresztowany. Grozi mu kara pięciu lat więzienia.

Ludzie często słyszą w nim echa swoich doświadczeń. W „Pod szarym niebem” przeglądają się nie tylko Irańczycy, Wenezuelczycy, Chińczycy czy Chilijczycy, którzy znają doświadczenie funkcjonowania w autorytarnych reżimach. Wróciłam niedawno z Chicago i widziałam, jak ten film trafia w niepokój, który noszą dziś w sobie Amerykanie Mara Tamkovich, reżyserka

Patrzymy na tragedię kobiety, która traci osiem lat życia. Ale jej postawa, jej prawość, jej niezgoda na współpracę ze służbami specjalnymi niosą odrobinę nadziei.