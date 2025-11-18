Aktualizacja: 18.11.2025 18:03 Publikacja: 18.11.2025 17:05
Prezydent RP Karol Nawrocki
Foto: PAP/Leszek Szymański
18 listopada – po tym, jak Szymon Hołownia podał się do dymisji – Sejm wybrał nowego marszałka. Kandydatem koalicji rządzącej na to stanowisko był lider Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek. Po burzliwych obradach, podczas których część posłów opuściła salę, Włodzimierz Czarzasty został wybrany. Podczas głosowania na sali panowała gorąca atmosfera. – Precz z komuną! – skandowała część obecnych. Posłowie PiS wyszli z sali.
Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty
Foto: PAP
O nowym marszałku Sejmu w rozmowie z Radiem Wnet mówił Karol Nawrocki. Czy prezydent cieszy się z wyboru Czarzastego na tę funkcję?
Czytaj więcej
Szymon Hołownia, który zrezygnował z funkcji marszałka, został wicemarszałkiem Sejmu.
– Nie, nie ucieszyłem się tak bardzo, jak usłyszałem, że marszałkiem Sejmu został Włodzimierz Czarzasty. Taka wola polskiego parlamentu. Przyjdzie mi współpracować z panem marszałkiem – powiedział w Radiu Wnet Karol Nawrocki. – Mamy dziś sytuację w państwie, w której prezydentem Polski jest antykomunista i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, marszałkiem Sejmu jest postkomunista. Mamy bardzo odległe wizje państwa, przeszłości i myślę, że także naszej przyszłości, ale będziemy przyglądali się temu, jak ta współpraca prezydenta i marszałka wygląda – dodał prezydent.
Czytaj więcej
Po tym, jak Szymon Hołownia podał się do dymisji, Sejm wybierał we wtorek nowego marszałka. Kandy...
– Znamy wypowiedzi pana marszałka w odniesieniu do systemu komunistycznego czy do tych wartości, które są bliskie mi i dużej części społeczeństwa. Niezależnie od tego, oczywiście, szanuję jako prezydent Polski wybór polskiego Sejmu, parlamentu. Głęboko się z nim nie zgadzam. Chciałbym, żebyśmy byli w innym miejscu, ale szanuję polską demokrację – stwierdził Karol Nawrocki.
W rozmowie z Radiem Wnet Karol Nawrocki mówił także o incydencie, który miał miejsce w miejscowości Mika, na trasie kolejowej Warszawa–Lublin. Jak poinformował polski rząd, doszło tam do uszkodzenia torowiska w wyniku „aktu dywersji” i o „eksplozji ładunku wybuchowego”.
– Nie mogę powiedzieć, że czuję się dobrze poinformowany. Uważam, że prezydent powinien mieć swobodną możliwość zaproszenia szefów służb – powiedział – odnosząc się do sprawy – Karol Nawrocki.
Czytaj więcej
Co do obu przypadków mamy pewność, nie przypuszczenie, że próba wysadzenia torów oraz naruszenie...
Prezydent zaznaczył także jednocześnie, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, to on oraz premier Donald Tusk potrafią porzucić polityczne spory. – Udowodniliśmy to z premierem Tuskiem 10 września, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, umiemy porzucić polityczne spory – stwierdził.
– Nie wiem, kiedy premier dostawał informacje. Ja dostałem ogólną informację skierowaną do instytucji w niedzielę przed godz. 10.00. Wczoraj dostałem już pełną informację – powiedział Nawrocki we wtorek.
Zdaniem Nawrockiego docierające do niego informacje na temat sprawy są „niepokojące”. - Myślę, że cała kwestia operacyjnego zabezpieczenia powinna być przedmiotem analizy, mam nadzieję, że z uszanowaniem działania służb – stwierdził prezydent. - Dzisiaj widzimy, że te oceny wobec rządu i polityków (w tej sprawie red.) mogą być krytyczne, ale mamy trochę czasu, żeby przyjrzeć się tej sytuacji - dodał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
18 listopada – po tym, jak Szymon Hołownia podał się do dymisji – Sejm wybrał nowego marszałka. Kandydatem koalicji rządzącej na to stanowisko był lider Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek. Po burzliwych obradach, podczas których część posłów opuściła salę, Włodzimierz Czarzasty został wybrany. Podczas głosowania na sali panowała gorąca atmosfera. – Precz z komuną! – skandowała część obecnych. Posłowie PiS wyszli z sali.
O nowym marszałku Sejmu w rozmowie z Radiem Wnet mówił Karol Nawrocki. Czy prezydent cieszy się z wyboru Czarzastego na tę funkcję?
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W poniedziałek odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu KO z udziałem premiera Donalda Tuska. Szef rządu nie tylko...
Dlaczego w niektórych środowiskach lęk budzi każdy rytuał wspólnotowy? W najnowszym podcaście „Rzecz w tym” Mich...
Zgodnie z umową koalicyjna, równolegle do zmiany marszałka w Sejmie, podobna miała nastąpić w Senacie. Jej brak...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Szymon Hołownia, który zrezygnował z funkcji marszałka, został wicemarszałkiem Sejmu.
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i gospodarki, półprzewodniki pełnią rolę nowego paliwa globalnego rozwoju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas