Włodzimierz Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu. Jest pierwszy komentarz Nawrockiego

Mamy dziś sytuację w państwie, w której prezydentem Polski jest antykomunista i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a marszałkiem Sejmu jest postkomunista - stwierdził w Radiu Wnet Karol Nawrocki, mówiąc o Włodzimierzu Czarzastym. - Mamy bardzo odległe wizje państwa - dodał.

Publikacja: 18.11.2025 17:05

Prezydent RP Karol Nawrocki

Prezydent RP Karol Nawrocki

Foto: PAP/Leszek Szymański

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są reakcje na wybór Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu?
  • Co Karol Nawrocki sądzi o współpracy prezydenta z nowym marszałkiem Sejmu?
  • Jak Karol Nawrocki odnosi się do incydentu na trasie kolejowej Warszawa–Lublin?

18 listopada – po tym, jak Szymon Hołownia podał się do dymisji – Sejm wybrał nowego marszałka. Kandydatem koalicji rządzącej na to stanowisko był lider Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek. Po burzliwych obradach, podczas których część posłów opuściła salę, Włodzimierz Czarzasty został wybrany. Podczas głosowania na sali panowała gorąca atmosfera. – Precz z komuną! – skandowała część obecnych. Posłowie PiS wyszli z sali.

Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty

Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty

Foto: PAP

O nowym marszałku Sejmu w rozmowie z Radiem Wnet mówił Karol Nawrocki. Czy prezydent cieszy się z wyboru Czarzastego na tę funkcję?

Czytaj więcej

Szymon Hołownia na sali plenarnej Sejmu
Polityka
Sejm zagłosował. Szymon Hołownia został wicemarszałkiem Sejmu
Nawrocki o Czarzastym: Prezydentem antykomunista, marszałkiem Sejmu postkomunista

– Nie, nie ucieszyłem się tak bardzo, jak usłyszałem, że marszałkiem Sejmu został Włodzimierz Czarzasty. Taka wola polskiego parlamentu. Przyjdzie mi współpracować z panem marszałkiem – powiedział w Radiu Wnet Karol Nawrocki. – Mamy dziś sytuację w państwie, w której prezydentem Polski jest antykomunista i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, marszałkiem Sejmu jest postkomunista. Mamy bardzo odległe wizje państwa, przeszłości i myślę, że także naszej przyszłości, ale będziemy przyglądali się temu, jak ta współpraca prezydenta i marszałka wygląda – dodał prezydent. 

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty na sali plenarnej Sejmu
Polityka
Sejm wybiera nowego marszałka. Kto zastąpi Szymona Hołownię? Faworytem Włodzimierz Czarzasty

– Znamy wypowiedzi pana marszałka w odniesieniu do systemu komunistycznego czy do tych wartości, które są bliskie mi i dużej części społeczeństwa. Niezależnie od tego, oczywiście, szanuję jako prezydent Polski wybór polskiego Sejmu, parlamentu. Głęboko się z nim nie zgadzam. Chciałbym, żebyśmy byli w innym miejscu, ale szanuję polską demokrację – stwierdził Karol Nawrocki. 

Nawrocki o akcie dywersji na kolei: Nie mogę powiedzieć, że czuję się dobrze poinformowany

W rozmowie z Radiem Wnet Karol Nawrocki mówił także o incydencie, który miał miejsce w miejscowości Mika, na trasie kolejowej Warszawa–Lublin. Jak poinformował polski rząd, doszło tam do uszkodzenia torowiska w wyniku „aktu dywersji” i o „eksplozji ładunku wybuchowego”.

– Nie mogę powiedzieć, że czuję się dobrze poinformowany. Uważam, że prezydent powinien mieć swobodną możliwość zaproszenia szefów służb – powiedział – odnosząc się do sprawy – Karol Nawrocki. 

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk: Ustaliliśmy sprawców aktu dywersji na kolei
Prezydent zaznaczył także jednocześnie, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, to on oraz premier Donald Tusk potrafią porzucić polityczne spory. – Udowodniliśmy to z premierem Tuskiem 10 września, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, umiemy porzucić polityczne spory – stwierdził. 

– Nie wiem, kiedy premier dostawał informacje. Ja dostałem ogólną informację skierowaną do instytucji w niedzielę przed godz. 10.00. Wczoraj dostałem już pełną informację – powiedział Nawrocki we wtorek. 

Zdaniem Nawrockiego docierające do niego informacje na temat sprawy są „niepokojące”. - Myślę, że cała kwestia operacyjnego zabezpieczenia powinna być przedmiotem analizy, mam nadzieję, że z uszanowaniem działania służb – stwierdził prezydent. - Dzisiaj widzimy, że te oceny wobec rządu i polityków (w tej sprawie red.) mogą być krytyczne, ale mamy trochę czasu, żeby przyjrzeć się tej sytuacji - dodał.

Źródło: rp.pl

Polityka Osoby Donald Tusk Włodzimierz Czarzasty Sejm Karol Nawrocki Marszałek Sejmu

e-Wydanie
