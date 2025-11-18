Nawrocki o Czarzastym: Prezydentem antykomunista, marszałkiem Sejmu postkomunista

– Nie, nie ucieszyłem się tak bardzo, jak usłyszałem, że marszałkiem Sejmu został Włodzimierz Czarzasty. Taka wola polskiego parlamentu. Przyjdzie mi współpracować z panem marszałkiem – powiedział w Radiu Wnet Karol Nawrocki. – Mamy dziś sytuację w państwie, w której prezydentem Polski jest antykomunista i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, marszałkiem Sejmu jest postkomunista. Mamy bardzo odległe wizje państwa, przeszłości i myślę, że także naszej przyszłości, ale będziemy przyglądali się temu, jak ta współpraca prezydenta i marszałka wygląda – dodał prezydent.

– Znamy wypowiedzi pana marszałka w odniesieniu do systemu komunistycznego czy do tych wartości, które są bliskie mi i dużej części społeczeństwa. Niezależnie od tego, oczywiście, szanuję jako prezydent Polski wybór polskiego Sejmu, parlamentu. Głęboko się z nim nie zgadzam. Chciałbym, żebyśmy byli w innym miejscu, ale szanuję polską demokrację – stwierdził Karol Nawrocki.

Nawrocki o akcie dywersji na kolei: Nie mogę powiedzieć, że czuję się dobrze poinformowany

W rozmowie z Radiem Wnet Karol Nawrocki mówił także o incydencie, który miał miejsce w miejscowości Mika, na trasie kolejowej Warszawa–Lublin. Jak poinformował polski rząd, doszło tam do uszkodzenia torowiska w wyniku „aktu dywersji” i o „eksplozji ładunku wybuchowego”.

– Nie mogę powiedzieć, że czuję się dobrze poinformowany. Uważam, że prezydent powinien mieć swobodną możliwość zaproszenia szefów służb – powiedział – odnosząc się do sprawy – Karol Nawrocki.