Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sejm wybrał nowego marszałka. Włodzimierz Czarzasty był jedynym kandydatem

Po tym, jak Szymon Hołownia podał się do dymisji, Sejm wybierał we wtorek nowego marszałka. Kandydatem koalicji rządzącej na to stanowisko był lider Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek. Po burzliwych obradach, podczas których część posłów opuściła salę, Włodzimierz Czarzasty został wybrany.

Aktualizacja: 18.11.2025 12:38 Publikacja: 18.11.2025 10:52

Włodzimierz Czarzasty na sali plenarnej Sejmu

Foto: PAP/Paweł Supernak

Foto: PAP/Paweł Supernak

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego doszło do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu?
  • Dlaczego PiS nie zgłosi kandydata na wicemarszałka?
  • Co mówili posłowie w trakcie debaty nad kandydaturą Włodzimierza Czarzastego?
  • Jakim wynikiem zakończyło się głosowanie ws. wyboru marszałka Sejmu?
  • Co po zakończeniu głosowania powiedział Włodzimierz Czarzasty?

Po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 r. Koalicja Obywatelska, Polska 2050 i PSL (Trzecia Droga) oraz Nowa Lewica podpisały umowę koalicyjną. Porozumienie z listopada 2023 r. dotyczyło m.in. funkcji marszałka Sejmu.

Partie uzgodniły, że stanowisko to będzie miało w tej kadencji charakter rotacyjny. Początkowo marszałkiem został przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, po dwóch latach miał go zastąpić lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty w trakcie przewodniczenia obradom Sejmu
Polityka
Alfabet marszałków Sejmu. Jakie hasła dopisze do niego Włodzimierz Czarzasty?

Szymon Hołownia przestał pełnić funkcję marszałka Sejmu

W czwartek 13 listopada Hołownia poinformował, że podpisał swoją rezygnację. Zaznaczył, że wejdzie ona w życie rano 18 listopada. Tego dnia o godz. 11.00 miało ruszyć posiedzenie Sejmu. Pierwszy punkt obrad to wybór nowego marszałka. Pierwotnie głosowanie zaplanowano na 11.45.

Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Każdy z posłów może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Regulamin stanowi, że Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

Wybór nowego marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty kandydatem koalicji

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jeszcze niedawno mówiło się, że do rotacji na stanowisku marszałka może nie dojść, jeśli Polska 2050 nie dostanie najpierw teki wicepremiera (chodziło o stanowisko dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej). Spekulowano więc, że Czarzastemu zabraknie głosów. Później Hołownia zapewnił, że jego formacja wywiąże się ze zobowiązań. Z sejmowych kuluarów płynęły sygnały, że mimo iż są posłowie koalicji, którzy deklarowali, że nie poprą Czarzastego (np. Sławomir Ćwik z Polski 2050), to lider Lewicy może liczyć na to, że zostanie marszałkiem. Przeciw kandydaturze lidera Lewicy wypowiadali się posłowie PiS, Konfederacji i Razem.

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Polityka
Od Sejmfliksa po zaprzysiężenie Nawrockiego. Bilans marszałka Hołowni nie wypada najgorzej

Szymon Hołownia mówił, że jeśli Czarzasty zostanie marszałkiem, będą dwa wakaty na stanowiskach wicemarszałków – jeden po Czarzastym, drugi to wakujący od początku kadencji Sejmu fotel wicemarszałka, który przysługuje PiS po tym, jak Sejm odrzucił kandydaturę zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość Elżbiety Witek.

Lider Polski 2050 zapowiedział też, że jeśli posłowie zgłoszą jego kandydaturę, to jest gotów zostać wicemarszałkiem.

Zmiany w prezydium Sejmu. Jarosław Kaczyński: Nie będzie kandydata PiS

O godz. 11.00 w rozmowie z dziennikarzami prezes PiS Jarosław Kaczyński oznajmił, że jego partia nie zgłosi kandydata na wicemarszałka. – W tej chwili nie widzimy żadnego powodu, żeby w tym układzie, który uważamy po prostu za przestępczy, zewnętrzny i przestępczy, brać jakikolwiek udział, nawet taki w istocie pozorny, ale ludzie odbierają to jednak jako udział we władzach – powiedział.

Czytaj więcej

Bronisław Komorowski
Polityka
Bronisław Komorowski: Głosowanie na Włodzimierza Czarzastego to rzecz wątpliwa moralnie

Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się o godz. 11.06, otworzył je wicemarszałek Piotr Zgorzelski (PSL). Obrady rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego niedawno posła II kadencji Janusza Cichosza. Później wicemarszałek poinformował, że po zasięgnięciu opinii konwentu seniorów marszałek Sejmu podjął decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich.

We wnioskach formalnych posłowie domagali się m.in. informacji ministra spraw zagranicznych ws. niedawnych słów ambasadora Niemiec o aukcji przedmiotów należących do ofiar niemieckich zbrodni na terenie okupowanej Polski oraz dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego w związku z działaniami policji ws. aktu dywersji na torach kolejowych na linii Warszawa–Lublin.

Posłowie wybierają nowego marszałka Sejmu. Gorąca atmosfera na sali

Rozpatrywanie punktu obrad dotyczącego wyboru marszałka rozpoczęto o godz. 11.28. Piotr Zgorzelski oznajmił, że zgłoszono tylko jedną kandydaturę, Włodzimierza Czarzastego. Kandydaturę lidera Lewicy przedstawił wicepremier Krzysztof Gawkowski. – Precz z komuną! – skandowała część obecnych. Posłowie PiS wyszli z sali.

Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty

Foto: Infografika PAP

Foto: Infografika PAP

Gawkowski mówił m.in., że Czarzasty ma „umiejętność jednoczenia ludzi wobec spraw wspólnych”. Przyznał, że Czarzasty był członkiem PZPR, a także członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a od 2016 r. przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej – partii, która po połączeniu z Wiosną Roberta Biedronia stworzyła Nową Lewicę.

– Jest świetnym organizatorem, przez wiele lat kierował Stowarzyszeniem Ordynacka – mówił o Czarzastym Gawkowski. Jego wystąpienie było przerywane przez okrzyki części posłów oraz przez wicemarszałka Zgorzelskiego, który upominał polityków, zarzucając im naruszenie powagi izby.

Wybór Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Jakie stanowiska prezentowały kluby i koła?

Gdy wicepremier skończył przemawiać, w dyskusji głosy zabrali przedstawiciele klubów. W imieniu PiS mówił Przemysław Czarnek. – Mamy wybrać Włodzimierza Czarzastego, który mówił o Kuklińskim, że to jest zdrajca, a o Jaruzelskim, zbrodniarzu, komunistycznym zbrodniarzu, mówi, że to jest człowiek, do którego on ma szacunek – powiedział, krytykując kandydaturę. – Panie Czarzasty, komunisto, bo tak się pan nazwał, komunizm jest zabroniony konstytucyjnie, nie może pan być marszałkiem Sejmu – zakończył, zwracając się do współprzewodniczącego Nowej Lewicy.

W imieniu klubu KO przemawiał Jarosław Urbaniak, który krytykował Prawo i Sprawiedliwość. W trakcie jego wystąpienia prezes PiS wyszedł z sali. O tym, że PSL poprze Czarzastego posłów poinformował Michał Pyrzyk. Poseł mówił, że jego partia kieruje się zasadą poszanowania instytucji państwa oraz dąży do porozumienia w sprawach najważniejszych dla Polski. Również Paweł Śliz (Polska 2050) ogłosił, że jego partia zgodnie z umową koalicyjną poprze Czarzastego.

Marszałkowie Sejmu III RP

Marszałkowie Sejmu III RP

Foto: Infografika PAP

Kandydaturę Włodzimierza Czarzastego zachwalała posłanka jego partii, Anna Maria Żukowska. – Jest osobą, która opowiada się jednoznacznie po stronie demokratycznej. Przeprowadził moją partię przez najtrudniejszy czas, gdy byliśmy poza Sejmem – mówiła.

W imieniu klubu Konfederacji poseł Grzegorz Płaczek wyraził dezaprobatę wobec kandydatury lidera Lewicy. Przypomniał m.in., że Czarzasty należał do PZPR i opowiada się za liberalizacją przepisów aborcyjnych. Poseł wspomniał też o aferze Rywina, a wystąpienie zakończył okrzykiem „precz z komuną!”.

– Dzisiaj nie macie naszego głosu – powiedziała z kolei Marcelina Zawisza (koło Razem), która przypomniała postulaty koalicji rządzącej i mówiła, że Razem nie zamierza pomagać w realizacji umowy koalicyjnej w części dotyczącej stołków.

O tym, że koalicja rządząca zajmuje się stołkami, a nie istotnymi sprawami państwa, mówił też Jarosław Sachajko (Republikanie). Przeciw kandydaturze Włodzimierza Czarzastego wypowiadał się również Włodzimierz Skalik (Konfederacja Korony Polskiej). – Nie możemy zapominać o jego udziale w aferze Rywina i tzw. grupie trzymającej władzę – powiedział.

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Sejm wybrał Włodzimierza Czarzastego na marszałka. Kto jak głosował?

Dyskusja zakończyła się o godz. 11.58, wicemarszałek Zgorzelski zarządził głosowanie. Głosowało 447 posłów, większość bezwzględna wynosiła 224. Za wyborem Włodzimierza Czarzastego opowiedziało się 236 posłów, przeciw było 209, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Włodzimierz Czarzasty został wybrany marszałkiem Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty marszałkiem. Sejm zdecydował

Po ogłoszeniu wyników głosowania nowy marszałek przemówił do posłów. – Dziękuję serdecznie za wybór, bardzo serdecznie. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka. Wszystko zrobię, żeby poziom utrzymać. Mam nadzieję, że to się zdarzy – powiedział.

– Chciałem podziękować koalicji, która moją kandydaturę wsparła. Chcę jasno powiedzieć: jestem członkiem tej koalicji, wspieram tę koalicję i będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem tej koalicji – oznajmił.

Następnie Czarzasty zwołał posiedzenie prezydium Sejmu i konwentu seniorów oraz zarządził przerwę w obradach do godz. 13:15.

Źródło: rp.pl

Polityka Osoby Włodzimierz Czarzasty Szymon Hołownia Sejm

