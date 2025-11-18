Czarzasty zastąpił na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię, który – zgodnie z umową koalicyjną KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy – sprawował funkcję marszałka przez pierwszą połowę kadencji i 13 listopada podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka. Rezygnacja weszła w życie we wtorek o 8.00 (opóźnienie było spowodowane tym, że w tygodniu, w którym przypadał 13 listopada, nie zaplanowano posiedzenia Sejmu).

Czarzasty od 13 listopada 2023 roku był wicemarszałkiem Sejmu. Jest liderem Nowej Lewicy.

Włodzimierz Czarzasty marszałkiem Sejmu. Przeciw głosowała jedna posłanka koalicji rządzącej

Przed głosowaniem sprzeciw wobec kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka wyraziły kluby PiS i Konfederacji, koło Konfederacji Korony Polskiej oraz koło Republikanów. Również koło Razem zadeklarowało, że na jego głosy koalicja rządząca nie może liczyć.