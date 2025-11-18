Reklama
Sejm wybrał Włodzimierza Czarzastego na marszałka. Kto jak głosował?

Włodzimierz Czarzasty został wybrany przez Sejm nowym marszałkiem Sejmu. „Za” 236 było, „przeciw” 209, przy dwóch głosów wstrzymujących się.

Publikacja: 18.11.2025 12:00

Włodzimierz Czarzasty

Włodzimierz Czarzasty

Foto: PAP, Tomasz Gzell

Artur Bartkiewicz

Czarzasty zastąpił na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię, który – zgodnie z umową koalicyjną KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy – sprawował funkcję marszałka przez pierwszą połowę kadencji i 13 listopada podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka. Rezygnacja weszła w życie we wtorek o 8.00 (opóźnienie było spowodowane tym, że w tygodniu, w którym przypadał 13 listopada, nie zaplanowano posiedzenia Sejmu). 

Polityka
Polityka
Sejm wybiera nowego marszałka. Kto zastąpi Szymona Hołownię? Faworytem Włodzimierz Czarzasty

Czarzasty od 13 listopada 2023 roku był wicemarszałkiem Sejmu. Jest liderem Nowej Lewicy.

Włodzimierz Czarzasty marszałkiem Sejmu. Przeciw głosowała jedna posłanka koalicji rządzącej

Przed głosowaniem sprzeciw wobec kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka wyraziły kluby PiS i Konfederacji, koło Konfederacji Korony Polskiej oraz koło Republikanów. Również koło Razem zadeklarowało, że na jego głosy koalicja rządząca nie może liczyć.

2

Tylu posłów koalicji rządzącej wstrzymało się od głosu ws. wyboru Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu

Zgodnie z zapowiedziami przeciw kandydaturze Czarzastego zagłosowali cały klub PiS (na sali było 182 posłów tego klubu), wszyscy obecni na sali posłowie Konfederacji (14), całe koło Razem (5 posłów), wszyscy obecni na sali posłowie koła Republikanów (3 posłów), jeden poseł niezrzeszony (Tomasz Rzymkowski) i całe koło Konfederacji Korony Polskiej. Przeciw była też posłanka Polski 2050 Agnieszka Buczyńska. Buczyńska zapowiadała wcześniej, że jest przeciwna kandydaturze Czarzastego na marszałka ze względu na jego komunistyczną przeszłość. 

Polityka
Polityka
Alfabet marszałków Sejmu. Jakie hasła dopisze do niego Włodzimierz Czarzasty?

Jeden poseł KO (Michał Kołodziejczak) i jeden poseł Polski 2050 (Sławomir Ćwik) wstrzymali się od głosu. Za było troje posłów niezrzeszonych – Izabela Bodnar, Tomasz Zimoch, Marcin Józefaciuk. 

Michał Kołodziejczak tłumaczy, dlaczego wstrzymał się od głosu przy wyborze Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu

- Uważam, że takie stanowisko powinno być przekazane politykowi młodszego pokolenia. Sejm to nie jest Fundusz Emerytalny – mówił w rozmowie z TVN24 Kołodziejczak uzasadniając, dlaczego wstrzymał się od głosu.  Kołodziejczak przypomniał przy tym, że w wyborach z 2023 roku kandydat Nowej Lewicy na prezydenta Łukasz Litewka (polityk – jak mówił Kołodziejczak – młodszego pokolenia), startując z tego samego okręgu, z którego startował Czarzasty, z ostatniego miejsca, wszedł do Sejmu z dużo lepszym wynikiem niż Czarzasty, który był liderem listy i któremu groziło, że nie zdobędzie mandatu.  

Nie głosowało 6 posłów PiS (w tym nieobecni w kraju Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro), 2 posłów KO (Danuta Jazłowiecka, Bogusław Wołoszański), 1 poseł PSL (Zbigniew Ziejewski), 1 posłanka Polski 2050 (Żaneta Cwalina-Śliwowska), 2 posłów Konfederacji (Michał Wawer i Ryszard Wilk), 1 poseł Republikanów (Paweł Kukiz). 

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Osoby Włodzimierz Czarzasty Szymon Hołownia Nowa Lewica Sejm

