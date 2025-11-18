Reklama
Sejm zagłosował. Szymon Hołownia został wicemarszałkiem Sejmu

Szymon Hołownia, który zrezygnował z funkcji marszałka, został wicemarszałkiem Sejmu.

Publikacja: 18.11.2025 14:20

Szymon Hołownia na sali plenarnej Sejmu

Szymon Hołownia na sali plenarnej Sejmu

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Bartosz Lewicki

Za wyborem Hołowni na wicemarszałka głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymały się 162 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 219 posłów.

Kandydaturę Szymona Hołowni na wicemarszałka Sejmu przedstawił wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Dwa lata temu miałem zaszczyt mówić o inteligencji, erudycji, empatii. To się wszystko potwierdziło przez te 2 lata prowadzenia obrad we wrażliwości na głosy z tej sali. Myślę, że w tym nikt nie przeskoczy pana marszałka Hołowni. On był wrażliwy zarówno na głosy tych, którzy tworzą większość rządową, jak również tych, którzy głośno krzyczą, są w opozycji – mówił. – To pokazuje prawdę o marszałku, jak potrafi się zachować. Nie tylko wobec tych, którzy go wybrali, ale wobec tych, którzy na niego nie głosowali. I to zachowanie było po prostu sprawiedliwe – dodał.

Wśród zasług Hołowni Kosiniak-Kamysz wymienił m.in. postawienie na otwarty parlamentaryzm, innowacje, dialog ze społeczeństwem i konsultacje społeczne. Podkreślił też wagę wprowadzonych ułatwień w Sejmie dla osób z niepełnosprawnościami.

Hołownia jednocześnie zabiega o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Poza nim o to stanowisko ubiegają się m.in. stały przedstawiciel Turcji przy ONZ i obecna mer Paryża.

Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji w myśl umowy koalicyjnej

Dotychczasowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia 13 listopada podpisał rezygnację z funkcji.  Było to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka zastąpi go Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Wcześniej, 18 listopada Sejm wybrał na marszałka Włodzimierza Czarzastego. Czarzastego poparli posłowie koalicji rządowej, przeciw były kluby PiS i Konfederacji oraz koło Razem.

Za wyborem Czarzastego na nowego marszałka głosowało we wtorek 236 posłów, przeciw było 209, od głosu wstrzymały się 2 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 224 posłów.

Kandydata na wicemarszałka może zgłosić co najmniej 15 posłów, wicemarszałek wybierany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty

Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

Osoby Władysław Kosiniak-Kamysz Włodzimierz Czarzasty Szymon Hołownia

