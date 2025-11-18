38 min. 10 sek.

„Rzecz w tym”: „Faszyści z partii Razem”. Kto zawłaszczył patriotyzm? Bitwa o symbole na lewicy

Dlaczego w niektórych środowiskach lęk budzi każdy rytuał wspólnotowy? W najnowszym podcaście „Rzecz w tym” Michał Płociński i Estera Flieger rozkładają na czynniki pierwsze burzę wokół partii Razem, kryzys liberalnych elit, zmianę wrażliwości na lewicy i walkę o to, komu wolno dziś mówić w Polsce o patriotyzmie.

W czasach wojny tuż przy polskich granicach, rosyjskiej dywersji i poważnego zagrożenia – wręcz terrorystycznego – wydawać by się mogło, że polskie flagi na wiecu politycznym nie będą już w żadnych środowiskach wywoływać oburzenia. Jakże się myliliśmy.

Patriotyzm na lewicy i emocje wspólnotowe. Dlaczego flaga znów dzieli?

Partia Razem 7 listopada zorganizowała obchody rocznicy utworzenia rządu Ignacego Daszyńskiego. – Razem przyniosło biało-czerwone flagi. Wyobrażasz to sobie? – ironizuje Estera Flieger, wskazując, że niektórym wystarczyła sama obecność flag i pochodni, by mówić o „faszystowskiej estetyce”.

Oburzenie na Partię Razem – także ze strony dawnych działaczy tej formacji – pokazuje, że lewicowa tożsamość jest dziś na nowo negocjowana. Michał Płociński zauważa, że ugrupowanie przeszło drogę od „wielkomiejskiej bańki” do partii, która mówi o bezpieczeństwie, wojsku, CPK czy energetyce. Z kolei Flieger podkreśla: – Razem zrozumiało, że ludzie potrzebują czegoś takiego, że spotkają się w jednym miejscu i odbędą razem rytuał. I to właśnie powrót rytuałów – długo odrzucanych jako „nieliberalne” – staje się dla nich narzędziem budowania wspólnoty.