Aktualizacja: 15.11.2025 15:19 Publikacja: 15.11.2025 14:50
Foto: PAP/Piotr Nowak
Pojawienie się klubowych bojówek na meczu Polski z Holandią PZPN tłumaczył chęcią wzmocnienia dopingu dla naszej reprezentacji, choć piłkarze kilku już pokoleń – gdy grali dobrze - nigdy nie skarżyli się na chłód płynący z trybun. Wprost przeciwnie, o warszawskim stadionie mówili jak o swoim domu, dlatego tłumaczenie to jest mało wiarygodne.
PZPN pozwolił ultrasom wejść na wybrany przez nich sektor, gdyż chciał sprawić, by to przede wszystkim prezydent Karol Nawrocki poczuł się jak w domu, a Donald Tusk jeszcze raz usłyszał to, co od lat śpiewają o nim kibole. Interes piłkarzy był na drugim planie. Trudno inaczej wytłumaczyć to, że kibole mogli wnieść na stadion race, choć kontrola przy wejściach była restrykcyjna, a dziennikarzy wjeżdżających na stadion samochodami kontrolowano, jak na dawnej granicy między Wschodnim i Zachodnim Berlinem.
Prezydent Karol Nawrocki, jak wszyscy widzieli, był na Narodowym. Widział skandal, który wywołali...
Ultrasi te race wnieśli, bo mieli je wnieść i może tylko trochę przesadzili, chcąc pokazać jeszcze swoją tzw. oprawę, co byłoby już prowokacją szytą zbyt grubymi nićmi, nawet jak dla prezesa PZPN wychowanego w kulturze disco polo. Po meczu nie słychać też jakoś ze stromy piłkarskiej centrali głosów, że rzucających race łatwo zidentyfikować poprzez monitoring na stadionie i nałożyć na nich dożywotni zakaz wstępu na mecze reprezentacji, choć piszą o tym media. Zapewne dlatego, że kibole mogą się jeszcze przydać na meczach drużyny narodowej – rozumianej zgodnie z braunowsko-konfederackim kanonem – jako rozsadnik zwulgaryzowanego patriotyzmu.
Graliśmy z Holendrami już drugi raz jak równy, z równym, obydwa mecze zakończyły się remisami i n...
Klubowa piłka nożna w Polsce jest od dawna zakładnikiem nacjonalistów, teraz za przyzwoleniem PZPN i z politycznym poparciem prezydenta chcą oni sięgnąć po rząd dusz na trybunach także podczas meczów reprezentacji, a piłka nożna tak naprawdę nie jest dla nich najważniejsza, jak o tym świadczy fakt, że po rzuceniu rac na boisko, gremialnie wyszli ze stadionu.
Jeśli jeszcze raz czy dwa pokażą swoją siłę, państwo bezradność, a PZPN przyzwolenie, atmosfera na trybunach podczas meczów reprezentacji Polski może przypominać to, co dzieje się na stadionie Legii Warszawa pod rządami Żylety lub na Marszu Niepodległości prowadzonym przez Bąkiewicza. Stracimy wszyscy, już tracimy za przyzwoleniem tych, dla których futbol to tylko arena dla cynicznej gry. Cała nadzieja w tym, że normalni kibice zareagowali jak trzeba: wygwizdali race i tych, którzy je rzucali, może więc jednak nie wszystko stracone.
