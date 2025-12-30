Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zaskakujące zmiany pojawią się w programie koncertu noworocznego w Wiedniu?

Kto zadebiutuje jako dyrygent na tegorocznym koncercie noworocznym?

Jakie zasady i zmiany dotyczą doboru dyrygentów na noworoczne koncerty w Wiedniu?

Jakie historyczne tło ma koncert noworoczny i jakie były jego transformacje na przestrzeni lat?

Kim były Josephine Weinlich i Florence Price oraz jakie miały osiągnięcia w świecie muzyki?

To najbardziej znany koncert muzyki klasycznej. A dzięki transmisjom telewizyjnym i w serwisach streamingowych to, co dzieje się w zdobionej złotem sali Musikverein, śledzi bez przesady cały świat. Szacuje się, że 1 stycznia 2026 r. występ Wiedeńskich Filharmoników obejrzy 50 milionów widzów ze 150 krajów.

Reklama Reklama

Koncerty rozpoczynające się w Nowy Rok o godz. 11.15 mają uświęconą tradycję. Dominują w nich utwory słynnej kompozytorskiej rodziny – Johanna Straussa oraz jego trzech synów Johanna II, Eduarda i Josepha, którzy w XIX wieku zawładnęli muzycznym Wiedniem. Od pewnego czasu liczniej pojawiają się też w programie inni wiedeńscy kompozytorzy tamtej epoki, ale Straussowie ze swoimi nieśmiertelnymi walcami i polkami niezmiennie są najważniejsi.

Wiedeńczycy zapraszają cudzoziemców

Przez lata koncerty noworoczne prowadzili wyłącznie dyrygenci urodzeni w Wiedniu. W czasie II wojny światowej był to Clemens Krauss, w 1946 r. niejako symbolicznie zastąpił go Josef Krips, który wcześniej nie mógł uczestniczyć w życiu muzycznym, choć był katolikiem, ale ojca miał Żyda. Jego występ miał zatrzeć to, co działo się po aneksji Austrii przez hitlerowskie Niemcy, kiedy to zaczęto organizować koncerty noworoczne. Z Wiedeńskich Filharmoników usunięto muzyków żydowskich, a prawie połowa zespołu należała do NSDAP. Dla porównania w Berlińskich Filharmonikach proc. upartyjnienia wynosił w tym czasie 20 proc.

Clemens Krauss potem wrócił, a od 1955 r. na ćwierć wieku batutę przejął kolejny wiedeńczyk Willy Boskovsky. W 1980 r. po raz pierwszy Wiedeńscy Filharmonicy zaprosili kogoś spoza Austrii, Amerykanina Lorina Maazela i od tej pory te koncerty stały się przeglądem umiejętności najwybitniejszych dyrygentów świata.