Donald Trump znów gra z Europą. Władimir Putin musiał poczuć się zaskoczony

– Jesteśmy wdzięczni, że prezydent Trump w pełni zaakceptował naszą ofertę – powiedział Merz. On i inni europejscy przywódcy zapewnili, że będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne, choć nie podali szczegółowo jak. Zdaniem eksperta londyńskiego RUSI Samuela Ramaniego Waszyngton zdecydował o przeniesieniu 100 pocisków Patriot z Niemiec do Ukrainy.

„New York Times”, powołując się na źródła w Białym Domu, napisał, że poufne konsultacje czterech europejskich przywódców z ekipą Trumpa trwały przez kilkadziesiąt ostatnich godzin. Znaczące jest także to, że w tym gronie nie znalazła się premier Włoch Giorgia Meloni, do tej pory typowana na głównego partnera z Europy dla amerykańskiej administracji.

Wydaje się, że jedność Europejczyków i Ameryki zaskoczyła Putina

Wraz z nastaniem niedzielnego świtu rosyjskie żądania wobec Kijowa zaczęły narastać. Najpierw okazało się, że początek ewentualnych rozmów pokojowych w Stambule nie oznacza dla Rosji rozejmu na froncie. Później zaś, że mają być kontynuacją negocjacji, jakie obie strony prowadziły tam wiosną 2022 roku.

Wtedy Moskwa żądała, by Ukraina zerwała wszelkie dwustronne umowy dotyczące swego bezpieczeństwa oraz ogłosiła neutralność. W zamian jej bezpieczeństwo miała gwarantować m.in. Białoruś. Kreml wyznaczył też Kijowowi wielkość jego armii na ok. 80 tys. żołnierzy (obecnie wynosi ona ok. miliona), 350 czołgów i 500 armat. Dodatkowo nie mogła ona posiadać rakiet o zasięgu ponad 40 km, co pozwoliłoby Kremlowi koncentrować wojska wokół ukraińskich granic bez obawy o ostrzał.

Zmiana nastroju Kremla wydaje się potwierdzać przypuszczenie dziennikarzy brytyjskiej telewizji Sky News, że ogłoszone tuż przed drugą w nocy w niedzielę propozycje Putina pisane były na kolanie, a Kreml został zaskoczony wspólnym wystąpieniem sojuszników Ukrainy – europejskich i USA. Ale Rosjanie ogłaszali nocne wystąpienie Putina jako „podsumowanie czterodniowych rozmów” z gośćmi parady 9 maja. Nie wiadomo, czy i oni nie przyłożyli się do wezwania do rozmów ze strony rosyjskiego lidera. Na tyle pospiesznego, że jako ich miejsce ogłosił Stambuł, nie informując o tym tureckiego prezydenta Recepa Erdogana.