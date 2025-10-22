To znacząca zmiana, pokazująca, jak duże korporacje dostosowują swoje polityki do restrykcyjnej agendy imigracyjnej Donalda Trumpa, co może mieć poważne konsekwencje zarówno dla amerykańskich firm, jak i dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

Zmiana polityki zatrudnienia w Walmart a program wizowy H-1B

Zmiana polityki zatrudnienia w Walmart, o której jako pierwszy poinformował Bloomberg, nastąpiła po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił wprowadzenie opłaty w wysokości 100 000 dolarów za wizy przeznaczone dla wysoko wykwalifikowanych stanowisk, które firmom trudno obsadzić pracownikami posiadającymi obywatelstwo USA.

Wiza H-1B to zezwolenie na pracę ważne przez trzy lata, z możliwością przedłużenia o kolejne trzy. Ekonomiści podkreślają, że program ten umożliwia amerykańskim firmom utrzymanie konkurencyjności i rozwój działalności, co w efekcie tworzy więcej miejsc pracy w USA.