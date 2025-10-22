Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Walmart rezygnuje z pracowników z wizą H-1B. Co dalej z zagranicznymi talentami?

Walmart, największy prywatny pracodawca w Stanach Zjednoczonych, wstrzymuje oferty pracy dla zagranicznych kandydatów wymagających wiz H-1B — poinformował rzecznik firmy w rozmowie z CNN.

Publikacja: 22.10.2025 18:31

Walmart rezygnuje z pracowników z wizą H-1B. Co dalej z zagranicznymi talentami?

Foto: Bloomberg

Urszula Lesman

To znacząca zmiana, pokazująca, jak duże korporacje dostosowują swoje polityki do restrykcyjnej agendy imigracyjnej Donalda Trumpa, co może mieć poważne konsekwencje zarówno dla amerykańskich firm, jak i dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

Czytaj więcej

Startupy w USA krytykują nowe prawo ws. migrantów. „Nie stać nas na 100 tys. dolarów”
Praca
Startupy w USA krytykują nowe prawo ws. migrantów. „Nie stać nas na 100 tys. dolarów”

Zmiana polityki zatrudnienia w Walmart a program wizowy H-1B

Zmiana polityki zatrudnienia w Walmart, o której jako pierwszy poinformował Bloomberg, nastąpiła po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił wprowadzenie opłaty w wysokości 100 000 dolarów za wizy przeznaczone dla wysoko wykwalifikowanych stanowisk, które firmom trudno obsadzić pracownikami posiadającymi obywatelstwo USA.

Wiza H-1B to zezwolenie na pracę ważne przez trzy lata, z możliwością przedłużenia o kolejne trzy. Ekonomiści podkreślają, że program ten umożliwia amerykańskim firmom utrzymanie konkurencyjności i rozwój działalności, co w efekcie tworzy więcej miejsc pracy w USA.

Czytaj więcej

Port lotniczy Nowy Jork-John F. Kennedy
Praca
Weekend jak z koszmaru dla pracujących migrantów w USA. Wyścig w czasem i panika
Reklama
Reklama

Największymi beneficjentami tego programu są firmy technologiczne. Walmart, który posiada znaczący i szybko rosnący rynek internetowy konkurujący z Amazonem, zatrudnia obecnie ponad 2000 pracowników z wizami H-1B — wynika z danych rządowych.

Wpływ opłaty za wizę H-1B na zagranicznych specjalistów i amerykańskie firmy

„Walmart pozostaje zaangażowany w zatrudnianie i inwestowanie w najlepsze talenty, aby jak najlepiej obsługiwać naszych klientów, przy jednoczesnym zachowaniu rozwagi w podejściu do zatrudniania osób z wizami H-1B” — przekazał rzecznik Walmart CNN.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Praca
Donald Trump: Firmy zapłacą 100 tysięcy dolarów rocznie za wykwalifikowanego cudzoziemca

Administracja Donalda Trumpa twierdzi, że nowa opłata ma na celu ograniczenie nadużyć w programie H-1B. Jednak ta decyzja może mieć poważne konsekwencje dla tysięcy pracowników H-1B zatrudnianych co roku w Stanach Zjednoczonych — oraz oznaczać duży wzrost kosztów dla amerykańskich firm, które polegają na tym programie, by pozyskać wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których nie mogą znaleźć na krajowym rynku pracy.

Decyzja Trumpa najbardziej dotknie specjalistów z Indii, którzy w ostatnich latach stanowili większość zatwierdzonych wniosków o wizę H-1B.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Praca Walmart Rynek pracy

To znacząca zmiana, pokazująca, jak duże korporacje dostosowują swoje polityki do restrykcyjnej agendy imigracyjnej Donalda Trumpa, co może mieć poważne konsekwencje zarówno dla amerykańskich firm, jak i dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

Zmiana polityki zatrudnienia w Walmart a program wizowy H-1B

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Specjaliści bardziej niż menedżerowie odczuli pogorszenie na rynku pracy
Rynek pracy
Specjaliści bardziej niż menedżerowie odczuli pogorszenie na rynku pracy
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Sztuczna inteligencja stała się standardowym narzędziem w pracy specjalistów
Rynek pracy
Już niemal każdy programista pracuje z AI
W 2026 r. czeka nas stabilizacja w podwyżkach wynagrodzeń
Rynek pracy
W 2026 r. firmy szykują dalsze hamowanie wzrostu płac
Firmy nie radzą sobie z Zetkami
Rynek pracy
Firmy nie radzą sobie z Zetkami
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Kobiety w zarządach dużych spółek. Bliżej nam do krajów arabskich niż do Unii
Rynek pracy
Kobiety w zarządach dużych spółek. Bliżej nam do krajów arabskich niż do Unii
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie