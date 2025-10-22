Aktualizacja: 22.10.2025 19:52 Publikacja: 22.10.2025 18:31
To znacząca zmiana, pokazująca, jak duże korporacje dostosowują swoje polityki do restrykcyjnej agendy imigracyjnej Donalda Trumpa, co może mieć poważne konsekwencje zarówno dla amerykańskich firm, jak i dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.
Zmiana polityki zatrudnienia w Walmart, o której jako pierwszy poinformował Bloomberg, nastąpiła po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił wprowadzenie opłaty w wysokości 100 000 dolarów za wizy przeznaczone dla wysoko wykwalifikowanych stanowisk, które firmom trudno obsadzić pracownikami posiadającymi obywatelstwo USA.
Wiza H-1B to zezwolenie na pracę ważne przez trzy lata, z możliwością przedłużenia o kolejne trzy. Ekonomiści podkreślają, że program ten umożliwia amerykańskim firmom utrzymanie konkurencyjności i rozwój działalności, co w efekcie tworzy więcej miejsc pracy w USA.
Największymi beneficjentami tego programu są firmy technologiczne. Walmart, który posiada znaczący i szybko rosnący rynek internetowy konkurujący z Amazonem, zatrudnia obecnie ponad 2000 pracowników z wizami H-1B — wynika z danych rządowych.
„Walmart pozostaje zaangażowany w zatrudnianie i inwestowanie w najlepsze talenty, aby jak najlepiej obsługiwać naszych klientów, przy jednoczesnym zachowaniu rozwagi w podejściu do zatrudniania osób z wizami H-1B” — przekazał rzecznik Walmart CNN.
Administracja Donalda Trumpa twierdzi, że nowa opłata ma na celu ograniczenie nadużyć w programie H-1B. Jednak ta decyzja może mieć poważne konsekwencje dla tysięcy pracowników H-1B zatrudnianych co roku w Stanach Zjednoczonych — oraz oznaczać duży wzrost kosztów dla amerykańskich firm, które polegają na tym programie, by pozyskać wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których nie mogą znaleźć na krajowym rynku pracy.
Decyzja Trumpa najbardziej dotknie specjalistów z Indii, którzy w ostatnich latach stanowili większość zatwierdzonych wniosków o wizę H-1B.
