Startupy w USA krytykują nowe prawo ws. migrantów. „Nie stać nas na 100 tys. dolarów”

Amerykańskie firmy, zwłaszcza startupy, ostro krytykują wprowadzoną przez Donalda Trumpa olbrzymią opłatę roczną za wykwalifikowanego pracownika z zagranicy z wizą H-1B. Małe biznesy twierdzą, że je na to nie stać, a na zmianach ucierpią innowacje i gospodarka.

Publikacja: 26.09.2025 20:55

Startupy w USA krytykują nowe prawo ws. migrantów. „Nie stać nas na 100 tys. dolarów”

Foto: Allison ROBBERT / AFP

Alicja Podskoczy

Podpisane w ubiegłym tygodniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa rozporządzenie wprowadzające roczną opłatę w wysokości 100 tys. dol. dla cudzoziemców ubiegających się o wizę w programie H-1B dla wykwalifikowanych pracowników, spotkało się z dużym niezadowoleniem biznesu. Nowe prawo nakłada bowiem ogromne obciążenia na amerykańskich pracodawców, którzy już i tak muszą zmagać się z wyższymi kosztami importu przez wojnę celną rozpętaną przez Biały Dom.

Port lotniczy Nowy Jork-John F. Kennedy
Praca
Weekend jak z koszmaru dla pracujących migrantów w USA. Wyścig w czasem i panika

Choć program H-1B jest zwykle kojarzony z gigantami sektora technologicznego (na czele listy beneficjentów plasuje się Amazon z ponad 10 tys. zatwierdzonych wiz w pierwszej połowie 2025 r.), to chętnie korzystają z niego również startupy i inne małe firmy spoza branży. I to właśnie one najmocniej odczują te zmiany. Wiele z nich już mówi, że nie stać je na taki dodatkowy koszt, przez co nie będą już mogły zatrudniać talentów z zagranicy.

Amerykańskie startupy stracą dostęp do wykwalifikowanych pracowników z zagranicy

– Jeśli jesteś startupem z nową technologią i masz trochę pieniędzy z venture capital, ale martwisz się, że przepalisz je zbyt szybko, to może cię zniszczyć – ocenił John Skrentny, profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, cytowany przez BBC.

– Wydaje się, że plan administracji Trumpa nie uwzględnia faktu, że nie każda firma może wydać 100 tysięcy dolarów. na wizę – dodał.

Prezydent USA Donald Trump
Konflikty zbrojne
Donald Trump mówi o „ósmej wojnie, którą zakończy”. „Jesteśmy blisko”

Brytyjski portal zauważa, że poza branżą technologiczną organizacje z sektorów takich jak edukacja i opieka zdrowotna także zmagają się z potencjalnymi konsekwencjami sześciocyfrowej opłaty za wykwalifikowanego imigranta.

– Absolutnie nie stać nas na 100 tysięcy dolarów. Jeśli chodzi o przyszłe zatrudnienie, nie będziemy już ubiegać się o wizy H-1B – zaznaczyła Karen Brady, dyrektorka generalna Ryther, organizacji non profit zajmującej się zdrowiem behawioralnym z siedzibą w Seattle.

Jak dodała Brady w rozmowie z BBC, będzie to szczególnie bolesne dla branży zdrowia behawioralnego, która od czasów pandemii zmaga się z niedoborem pracowników w obliczu gwałtownego wzrostu zapotrzebowania. Zatrudnianie pracowników w ramach programu H-1B pomogło zaradzić temu kryzysowi, teraz jednak dla wielu stanie się to niewykonalne.

Nowe opłaty za wizy H-1B obniżą wzrost gospodarczy USA

Jak zauważają analitycy, opłata w wysokości 100 tys. dol. dla cudzoziemców ubiegających się o wizę w programie H-1B może mieć znaczące negatywne skutki dla innowacji i wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych.

Atakan Bakiskan, ekonomista z banku inwestycyjnego Berenberg, obniżył swoją prognozę wzrostu gospodarczego USA z 2 proc. na początku roku do 1,5 proc., stwierdzając, że nowa opłata za H-1B jest częścią szerszej „polityki antywzrostowej” administracji Trumpa.

– Wraz z nową polityką H-1B w przyszłości siła robocza prawdopodobnie będzie się kurczyć, a nie rosnąć. Drenaż mózgów mocno zaciąży na produktywności – zaznaczył.

Źródło: rp.pl, BBC

