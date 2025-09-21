Amerykańskie korporacje zatrudniające zagraniczne talenty – w tym banki i technologiczni giganci w Dolinie Krzemowej – zaczęły jednak obawiać się również o pracowników posiadających już wizę H-1B i w sobotę apelowały do nich o pozostanie na terenie Stanów Zjednoczonych bądź błyskawiczny powrót. Czasu miały niewiele, bo dekret zaczął obowiązywać w niedzielę, 21 września, minutę po północy czasu wschodniego USA.

Cudzoziemcy z wizą H-1B panicznie wracają do USA po dekrecie Donalda Trumpa

Panika, chaos i złość – tak amerykańskie media opisują nastroje wśród wykwalifikowanych cudzoziemców pracujących w USA, którzy nieszczęsnym trafem przebywali w ten weekend za granicą. Chodzi zwłaszcza o pracowników z Indii i Chin, którzy zostali nagle zmuszeni do porzucenia planów podróży i pośpiesznego powrotu do USA.

Agencja Reutera opisała przypadki imigrantów, których sobota po dekrecie Trumpa okazała się dramatem. Jak podaje, kilku obywateli Indii na lotnisku w San Francisco podjęło decyzję o skróceniu swoich wakacji. „To sytuacja, w której musieliśmy wybierać między rodziną a pozostaniem tutaj” – powiedział inżynier z dużej firmy technologicznej, którego żona była już na pokładzie samolotu Emirates z San Francisco do Dubaju.

Reuters wspomina też o sytuacji, w której lot był opóźniony o ponad trzy godziny po tym, jak kilku indyjskich pasażerów, którzy otrzymali wiadomość o rozporządzeniu lub komunikaty od swoich pracodawców, zażądało opuszczenia pokładu samolotu. Co najmniej pięciu pasażerom ostatecznie pozwolono wysiąść.