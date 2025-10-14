Rzeczpospolita
Ekonomia
W 2026 r. firmy szykują dalsze hamowanie wzrostu płac

Najnowsze badanie planów przedsiębiorstw dowodzi, że chociaż budżety na przyszły rok zakładają podwyżki pensji, to już skromniejsze niż w ostatnich dwóch latach.

Publikacja: 14.10.2025 16:25

W 2026 r. czeka nas stabilizacja w podwyżkach wynagrodzeń

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są prognozy podwyżek płac w firmach na 2026 r.?
  • Jak mniejsza rotacja pracowników wpływa na plany wynagrodzeń?
  • Jak zmieniają się różnice wynagrodzeń między sektorami i regionami?

– W 2026 r. czeka nas stabilizacja w podwyżkach wynagrodzeń – mówiła Małgorzata Ciarka, lider Biznesu Mercer Career w Europie Centralno-Wschodniej, komentując na wtorkowym spotkaniu z mediami wyniki najnowszego badania Mercer’s Total Remuneration Survey 2026, które objęło ponad 900 średnich i dużych firm w Polsce.

Pomimo wyzwania, jakim dla wielu pracodawców są rosnące w ostatnich latach koszty pracy, badane firmy szykują się do podwyżek pensji podstawowych także w 2026 r. Nie będą one jednak już tak wysokie, jak w okresie szarżującej inflacji, kiedy w części branż tempo wzrostu płac było dwucyfrowe.

Niska rotacja, mniej podwyżek w polskich firmach

Jak przypominała Małgorzata Ciarka, hamowanie wzrostu pensji było widoczne już w zeszłym roku, gdy płace zasadnicze w badanych firmach wzrosły średnio o 7,8 proc. W tym roku średnia wysokość podwyżek zmalała do 6 proc. (co widać również w bieżących danych GUS, choć te obejmują również premie). W planach na 2026 r. firmy planują ograniczyć skalę podwyżek pensji podstawowych do 5,5 proc.

– To jednak nadal powyżej prognozowanej na przyszły rok inflacji – zaznaczała ekspertka z firmy Mercer. Zwracała też uwagę, że plany podwyżkowe firm ogranicza niewielka dobrowolna rotacja kadr. W tym roku tylko 6,5 proc. pracowników zmieniło z własnej inicjatywy pracodawcę, czyli dwukrotnie mniej niż w 2024 r. Wprawdzie w badaniach (także tych prowadzonych przez Mercera) widać, że coraz więcej osób myśli o zmianie pracy, lecz nie zachęca do tego mniejszy niż w ostatnich latach wybór ofert pracy.

Kto płaci najlepiej w Polsce

Najnowszy raport Mercera pokazuje zjawisko powolnego spłaszczania się różnic wynagrodzeń między sektorami i regionami, do czego w ostatnich latach przyczynił się rozwój pracy zdalnej oraz szybki wzrost minimalnego wynagrodzenia. Jak jednak zaznaczała Małgorzata Ciarka, nadal różnice są spore – najwyższe pensje zasadnicze są w konsultingu i w farmacji, gdzie przeciętne płace brutto są 13-14 proc. wyższe od rynkowej średniej. O 6 proc. powyżej rynku jest obecnie branża technologiczna (wraz z usługami IT), która w ostatnich latach po pandemii straciła swą przewagę płacową.

Najniższe średnie stawki są w branżach z dużym udziałem stanowisk wykonawczych i prostej pracy – w handlu detalicznym i w telekomunikacji. Poniżej średniej rynkowej (o 5-6 proc.) są także przeciętne pensje w produkcji i w logistyce, gdzie  pomimo rozwoju robotyzacji również jest dużo stanowisk z prostą pracą.

Opłaca się robić karierę - czeka wyższa płaca

Nieco zmalały kominy płacowe, czyli różnice między najwyższymi i najniższymi płacami w firmach. Nadal są jednak w Polsce bardzo duże, przeciętnie 12-13-krotne, czyli znacznie wyższe niż na Zachodzie Europy, gdzie pensje top menedżerów są średnio 3-4-krotnie wyższe niż najniższe stawki w firmach. Jak wyjaśniał Krzysztof Nowak, prezes firmy Mercer Polska, wynika to z dużo większej progresji wynagrodzeń w naszym kraju i większej opłacalności awansu.

Polskie pensje na starcie, czyli na tzw. poziomie entry level, są dużo niższe niż na Zachodzie, co jest silną zachętą do awansów. Umożliwiają one szybki wzrost wynagrodzenia – nie tylko płacy zasadniczej, ale też premii i długoterminowych bonusów. Mają one coraz większy wpływ na całkowite wynagrodzenie top menedżerów. Z danych Mercer wynika, że na stanowiskach dyrektorskich udział stałej pensji zmniejszył się w tym roku do 69 proc. Jej wzrost ma więc mniejsze znaczenie niż np. w przypadku specjalistów, dla których pensja to ok. 88 proc. zarobków.

Źródło: rp.pl

Wynagrodzenia Praca Płace podwyżki pensji

