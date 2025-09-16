Aż 1994 pracodawców zgłosiło się do organizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia pracowników.

– Niemal dwa tysiące polskich pracodawców chce, żeby ich pracownicy pracowali krócej, zarabiając takie samo wynagrodzenie. Niemal dwa tysiące polskich pracodawców pokazuje, że zmiana nadchodzi. My jako Ministerstwo Pracy chcemy być motorem tej zmiany, chcemy udzielać wsparcia w tej przemianie, przez którą będą przechodzić polscy pracodawcy, będą przechodzić polscy pracownicy – podkreślała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ogłaszając na wtorkowym briefingu wyniki naboru zgłoszeń do programu, który ma przetestować w różnych branżach i firmach, a także w instytucjach różne modele skróconego czasu pracy.

Krótszy tydzień pracy korzystniejszy dla wszystkich

Jak zaznaczała szefowa MRPiPS, inicjatywa jest odpowiedzią na przeprowadzone przez jej resort wielomiesięczne analizy i badania różnorodnych koncepcji i różnorodnych zagranicznych praktyk skracania czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Wniosek z tych analiz jest jeden: skrócenie czasu pracy to korzyść zarówno dla pracowników, którzy są zdrowsi, bardziej wypoczęci i szczęśliwi, jak i dla pracodawców, którzy mogą liczyć na większe zaangażowanie ze strony pracowników i mniejszą absencję chorobową – podkreślała ministra.