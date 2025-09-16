Aktualizacja: 16.09.2025 14:39 Publikacja: 16.09.2025 13:21
Aż 1994 pracodawców zgłosiło się do organizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia pracowników.
– Niemal dwa tysiące polskich pracodawców chce, żeby ich pracownicy pracowali krócej, zarabiając takie samo wynagrodzenie. Niemal dwa tysiące polskich pracodawców pokazuje, że zmiana nadchodzi. My jako Ministerstwo Pracy chcemy być motorem tej zmiany, chcemy udzielać wsparcia w tej przemianie, przez którą będą przechodzić polscy pracodawcy, będą przechodzić polscy pracownicy – podkreślała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ogłaszając na wtorkowym briefingu wyniki naboru zgłoszeń do programu, który ma przetestować w różnych branżach i firmach, a także w instytucjach różne modele skróconego czasu pracy.
Jak zaznaczała szefowa MRPiPS, inicjatywa jest odpowiedzią na przeprowadzone przez jej resort wielomiesięczne analizy i badania różnorodnych koncepcji i różnorodnych zagranicznych praktyk skracania czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Wniosek z tych analiz jest jeden: skrócenie czasu pracy to korzyść zarówno dla pracowników, którzy są zdrowsi, bardziej wypoczęci i szczęśliwi, jak i dla pracodawców, którzy mogą liczyć na większe zaangażowanie ze strony pracowników i mniejszą absencję chorobową – podkreślała ministra.
Teraz specjalnie powołana komisja w MRPiPS przeprowadzi dwuetapowy (formalny i merytoryczny) proces oceny złożonych wniosków. Wyłoni ona kilkudziesięciu (około 50) pracodawców, którzy wezmą udział w programie. Pilotaż nie narzuca jednego, sztywnego rozwiązania. Firmy same będą mogły wybrać model, który chcą wdrożyć, w tym czterodniowy tydzień pracy, skrócenie każdego dnia pracy o godzinę lub dwie, wydłużenie urlopu wypoczynkowego albo realizację własnego pomysłu Pod warunkiem, że obejmie on co najmniej połowę pracowników, wśród których 75 proc. będzie zatrudnionych na umowę o pracę. Pracodawcy mogą też liczyć na konkretną pomoc ze strony ministerstwa – nie tylko ekspercką, ale też finansową, bo na udział w projekcie pilotażu można dostać do 1 mln zł dotacji.
Wybór uczestników pilotażu ma się zakończyć do połowy października, a do końca grudnia MRPiPS planuje zakończyć podpisywanie umów i etap przygotowawczy. W rezultacie z początkiem stycznia 2026 r. wybrani pracodawcy mają startować z wdrażaniem skróconego czasu pracy – z zachowaniem wynagrodzenia.
– Ten największy pilotaż skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia w tej części Europy ma nam udzielić odpowiedzi na pytanie, gdzie co działa najlepiej – podkreślała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
