- Prace nad pilotażem skróconego czasu pracy są prowadzone z dużą starannością i w oparciu o rzetelną analizę danych- podkreśla wydział prasowy Ministerstwa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej” dotyczące ogłoszonych pod koniec kwietnia planów rządowego pilotażu skrócenia czasu pracy o jedną piątą bez obniżania płac.

Wydział prasowy MRPiPS zapewnił nas, że już wkrótce n pracodawcy będą mogli zapoznać się z konkretnymi założeniami programu i zasadami udziału w pilotażu. Wkrótce, czyli zapewne w tym tygodniu - zgodnie z deklaracją szefowej MRPiPS, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która obiecała, że regulamin programu pilotażowego zostanie opublikowany do 30 czerwca.

- Ten termin pozostaje aktualny- zapewniają pracownicy resortu, przewidując, że chętni do udziału w projekcie poznają jego zasady i harmonogram jeszcze w tym tygodniu.

Nie od lipca, ale od stycznia?

Nie ma jednak szans, by pracownicy firm czy instytucji gotowych do udziału w pilotażu mogli się cieszyć n.p. dłuższym weekendem już od lipca. Nawet jeśli ich pracodawca - nie czekając na regulamin - sam przygotował dokładny plan skrócenia czasu pracy zgodnie z założeniami przedstawionymi przez min. Dziemianowicz –Bąk pod koniec kwietnia, to będzie musiał formalnie zgłosić się do programu, jeśli chce skorzystać z przewidzianego w nim wsparcia finansowego. W pierwszym roku pilotażu MRPiPS przeznaczy na pilotaż 10 mln zł z Funduszu Pracy a konkretnie na doradcze i finansowe wsparcie jego uczestników. (Pracodawca, który weźmie udział w pilotażu, będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie projektu).

Ogłaszając pilotaż, który ma objąć możliwie szeroką grupę pracodawców ( różnej wielkości, z różnych branż i o różnej specyfice pracy) resort przewidywał , że projekt ma ruszyć z początkiem 2026 r.