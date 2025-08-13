Aktualizacja: 13.08.2025 04:52 Publikacja: 13.08.2025 04:51
Film ma dokumentować obronę miasta przez żołnierzy 24. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Premiera filmu odbędzie się w Kijowie.
Wcześniej, o godzinie 14.00, połączą się ze sobą przywódcy państw europejskich i ukraiński prezydent, by ustalić wspólne stanowisko przed piątkowym szczytem USA-Rosja na Alasce. W wideokonferencji o 16.00 oprócz Trumpa udział weźmie też wiceprezydent USA, J.D. Vance.
Po wykryciu z powietrza rosyjskich transporterów opancerzonych, zostały one zaatakowane przez ukraińskie drony i artylerię. W wyniku ataku rosyjski pluton został rozbity, a próba natarcia na ukraińskie pozycje – udaremniona.
Putin i Trump spotkają się 15 sierpnia na Alasce w tamtejszej Bazie Lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage - podaje CNN.
W Wołgogradzie szczątki ukraińskiego drona miały spaść na dach wielopiętrowego budynku mieszkalnego, którego mieszkańcy zostali ewakuowani – informują lokalne władze. Andriej Boczarow, gubernator obwodu wołgogradzkiego poinformował, że w wyniku ataku nikt nie ucierpiał. Boczarow nakazał merowi Wołgogradu Władimirowi Marczence zapewnienie transportu i tymczasowego schronienia mieszkańcom 16-piętrowego budynku ewakuowanego w związku z koniecznością zabezpieczenia przez saperów szczątków drona, które spadły na dach. Lotnisko w Wołgogradzie przez pewien czas nie przyjmowało i nie odprawiało samolotów.
Przywódca Korei Północnej zapewnił rosyjskiego przywódcę o dalszym wsparciu swojego kraju dla wszystkich działań podejmowanych przez Kreml. „Kim Dzong Un (...) ponownie zapewnił, że KRLD (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, oficjalna nazwa Korei Północnej – red.) zawsze pozostanie wierna duchowi traktatu pomiędzy KRLD i Federacją Rosyjską i będzie nadal w pełni wspierać wszelkie kroki podejmowane przez rosyjskie przywództwo” - głosi depesza północnokoreańskiej agencji KCNA opisującej rozmowę przywódców.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1266 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wiceszef MSZ Rosji Siergi...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Film ma dokumentować obronę miasta przez żołnierzy 24. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Premiera filmu odbędzie się w Kijowie.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow wyra...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Pojawiają się nieoficjalne doniesienia,...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Mówili mi wprost: zdechniesz w więzieniu. Ciągle to powtarzali. Nie bili mnie, ale torturowali – mówi „Rzeczposp...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 7 na 8 sierpnia rosyjskie drony...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas