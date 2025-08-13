04:47 W najbliższy weekend premierę będzie miał dokument o obronie Czasiw Jaru

Film ma dokumentować obronę miasta przez żołnierzy 24. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Premiera filmu odbędzie się w Kijowie.

04:43 Na 16.00 zaplanowana jest wideokonferencja z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i przywódców państw europejskich

Wcześniej, o godzinie 14.00, połączą się ze sobą przywódcy państw europejskich i ukraiński prezydent, by ustalić wspólne stanowisko przed piątkowym szczytem USA-Rosja na Alasce. W wideokonferencji o 16.00 oprócz Trumpa udział weźmie też wiceprezydent USA, J.D. Vance.

04:40 Ukraińska Gwardia Narodowa publikuje nagranie ilustrujące rozbicie plutonu rosyjskiej armii w rejonie Pokrowska

Po wykryciu z powietrza rosyjskich transporterów opancerzonych, zostały one zaatakowane przez ukraińskie drony i artylerię. W wyniku ataku rosyjski pluton został rozbity, a próba natarcia na ukraińskie pozycje – udaremniona.

04:36 Znane jest dokładne miejsce spotkania Donald Trump-Władimir Putin

Putin i Trump spotkają się 15 sierpnia na Alasce w tamtejszej Bazie Lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage - podaje CNN.

04:32 Zmasowany atak ukraińskich dronów na obwód wołgogradzki

W Wołgogradzie szczątki ukraińskiego drona miały spaść na dach wielopiętrowego budynku mieszkalnego, którego mieszkańcy zostali ewakuowani – informują lokalne władze. Andriej Boczarow, gubernator obwodu wołgogradzkiego poinformował, że w wyniku ataku nikt nie ucierpiał. Boczarow nakazał merowi Wołgogradu Władimirowi Marczence zapewnienie transportu i tymczasowego schronienia mieszkańcom 16-piętrowego budynku ewakuowanego w związku z koniecznością zabezpieczenia przez saperów szczątków drona, które spadły na dach. Lotnisko w Wołgogradzie przez pewien czas nie przyjmowało i nie odprawiało samolotów.

04:28 Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z Kim Dzong Unem

Przywódca Korei Północnej zapewnił rosyjskiego przywódcę o dalszym wsparciu swojego kraju dla wszystkich działań podejmowanych przez Kreml. „Kim Dzong Un (...) ponownie zapewnił, że KRLD (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, oficjalna nazwa Korei Północnej – red.) zawsze pozostanie wierna duchowi traktatu pomiędzy KRLD i Federacją Rosyjską i będzie nadal w pełni wspierać wszelkie kroki podejmowane przez rosyjskie przywództwo” - głosi depesza północnokoreańskiej agencji KCNA opisującej rozmowę przywódców.

04:27 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1266 dniu wojny

