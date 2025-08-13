Ministerstwo Obrony Białorusi przekazało w czerwcu Polsce pismo, w którym ostrzega, iż brak dialogu polsko–białoruskiego może doprowadzić do „nowej wojny w Europie”, która toczyć się będzie na terytorium Białorusi i Polski.

Dlaczego MSZ odrzuca możliwość dialogu z Białorusią?

W odpowiedzi na to pismo polski MSZ – odrzucając możliwość wznowienia dialogu z Mińskiem – zwraca uwagę, że z terytorium Białorusi oraz przy użyciu jej służb prowadzone są wrogie działania wobec Polski, mające charakter ataków hybrydowych. Jako przykład polski MSZ wskazuje sytuację na granicy, gdzie białoruskie władze świadomie doprowadzają do rosnącej presji na granicę Polski.

MSZ przypomina też, że Białoruś wsparła agresję Rosji przeciw Ukrainie i udostępniła swoje terytorium do działań stanowiących naruszenie prawa międzynarodowego. W lutym 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę m.in. z terytorium Białorusi, w kolejnych miesiącach Rosjanie przeprowadzali też ataki rakietowe z terytorium Białorusi na cele na Ukrainie. Rosyjskie drony atakujące cele na Ukrainie często docierały nad zaatakowany przez Rosję kraj, przelatując nad terytorium Białorusi.

Resort dyplomacji przypomina Białorusinom, że dialog w zakresie bezpieczeństwa wymaga przestrzegania zasad w ramach relacji międzynarodowych, co pozwala budować wzajemne zaufanie. Tymczasem – biorąc pod uwagę zastrzeżenia Polski pod adresem działań Białorusi – obecnie MSZ „nie widzi przestrzeni do podejmowania rozmów, a tym bardziej działań w tej mierze”.