Radosław Sikorski
Ministerstwo Obrony Białorusi przekazało w czerwcu Polsce pismo, w którym ostrzega, iż brak dialogu polsko–białoruskiego może doprowadzić do „nowej wojny w Europie”, która toczyć się będzie na terytorium Białorusi i Polski.
W odpowiedzi na to pismo polski MSZ – odrzucając możliwość wznowienia dialogu z Mińskiem – zwraca uwagę, że z terytorium Białorusi oraz przy użyciu jej służb prowadzone są wrogie działania wobec Polski, mające charakter ataków hybrydowych. Jako przykład polski MSZ wskazuje sytuację na granicy, gdzie białoruskie władze świadomie doprowadzają do rosnącej presji na granicę Polski.
MSZ przypomina też, że Białoruś wsparła agresję Rosji przeciw Ukrainie i udostępniła swoje terytorium do działań stanowiących naruszenie prawa międzynarodowego. W lutym 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę m.in. z terytorium Białorusi, w kolejnych miesiącach Rosjanie przeprowadzali też ataki rakietowe z terytorium Białorusi na cele na Ukrainie. Rosyjskie drony atakujące cele na Ukrainie często docierały nad zaatakowany przez Rosję kraj, przelatując nad terytorium Białorusi.
Resort dyplomacji przypomina Białorusinom, że dialog w zakresie bezpieczeństwa wymaga przestrzegania zasad w ramach relacji międzynarodowych, co pozwala budować wzajemne zaufanie. Tymczasem – biorąc pod uwagę zastrzeżenia Polski pod adresem działań Białorusi – obecnie MSZ „nie widzi przestrzeni do podejmowania rozmów, a tym bardziej działań w tej mierze”.
W czerwcu szef Departamentu Międzynarodowej Współpracy Wojskowej resortu obrony Białorusi Walerij Rewienko mówił, że Mińsk musi reagować na „militaryzację Rzeczypospolitej Polskiej”. W tym kontekście wskazywał rosnące wydatki Polski na obronność, w tym na zakup broni ofensywnej, takiej jak np. czołgi podstawowe. W ocenie Mińska działania Polski są elementem „nieprzyjaznej strategii wobec Republiki Białorusi”.
Niepokój Mińska wzbudziła też budowa „Tarczy Wschód”, czyli umocnień i fortyfikacji na wschodniej granicy Polski. Białoruś odnotowała też, że na granicy Polski stacjonuje kilkanaście tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy straży granicznej i policji (skierowane tam w związku ze wzrostem presji migracyjnej na wschodnią granicę Polski, który jest efektem świadomych działań Białorusi, przerzucającej imigrantów na granicę).
W wydanym oświadczeniu Rewienko ostrzegł, że „od decyzji dowództwa wojskowo–politycznego Rzeczypospolitej Polskiej zależy, czy przejdzie ona do historii jako państwo, któremu nie udało się zapobiec nowej wojnie w Europie, czy też jako kraj, który metodami dyplomatycznymi rozwiązał istniejące nieporozumienia i tym samym wniósł znaczący wkład w umacnianie bezpieczeństwa europejskiego”.
Białoruś pozostaje jednym z najbliższych sojuszników Rosji. Oba państwa tworzą konfederację – Związek Białorusi i Rosji określany też jako Państwo Związkowe. We wrześniu Rosja i Białoruś zorganizują wspólnie duże ćwiczenia wojskowe Zapad-2025. Rosja i Białoruś należą też do jednego sojuszu wojskowego – ODKB (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym).
