Wyniki – po przeliczeniu ok. 99,96 procent głosów – wskazują, że wybory parlamentarne w Mołdawii wygrała proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS), uzyskując 50,17 proc. głosów, niemal 26 punktów procentowych więcej niż prorosyjski Patriotyczny Blok, który – według strony internetowej Komisji Wyborczej – uzyskał ok. 24,18 proc. głosów.

7,97 proc. głosów zdobył Blok Alternatywa, centrolewicowa koalicja stworzona przez mera Kiszyniowa Iona Cebana, byłego kandydata na prezydenta Alexandra Stoianoglo (w 2024 roku przegrał w wyborach z Maią Sandu) oraz byłego premiera Iona Chicu. Formacja ta określa się mianem proeuropejskiej.

6,2 proc. zdobyła prorosyjska Nasza Partia (Partidul Nostru) – ugrupowanie o profilu lewicowym i populistycznym (to dawna Republikańska Partia Ludowa). 5,62 proc. uzyskała centrowa i proeuropejska Platforma Godność i Prawda. Żadna inna partia nie uzyskała powyżej 1 proc. głosów.

Kreml: Mołdawia nie pozwoliła zagłosować swoim obywatelom mieszkającym w Rosji

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, pytany o wyniki wyborów oświadczył, że ich ocena zostanie dokonana później. – Kiedy zrozumiemy, jak (poszczególne) siły polityczne definiują swoje stanowisko ws. tych wyborów – wyjaśnił. Jak dodał, najpierw do wyników wyborów powinni odnieść się sami Mołdawianie.