Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były wyniki wyborów parlamentarnych w Mołdawii?

Kto odniósł sukces w mołdawskich wyborach i jakie to ma znaczenie dla przyszłości kraju?

Jakie były reakcje międzynarodowe na wyniki mołdawskich wyborów parlamentarnych?

Jakie wyzwania stoją przed mołdawskim rządem po wyborach?

W niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne, które są kluczowe dla przyszłości kraju, między innymi tej związanej z wejściem do UE. Prounijna Partia Działania i Solidarności walczyła w nich o utrzymanie większości i podkreślała, że zwycięstwo jej konkurentów z partii prorosyjskich zagrozi akcesji do Wspólnoty.

W wyborach do 101-osobowego parlamentu startowało 15 partii politycznych, trzy bloki i czterech kandydatów niezależnych. W głosowaniu nie przeprowadzono exit poll, ale pojawiły się już pierwsze wyniki.

Wybory parlamentarne w Mołdawii. Są wstępne wyniki

Wyniki – po przeliczeniu ok. 99,96 procent głosów – wskazują, że wybory parlamentarne w Mołdawii wygrała proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS), uzyskując 50,17 proc. głosów, niemal 26 punktów procentowych więcej niż prorosyjski Patriotyczny Blok, który – według strony internetowej Komisji Wyborczej – uzyskał ok. 24,18 proc. głosów.