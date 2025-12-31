Aktualizacja: 31.12.2025 10:59 Publikacja: 31.12.2025 10:51
Gdy mężczyźni i kobiety wypijają taką samą ilość alkoholu, stężenie alkoholu we krwi kobiet wzrasta bardziej
Już francuska filozofka i ikona feminizmu Simone de Beauvoir zauważała, że kieliszek wina działa na nią silniej, niż się spodziewała. Żartowała, że już po dwóch kieliszkach kręciło jej się w głowie.
To, co kiedyś było tylko obserwacją, dziś można wyjaśnić naukowo: to biologia kobiet sprawia, że kobiece ciało przetwarza alkohol inaczej niż męskie – często szybciej i intensywniej. Mózg kobiet reaguje również silniej na satysfakcjonujące działanie alkoholu niż mózg mężczyzn.
Alkohol działa niemal natychmiast. Jeszcze zanim pierwszy łyk dotrze do żołądka, kubki smakowe wysyłają sygnały do mózgu, powodując zmiany w częstości akcji serca, krążeniu krwi i chemii mózgu. Następnie niewielka część alkoholu jest wchłaniana w żołądku, ale większość trafia do jelita cienkiego, gdzie szybko przechodzi do krwiobiegu. Część alkoholu jest również rozkładana przez enzym alkoholdehydrogenazę (ADH) – głównie w żołądku i wątrobie.
Jednak badania pokazują, że kobiety rozkładają mniej alkoholu w tych pierwszych procesach metabolicznych. Oznacza to, że gdy mężczyźni i kobiety wypijają taką samą ilość alkoholu, stężenie alkoholu we krwi kobiet wzrasta bardziej. Nie chodzi jednak tylko o to, jak szybko alkohol dostaje się do krwi. To, co dzieje się dalej – w mózgu – również różni się w zależności od płci biologicznej.
Wielu naukowców zgadza się, że kobiety szybciej odczuwają działanie alkoholu. Nie są jednak zgodni co do przyczyny tego zjawiska.
Rainer Spanagel, niemiecki neurofarmakolog i badacz uzależnień, jako decydujący czynnik podaje masę ciała. Nie chodzi o enzym, mówi, ale o masę ciała. Spanagel wyjaśnia, że etanol rozkłada się równomiernie w organizmie – również w mózgu i narządach. Mniejsze ciała oznaczają wyższe stężenia. – Kiedy mężczyzna wypije pół butelki wina, a kobieta tę samą ilość, w mniejszym ciele gromadzi się taka sama ilość etanolu – tłumaczy.
Inni badacze twierdzą jednak, że waga nie może być jedynym wyjaśnieniem. – Bardziej niż waga ciała lub wzrost, wyraźniejsze różnice między płciami widać w budowie ciała – mówi Edward Scotts z Louisiana State University, który zajmuje się neurobiologicznymi mechanizmami nadużywania alkoholu.
Kobiety mają zazwyczaj więcej tkanki tłuszczowej i mniej wody niż mężczyźni, co powoduje większe stężenie alkoholu we krwi. – To dodatkowy czynnik oprócz różnicy w poziomie ADH – mówi Scotts. Enzym ADH jest kluczowym filtrem we wczesnej fazie. – Kiedy pijemy alkohol, najpierw trafia on do żołądka, a w żołądku znajduje się pewna ilość ADH – ale mężczyźni mają go więcej niż kobiety – wyjaśnia. – Dlatego mężczyźni mogą znacznie szybciej metabolizować alkohol w początkowej fazie.
Ta podstawowa różnica wyjaśnia, dlaczego wytyczne zdrowotne różnie definiują nadmierne lub ryzykowne picie alkoholu dla mężczyzn i kobiet.
Jill Becker, badaczka z Uniwersytetu Michigan, specjalizująca się w różnicach płciowych w mózgu i zachowaniu, twierdzi, że metabolizm i wchłanianie mają wpływ na intoksykację. Jednak w codziennym życiu ta biologiczna różnica nie jest brana pod uwagę podczas picia. – Kieliszek wina ma zawsze tę samą wielkość, niezależnie od tego, czy pije go mężczyzna, czy kobieta – mówi Becker. – Nie pytam jej, ile waży i nie podaję jej mniej – zauważa. W rezultacie kobiety często otrzymują dawkę wyższą w stosunku do swojej masy ciała.
Kiedy alkohol dociera do mózgu, u kobiet występuje zjawisko zwane „teleskopowaniem”: – Szybciej uzależniają się i piją większe ilości w krótszym czasie – twierdzi Becker. Jej obserwacje potwierdzają wyniki badań, które pokazują, że kobiety szybciej przechodzą od pierwszych prób picia do poważnych problemów – często pomimo późniejszego rozpoczęcia picia i ogólnie mniejszego spożycia.
Hormony wzmacniają ten efekt. Estradiol, najważniejszy hormon wytwarzany przez jajniki, zwiększa działanie dopaminy w mózgu. Alkohol pośrednio podnosi poziom dopaminy, a estradiol wzmacnia ten efekt. – W czasie owulacji kobiety mają większą skłonność do spożywania substancji psychoaktywnych – wyjaśnia Becker, co zwiększa prawdopodobieństwo, że będą piły więcej alkoholu.
Ponadto kobiety częściej sięgają po alkohol, aby złagodzić stres, lęk lub depresję. – Oczywiście są też mężczyźni, którzy to robią – mówi Becker – ale większy odsetek kobiet spożywa alkohol i zażywa narkotyki w celu samoleczenia – dodaje.
Dla Jill Becker różnice biologiczne mają nie tylko konsekwencje medyczne, ale także społeczne. – Jestem kobietą z lat 70., z drugiej fali feminizmu – mówi.
Jak przyznaje, wtedy wierzono, że kobiety mają prawo pić tyle samo, co mężczyźni, ale w przypadku alkoholu różnice biologiczne utrudniają realizację idei równości. – Kobiety muszą mieć świadomość, że nie tylko szybciej się upijają, pijąc z mężczyzną mocne alkohole – mówi Becker. – Także długoterminowe konsekwencje mogą być bardziej katastrofalne – ostrzega.
