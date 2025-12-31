W 2026 roku. zmieni się szereg zasad wprowadzonych cztery lata temu tzw. specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z zapowiedziami rządu, wprowadzone wówczas instrumenty prawne mają być stopniowo wygaszane. Część zasad zostanie przeniesiona do ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom.

Zmiana zasad pomocy obywatelom Ukrainy

Portal rynekzdrowia.pl skupia się na analizie proponowanych zmian dotyczących opieki zdrowotnej. Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy gwarantowała m.in. dostęp do szerokiego katalogu bezpłatnych świadczeń medycznych. Ten został ograniczony ostatnią, tegoroczną nowelizacją przepisów.

Nowy projekt zakłada wygaszanie dostępu do świadczeń m.in. w przypadku niepracujących obywateli Ukrainy. Zgodnie z zapisami projektu ustawy, zostaną oni objęci podobną opieką medyczną jak inni niepracujący cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie Polski.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, sytuację ukraińskich uchodźców w Polsce można obecnie uznać za stabilną. Ocena ta dotyczy zarówno poziomu zatrudnienia, jak i integracji ukraińskich dzieci w polskim systemie szkolnictwa. „(...) dalsze utrzymywanie ustawy, zawierającej rozwiązania specjalne, może tworzyć ryzyko nierównego traktowania w relacjach do ogólnego reżimu prawa dla cudzoziemców” – informuje MSWiA.