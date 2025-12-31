Aktualizacja: 31.12.2025 12:01 Publikacja: 31.12.2025 11:45
Rząd planuje zmiany w zasadach pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Polski
Foto: Adobe stock
W 2026 roku. zmieni się szereg zasad wprowadzonych cztery lata temu tzw. specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z zapowiedziami rządu, wprowadzone wówczas instrumenty prawne mają być stopniowo wygaszane. Część zasad zostanie przeniesiona do ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom.
Portal rynekzdrowia.pl skupia się na analizie proponowanych zmian dotyczących opieki zdrowotnej. Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy gwarantowała m.in. dostęp do szerokiego katalogu bezpłatnych świadczeń medycznych. Ten został ograniczony ostatnią, tegoroczną nowelizacją przepisów.
Nowy projekt zakłada wygaszanie dostępu do świadczeń m.in. w przypadku niepracujących obywateli Ukrainy. Zgodnie z zapisami projektu ustawy, zostaną oni objęci podobną opieką medyczną jak inni niepracujący cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie Polski.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, sytuację ukraińskich uchodźców w Polsce można obecnie uznać za stabilną. Ocena ta dotyczy zarówno poziomu zatrudnienia, jak i integracji ukraińskich dzieci w polskim systemie szkolnictwa. „(...) dalsze utrzymywanie ustawy, zawierającej rozwiązania specjalne, może tworzyć ryzyko nierównego traktowania w relacjach do ogólnego reżimu prawa dla cudzoziemców” – informuje MSWiA.
Planowane zmiany mają również dotyczyć kwestii przedłużenia legalności pobytu oraz ograniczenia świadczeń socjalnych.
Po wejściu w życie nowych zapisów z bezpłatnej opieki zdrowotnej będą nadal korzystać: osoby małoletnie, osoby pracujące (ubezpieczone) oraz cudzoziemcy zamieszkujący w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.
Czytaj więcej
W Polsce rodzi się coraz więcej dzieci z mieszanych związków z cudzoziemcami – z Ukrainy i Białor...
Niepracujący obywatele Ukrainy będą mogli wciąż korzystać m.in. z bezpłatnych świadczeń medycznych dostępnych w stanach nagłych. Opieką medyczną zostaną także objęte kobiety w ciąży i połogu.
W zapisach projektu ustawy uwzględniono też kilka wyjątków. Te obejmują na określonych zasadach m.in. żołnierzy z obrażeniami w wyniku działań wojennych oraz ofiary tortur, gwałtu i innych form przemocy.
Czytaj więcej: Bezrobotni Ukraińcy muszą się przygotować. Zmiany w opiece zdrowotnej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Alkohol działa szybciej i intensywniej na kobiety niż na mężczyzn – powodem tego jest ich biologia. Enzymy, horm...
Ustawa reformująca szpitalnictwo weszła w życie we wrześniu 2025 roku. Miała być jednym z „kamieni milowych" Kra...
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda pytana przez Rynek Zdrowia o słowo roku stwierdziła jasno – „pieniąd...
Koniec roku to czas podsumowań. O to, jaki był 2025 rok i co może przynieść kolejny, serwis Rynek Zdrowia zapyta...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Rząd opublikował projekt uchwały zakładającej zmiany w Narodowej Strategii Onkologicznej. Mają one umożliwić prz...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas