Ważne zmiany dla Ukraińców w Polsce? Oto nowy plan rządu

W przyszłym roku obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski czeka szereg zmian. Kluczowe ograniczenie ma dotyczyć m.in. dostępu do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zapisy projektu nowej ustawy analizuje portal rynekzdrowia.pl.

Publikacja: 31.12.2025 11:45

Rząd planuje zmiany w zasadach pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Polski

Foto: Adobe stock

Katarzyna Pryga

W 2026 roku. zmieni się szereg zasad wprowadzonych cztery lata temu tzw. specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z zapowiedziami rządu, wprowadzone wówczas instrumenty prawne mają być stopniowo wygaszane. Część zasad zostanie przeniesiona do ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom.

Zmiana zasad pomocy obywatelom Ukrainy

Portal rynekzdrowia.pl skupia się na analizie proponowanych zmian dotyczących opieki zdrowotnej. Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy gwarantowała m.in. dostęp do szerokiego katalogu bezpłatnych świadczeń medycznych. Ten został ograniczony ostatnią, tegoroczną nowelizacją przepisów.

Nowy projekt zakłada wygaszanie dostępu do świadczeń m.in. w przypadku niepracujących obywateli Ukrainy. Zgodnie z zapisami projektu ustawy, zostaną oni objęci podobną opieką medyczną jak inni niepracujący cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie Polski.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, sytuację ukraińskich uchodźców w Polsce można obecnie uznać za stabilną. Ocena ta dotyczy zarówno poziomu zatrudnienia, jak i integracji ukraińskich dzieci w polskim systemie szkolnictwa. „(...) dalsze utrzymywanie ustawy, zawierającej rozwiązania specjalne, może tworzyć ryzyko nierównego traktowania w relacjach do ogólnego reżimu prawa dla cudzoziemców” – informuje MSWiA.

Planowane zmiany mają również dotyczyć kwestii przedłużenia legalności pobytu oraz ograniczenia świadczeń socjalnych.

Cięcia w dostępie do opieki zdrowotnej

Po wejściu w życie nowych zapisów z bezpłatnej opieki zdrowotnej będą nadal korzystać: osoby małoletnie, osoby pracujące (ubezpieczone) oraz cudzoziemcy zamieszkujący w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.

Czytaj więcej

Kryzys gospodarczy w Turcji napędza emigrację do Polski
Społeczeństwo
Dwunarodowe pary i ich dzieci w Polsce. W czołówce zaskoczenie

Niepracujący obywatele Ukrainy będą mogli wciąż korzystać m.in. z bezpłatnych świadczeń medycznych dostępnych w stanach nagłych. Opieką medyczną zostaną także objęte kobiety w ciąży i połogu.

W zapisach projektu ustawy uwzględniono też kilka wyjątków. Te obejmują na określonych zasadach m.in. żołnierzy z obrażeniami w wyniku działań wojennych oraz ofiary tortur, gwałtu i innych form przemocy.

Czytaj więcej: Bezrobotni Ukraińcy muszą się przygotować. Zmiany w opiece zdrowotnej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Ukraina cudzoziemiec
