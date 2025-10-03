Aktualizacja: 03.10.2025 04:52 Publikacja: 03.10.2025 04:52
Ataki przeciwko ukraińskim operatorom dronów przeprowadzić mieli żołnierze zgrupowania „Zachód”. Rosjanie mieli też zniszczyć siedem terminali systemu Starlink.
Informacje takie przekazuje ukraińska administracja obwodu ługańskiego. Prądu nie mają miejscowości w rejonie Siewierodoniecka, Łysyczańska i Rubiżnego. Rosjanie nie odtworzyli tam infrastruktury energetycznej, którą zniszczyli w czasie walk o kontrolę nad obwodem.
Jak informują ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych operatorzy dronów z 429. Samodzielnego Pułku Systemów Bezzałogowych Achilles zniszczyli dwa czołgi i dwa pojazdy opancerzone na odcinku kupiańskim.
W Odessie ogłoszono w nocy alarm powietrzny w związku z groźbą ataku dronów. W mieście słychać było eksplozje, mieszkańców wezwano, by zeszli do schronów.
W mieście rozległy się eksplozje.
Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy informuje o 142 interwencjach w ciągu doby. Od początku wojny jej saperzy zneutralizowali 619 142 ładunki wybuchowe, w tym 5 030 bomb lotniczych. Najwięcej interwencji – 49 979 – podjęli w obwodzie charkowskim.
W nocy z czwartku na piątek pojawienie się dronów w pobliżu lotniska w Monachium doprowadziło do zawieszenia jego działania. 17 lotów odwołano, 15 skierowano na inne lotniska – wynika z oświadczenia wydanego przez władze portu lotniczego.
– Kolejny pobór w Rosji, 135 tys. żołnierzy, ci, którzy zginęli, inwalidzi na ulicach – to też dociera do społeczeństwa rosyjskiego. Do tego militaryzacja społeczeństwa, brak środków na inne ważne sprawy (...). Oby to się skończyło tak, jak z Afganistanem, gdzie rozpadł się Związek Radziecki. Tu może się rozpaść Federacja Rosyjska, w dłuższej perspektywie – mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” były zastępca dowódcy strategicznego NATO, doradca szefa MON gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek.
– Nie mówimy o tym, ile zostało udaremnionych przypadków, bo nie chcemy wywołać nastroju paniki,...
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1318 dniu wojny
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. „Wall Street Journal" po...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. „Wall Street Journal" podaje, że Ameryk...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W październiku Rosja sprawować będzie mi...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Rosji 1 października rozpocznie się je...
Europa stawia na technologie krytyczne – kluczowe dla rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i uniezależnienia si...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 28 na 29 września działanie wst...
