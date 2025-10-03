04:48 Rosjanie informują o zniszczeniu 43 ukraińskich punktów kontroli dronów w ciągu doby

Ataki przeciwko ukraińskim operatorom dronów przeprowadzić mieli żołnierze zgrupowania „Zachód”. Rosjanie mieli też zniszczyć siedem terminali systemu Starlink.

04:45 51 miejscowości w okupowanym obwodzie ługańskim pozostaje bez prądu od ponad trzech lat

Informacje takie przekazuje ukraińska administracja obwodu ługańskiego. Prądu nie mają miejscowości w rejonie Siewierodoniecka, Łysyczańska i Rubiżnego. Rosjanie nie odtworzyli tam infrastruktury energetycznej, którą zniszczyli w czasie walk o kontrolę nad obwodem.

04:43 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące zakończony powodzeniem atak dronów na rosyjskie czołgi

Jak informują ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych operatorzy dronów z 429. Samodzielnego Pułku Systemów Bezzałogowych Achilles zniszczyli dwa czołgi i dwa pojazdy opancerzone na odcinku kupiańskim.

04:41 Eksplozje w Odessie

W Odessie ogłoszono w nocy alarm powietrzny w związku z groźbą ataku dronów. W mieście słychać było eksplozje, mieszkańców wezwano, by zeszli do schronów.

04:40 W nocy drony atakowały Dniepr

W mieście rozległy się eksplozje.

04:37 Saperzy Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnej Ukrainy zneutralizowali w ciągu doby 200 ładunków wybuchowych

Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy informuje o 142 interwencjach w ciągu doby. Od początku wojny jej saperzy zneutralizowali 619 142 ładunki wybuchowe, w tym 5 030 bomb lotniczych. Najwięcej interwencji – 49 979 – podjęli w obwodzie charkowskim.

04:33 Drony zakłóciły działanie lotniska w Monachium

W nocy z czwartku na piątek pojawienie się dronów w pobliżu lotniska w Monachium doprowadziło do zawieszenia jego działania. 17 lotów odwołano, 15 skierowano na inne lotniska – wynika z oświadczenia wydanego przez władze portu lotniczego.

04:24 Afganizacja wojny na Ukrainie, Rosji grozi rozpad? Gen. Mieczysław Bieniek dla „Rzeczpospolitej”

– Kolejny pobór w Rosji, 135 tys. żołnierzy, ci, którzy zginęli, inwalidzi na ulicach – to też dociera do społeczeństwa rosyjskiego. Do tego militaryzacja społeczeństwa, brak środków na inne ważne sprawy (...). Oby to się skończyło tak, jak z Afganistanem, gdzie rozpadł się Związek Radziecki. Tu może się rozpaść Federacja Rosyjska, w dłuższej perspektywie – mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” były zastępca dowódcy strategicznego NATO, doradca szefa MON gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1318 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1318 dniu wojny Foto: PAP