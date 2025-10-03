04:48
03.10.2025

Rosjanie informują o zniszczeniu 43 ukraińskich punktów kontroli dronów w ciągu doby

Ataki przeciwko ukraińskim operatorom dronów przeprowadzić mieli żołnierze zgrupowania „Zachód”. Rosjanie mieli też zniszczyć siedem terminali systemu Starlink. 

04:45
03.10.2025

51 miejscowości w okupowanym obwodzie ługańskim pozostaje bez prądu od ponad trzech lat

Informacje takie przekazuje ukraińska administracja obwodu ługańskiego. Prądu nie mają miejscowości w rejonie Siewierodoniecka, Łysyczańska i Rubiżnego. Rosjanie nie odtworzyli tam infrastruktury energetycznej, którą zniszczyli w czasie walk o kontrolę nad obwodem. 

04:43
03.10.2025

Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące zakończony powodzeniem atak dronów na rosyjskie czołgi

Jak informują ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych operatorzy dronów z 429. Samodzielnego Pułku Systemów Bezzałogowych Achilles zniszczyli dwa czołgi i dwa pojazdy opancerzone na odcinku kupiańskim. 

04:41
03.10.2025

Eksplozje w Odessie

W Odessie ogłoszono w nocy alarm powietrzny w związku z groźbą ataku dronów. W mieście słychać było eksplozje, mieszkańców wezwano, by zeszli do schronów. 

04:40
03.10.2025

W nocy drony atakowały Dniepr

W mieście rozległy się eksplozje. 

04:37
03.10.2025

Saperzy Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnej Ukrainy zneutralizowali w ciągu doby 200 ładunków wybuchowych

Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy informuje o 142 interwencjach w ciągu doby. Od początku wojny jej saperzy zneutralizowali 619 142 ładunki wybuchowe, w tym 5 030 bomb lotniczych. Najwięcej interwencji – 49 979 – podjęli w obwodzie charkowskim. 

04:33
03.10.2025

Drony zakłóciły działanie lotniska w Monachium

W nocy z czwartku na piątek pojawienie się dronów w pobliżu lotniska w Monachium doprowadziło do zawieszenia jego działania. 17 lotów odwołano, 15 skierowano na inne lotniska – wynika z oświadczenia wydanego przez władze portu lotniczego. 

04:24
03.10.2025

Afganizacja wojny na Ukrainie, Rosji grozi rozpad? Gen. Mieczysław Bieniek dla „Rzeczpospolitej” 

– Kolejny pobór w Rosji, 135 tys. żołnierzy, ci, którzy zginęli, inwalidzi na ulicach – to też dociera do społeczeństwa rosyjskiego. Do tego militaryzacja społeczeństwa, brak środków na inne ważne sprawy (...). Oby to się skończyło tak, jak z Afganistanem, gdzie rozpadł się Związek Radziecki. Tu może się rozpaść Federacja Rosyjska, w dłuższej perspektywie – mówi w wywiadzie dla  „Rzeczpospolitej” były zastępca dowódcy strategicznego NATO, doradca szefa MON gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek.

04:23
03.10.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1318 dniu wojny

Foto: PAP

04:22
03.10.2025

