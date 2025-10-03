Władze gminy Butgenbach, w której znajduje się Elsenborn, podały że w ostatnim czasie dron był wykorzystywany w tym rejonie do poszukiwania zaginionego konia. Nie jest jednak jasne, czy ma to coś wspólnego z pojawieniem się dronów w pobliżu bazy.

Nie jest jasne, skąd wystartowały drony, ani kto był ich operatorem. Belgijska stacja VRT zauważa, że baza w Elsenborn nie jest miejscem, w którym znajdowałyby się jakieś obiekty mogące zainteresować obcy wywiad.

Informacja o incydencie pojawiła się kilka godzin po tym, gdy drony, które pojawiły się w rejonie lotniska w Monachium doprowadziły do czasowego zawieszenia jego pracy.

W piątek szef duńskiego wywiadu wojskowego Thomas Ahrenkiel ostrzegał, że duńskie siły zbrojne mogą paść ofiarą sabotażu. Ahrenkiel, w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Danii i Zachodowi. – To oznacza, że Rosja wykorzystuje środki wojskowe, w tym w agresywny sposób, aby wywrzeć presję na nas bez przekraczania linii konfliktu zbrojnego – wyjaśnił.