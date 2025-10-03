Pojawienie się dronów doprowadziło do wstrzymania przyjmowania i odprawiania samolotów. Odwołano 17 lotów, co dotknęło blisko 3 tysiące pasażerów. Z kolei 15 samolotów, które miały lądować w Monachium, skierowano na inne lotniska – w Stuttgarcie, Norymberdze, Frankfurcie i w Wiedniu – wynika z komunikatu opublikowanego przez władze portu lotniczego.

Monachium kolejnym lotniskiem w Europie, które zawiesiło działanie po incydencie z dronami

Lotnisko w Monachium ograniczyło działanie w czwartek o godzinie 22.18, a potem całkowicie zawiesiło obsługiwanie lotów, po tym, jak w przestrzeni powietrznej w pobliżu portu lotniczego zauważono drony. Lotnisko wznowiło działanie w piątek o 5.00.

To drugi poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa w Monachium. 1 października, w związku z zagrożeniem bombowym i znalezieniem materiałów wybuchowych w budynku mieszkalnym na północy miasta, opóźniono rozpoczęcie Oktoberfest.

„Der Spiegel” pisał niedawno, że w ubiegłym tygodniu bezzałogowe statki powietrzne przeleciały nad ważnymi obiektami infrastruktury krytycznej Szlezwiku-Holsztynu. Drony miały pojawić się m.in. nad elektrownią, kliniką uniwersytecką w Kilonii, a nawet siedzibą władz landu. Po incydencie władze Szlezwiku-Holsztynu poinformowały wprawdzie, że prowadzą dochodzenie w sprawie podejrzenia szpiegostwa, ale nie podały żadnych szczegółów, w tym na temat przelotu dronów nad obiektami infrastruktury krytycznej.