Eksplozje, strzały, pożar i ciało na ulicy Monachium. Policja ewakuowała ludzi z terenu Oktoberfestu

Z tego artykułu się dowiesz: Co wydarzyło się w północnej części Monachium?

Jakie środki bezpieczeństwa podjęto w związku z tymi wydarzeniami?

Jaka była reakcja lokalnych władz i służb ratunkowych?

Jakie były podejrzenia i ustalenia dotyczące zamieszanego w incydent mężczyzny?

Jak wydarzenia wpłynęły na plany otwarcia Oktoberfest w Monachium?

Według dziennika „Bild” ok. godz. 4:00 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o płonącym domu w północnej części stolicy Bawarii. Wkrótce potem służby otrzymały zgłoszenia o głośnych eksplozjach. Według gazety na miejscu znaleziono ciało mężczyzny, który wcześniej prawdopodobnie obrzucił dom swoich rodziców materiałami wybuchowymi, podpalił go, a następnie popełnił samobójstwo.

Płonący dom, ciało i plecak, w którym mogą znajdować się materiały wybuchowe

Jak ustaliła gazeta, mężczyzna miał założony plecak, w którym – jak podejrzewa policja – może znajdować się ładunek wybuchowy. Na miejsce skierowano saperów.

W pobliżu Lerchenauer Straße w północnej części Monachium służby odkryli także inną osobę, ranioną z broni palnej. Później poinformowano, że osoba ta zmarła.