Aktualizacja: 03.10.2025 08:42 Publikacja: 02.10.2025 19:06
Władimir Putin na konferencji Wałdaj
Foto: Reuters, Mikhail Metzel
Rosyjski przywódca przemawiał na dorocznym spotkaniu Klubu Dyskusyjnego Wałdaj. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił wcześniej, że „cały świat z niecierpliwością oczekuje tego wystąpienia”.
W pełnym propagandowych tez wystąpieniu Putin przekonywał, że Rosja jest krajem nastawionym pokojowo, dążącym do zgodnego funkcjonowania w świecie wielobiegunowym i policentrycznym. Jego wystąpienie relacjonowała prokremlowska agencja TASS.
Putin wskazał, że świat w ostatnich latach uległ gwałtownym, często nieprzewidywalnym zmianom, które determinują konieczność przygotowania się na różne, w tym niebezpieczne scenariusze. Podkreślił, iż w tak zmiennym otoczeniu odpowiedzialność każdego człowieka, a szczególnie przywódców państw, wzrasta. Zaznaczył, że koncepcja wielobiegunowego i policentrycznego świata jest już faktem i pozwala na współistnienie różnych ośrodków władzy i interesów bez dyktatu jednej potęgi.
Putin przypomniał, że ZSRR, a potem Rosja, dwa razy deklarowały wejście do NATO, co spotkało się z odmową. Ten fakt ma według niego świadczyć o niechęci Zachodu do równorzędnego partnerstwa. Rosyjski przywódca oceniał, że koniec XX wieku oznaczał moment szczytowej potęgi USA i ich sojuszników, ale ta era hegemonii dobiegła końca, ponieważ „żadna siła nie jest w stanie i nie powinna mieć prawa narzucania innym, jak żyć czy jak oddychać” - mówił Putin.
Według Putina, próby Zachodu by "kontrolować wszystko i wszystkich" są skazane na niepowodzenie.
Putin stwierdził autorytatywnie, że świat bez Rosji nie może się ustabilizować i zachować równowagi. Rosja jest, jego zdaniem, niezastąpionym elementem globalnej równowagi nie tylko z uwagi na ogrom terytorium i wielkość populacji, ale również przez swój potencjał obronny, technologiczny, przemysłowy oraz bogactwa naturalne. Zaznaczył, że to wszystko sprawia, że Rosja jest niezbędna dla globalnego systemu, który chciał ją wypchnąć, ale nie może tego uczynić.
Wskazał też, że niektóre kraje jeszcze liczą na "strategiczne pokonanie" Rosji – czyli na przełamanie jej siły i woli oporu – co jest jego zdaniem nierealne i nie do zrealizowania. Putin zaapelował, by „zagłuszacze” Rosji, którzy chcieli doprowadzić do cierpienia jej narodu, zaprzestali tych działań i podeszli do sprawy realistycznie, aby ułożyć z Rosją relacje oparte na nowej, lepszej współpracy.
Putin uznał za „bzdurę i powtarzaną przez Zachód mantrę” o możliwej wojnie z Rosją, podkreślając, że większość Europejczyków nie rozumie, dlaczego rosyjskie istnienie miałoby im zagrażać.
- Większość Europejczyków nie rozumie, dlaczego Rosja jest tak przerażająca, jak wmawiają im rządy – stwierdził.
Zaapelował do europejskich polityków, by przestali wywoływać histerię i skupili się na swoich wewnętrznych sprawach: - Uspokójcie się, śpijcie spokojnie i w końcu zajmijcie się swoimi problemami - mówił.
Putin podkreślił, że rosyjska historia dowiodła, iż słabość kraju jest niedopuszczalna, ponieważ zachęcała przeciwników do nacisków i stosowania siły. Zapewnił, że Rosja nie okaże nigdy słabości wobec tych, którzy żywią nadzieję na jej osłabienie i pokonanie.
- Rosja nigdy nie okaże słabości ani niezdecydowania. Niech ci, którym utrudniamy życie samym swoim istnieniem – ci, którzy żywią marzenia o zadaniu nam tej strategicznej porażki – o tym pamiętają - groził Putin. Zauważył, że wielu głosicieli upadku Rosji już „zniknęło” lub straciło wpływy.
Putin ocenił ukraińską tragedię jako cierpienie wspólne dla Ukraińców i Rosjan, jako odpowiedzialną za nie wskazał politykę Zachodu po zimnej wojnie.
Według niego naród ukraiński jest zbędny dla Zachodu i jego „sług w Kijowie”. Według Putina ci, którzy zachęcali i wspierali działania Kijowa, w rzeczywistości „nie przejmowali się” interesami ani Rosji, ani Ukrainy. Przypomniał, że problemy między Rosją i Ukrainą są konsekwencją rozpadu ZSRR, a obecna sytuacja byłaby inna w świecie opartym o wielobiegunowość i odpowiedzialne kolektywne decyzje.
Putin oświadczył, że odpowiedzialność za kontynuację konfliktu ukraińskiego spoczywa na Europie, która „stale zaostrza sytuację”. Wyraził jednak przekonanie, że „dobra wola” stopniowo zwycięży w sytuacji wokół Ukrainy, a w samej Ukrainie już zachodzą zmiany.
- Widzimy to, niezależnie od tego, jak bardzo prane są tam ludziom mózgi. Zmiany w świadomości społecznej zachodzą, tak jak w zdecydowanej większości krajów na świecie – powiedział Putin.
Na spotkaniu Klubu Dyskusyjnego Wałdaj Władimir Putin odniósł się także do słów polskiego prezydenta. W poniedziałkowym wywiadzie dla Radia Zet, Karol Nawrocki został zapytany o odnajdywanie się w nowej rzeczywistości. Polityk dopytywany był m.in. o odczucia po zamieszkaniu w Belwederze. W odpowiedzi nawiązał on do marszałka Józefa Piłsudskiego, który rezydował w tym budynku. - Wielokrotnie rozmawiamy ze sobą, właściwie każdego dnia. Wojna polsko-bolszewicka roku 1920 i obecna sytuacja międzynarodowa po ataku Federacji Rosyjskiej, o parlamencie rozmawiamy – stwierdził.
- Piłsudski był wrogo nastawiony do Rosji. I wydaje mi się, że pod jego przywództwem i kierując się jego ideami, Polska popełniła wiele błędów przed II wojną światową. W końcu Niemcy zaproponowały im pokojowe rozwiązanie kwestii Gdańska i Korytarza Gdańskiego. Ówczesne polskie władze kategorycznie odmówiły i ostatecznie Polska padła pierwszą ofiarą nazistowskiej agresji – powiedział rosyjski przywódca, odnosząc się do słów Nawrockiego. - Jeśli obecna wysoko postawiona klasa polityczna w Polsce pamięta i rozumie wszystkie zawiłości oraz zwroty akcji różnych epok historycznych, będzie miała te błędy na uwadze, „konsultując się z Piłsudskim”- dodał.
Putin odniósł się także do układu monachijskiego oraz do ogłoszenia niepodległości przez Słowację, w wyniku którego Niemcy wkroczyli do Czechosłowacji w 1939 roku. - Historycy prawdopodobnie o tym wiedzą. Polska odmówiła Związkowi Radzieckiemu udzielenia pomocy Czechosłowacji. Związek Radziecki był gotowy to zrobić. Mamy dokumenty w naszych archiwach, przeczytałem je wszystkie osobiście. A kiedy notatki zostały wysłane do Polski, Polska oświadczyła, że pod żadnym pozorem nie pozwoli, aby wojska rosyjskie pomogły Czechosłowacji. A jeśli nadlecą sowieckie samoloty, to Polska je zestrzeli - zaznaczył rosyjski przywódca.
Źródło: rp.pl
