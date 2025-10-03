Z tego artykułu się dowiesz: Jak Władimir Putin ocenia działania Polski przed II wojną światową?

Jakie są kluczowe tezy dorocznego wystąpienia Putina na spotkaniu Klubu Dyskusyjnego Wałdaj?

W jaki sposób Putin postrzega rolę Rosji?

Jakie stanowisko prezentuje Putin w kwestii relacji Rosji z NATO?

Jakie są poglądy Putina na temat obecnego konfliktu na Ukrainie?

Jaki kontekst historyczny przywołuje Putin, nawiązując do słów prezydenta Nawrockiego?

Rosyjski przywódca przemawiał na dorocznym spotkaniu Klubu Dyskusyjnego Wałdaj. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił wcześniej, że „cały świat z niecierpliwością oczekuje tego wystąpienia”.

W pełnym propagandowych tez wystąpieniu Putin przekonywał, że Rosja jest krajem nastawionym pokojowo, dążącym do zgodnego funkcjonowania w świecie wielobiegunowym i policentrycznym. Jego wystąpienie relacjonowała prokremlowska agencja TASS.

Putin: Musimy być przygotowani na niebezpieczne scenariusze

Putin wskazał, że świat w ostatnich latach uległ gwałtownym, często nieprzewidywalnym zmianom, które determinują konieczność przygotowania się na różne, w tym niebezpieczne scenariusze. Podkreślił, iż w tak zmiennym otoczeniu odpowiedzialność każdego człowieka, a szczególnie przywódców państw, wzrasta. Zaznaczył, że koncepcja wielobiegunowego i policentrycznego świata jest już faktem i pozwala na współistnienie różnych ośrodków władzy i interesów bez dyktatu jednej potęgi.

Putin przypomniał, że ZSRR, a potem Rosja, dwa razy deklarowały wejście do NATO, co spotkało się z odmową. Ten fakt ma według niego świadczyć o niechęci Zachodu do równorzędnego partnerstwa. Rosyjski przywódca oceniał, że koniec XX wieku oznaczał moment szczytowej potęgi USA i ich sojuszników, ale ta era hegemonii dobiegła końca, ponieważ „żadna siła nie jest w stanie i nie powinna mieć prawa narzucania innym, jak żyć czy jak oddychać” - mówił Putin.