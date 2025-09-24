„To nie przynosi chwały Rosji. Odwrotnie, wygląda na to, że jest podobna do »papierowego tygrysa«” – tak Donald Trump podsumował w swojej sieci społecznościowej Truth Social dotychczasowe zdobycze Rosji po trzech latach wojny z Ukrainą.

Dla rosyjskiej elity skupionej wokół Putina i dla niego samego jest to potężny cios propagandowy i wizerunkowy. A sformułowanie o „papierowym tygrysie” brzmi jak dawna definicja Rosji „kolos na glinianych nogach” czy nazywanie Rosji przez Baracka Obamę „dystrybutorem benzyny z rakietami jądrowymi”. Zabrzmiało jak mocno wymierzony policzek.

Po spotkaniu na Alasce Władimir Putin mógł mieć nadzieję, że Donald Trump dał mu czas i przyzwolenie na podbój

Napisał to amerykański przywódca, z którym Moskwa zaczęła już znów wiązać pewne nadzieje na rozpoczęcie „dialogu” o podziale stref wpływów w Europie. Dotychczasowa polityka Trumpa wobec wojny w Ukrainie sprawiła, że Władimir Putin uwierzył, iż uda mu się w końcu podbić sąsiedni kraj.