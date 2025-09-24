Aktualizacja: 24.09.2025 13:19 Publikacja: 24.09.2025 12:20
Władimir Putin
„To nie przynosi chwały Rosji. Odwrotnie, wygląda na to, że jest podobna do »papierowego tygrysa«” – tak Donald Trump podsumował w swojej sieci społecznościowej Truth Social dotychczasowe zdobycze Rosji po trzech latach wojny z Ukrainą.
Dla rosyjskiej elity skupionej wokół Putina i dla niego samego jest to potężny cios propagandowy i wizerunkowy. A sformułowanie o „papierowym tygrysie” brzmi jak dawna definicja Rosji „kolos na glinianych nogach” czy nazywanie Rosji przez Baracka Obamę „dystrybutorem benzyny z rakietami jądrowymi”. Zabrzmiało jak mocno wymierzony policzek.
Napisał to amerykański przywódca, z którym Moskwa zaczęła już znów wiązać pewne nadzieje na rozpoczęcie „dialogu” o podziale stref wpływów w Europie. Dotychczasowa polityka Trumpa wobec wojny w Ukrainie sprawiła, że Władimir Putin uwierzył, iż uda mu się w końcu podbić sąsiedni kraj.
Po spotkaniu na Alasce mógł mieć nadzieję, że Amerykanin dał mu do końca roku czas na podbój. Przerwanie przez USA finansowania wojskowych szkoleń w państwach bałtyckich przyjęto zaś na Kremlu z radosnymi uśmieszkami, jak nieformalną zapowiedź dalszych ustaleń o „strefach wpływów”.
Po cichu zaś dzielono się w Moskwie nadzieją, że napięcia polityczne, których efektem było zamordowanie Charliego Kirka, są wstępem do „drugiej wojny domowej” w USA, która wyeliminuje supermocarstwo ze światowej polityki.
Tymczasem teraz Trump ogłosił publicznie, że „przywrócenie pierwotnych granic (Ukrainy), od których zaczęła się ta wojna, jest bardzo realną opcją. Dlaczego nie?”. A potem dodał, że Ukraina „może nawet pójść dalej”, sugerując, że Kijów mógłby podbić jakieś rosyjskie terytoria.
Wśród rosyjskich polityków zapadła cisza. Kolejna wolta amerykańskiego prezydenta była dokonana z takim rozmachem, że wszystkich zatkało. Teraz czekają, co powie „pierwszy”, „Papa”, czyli Władimir Putin: uspokoi, wyjaśni, wyznaczy kierunek. Ale on na razie milczy, prawdopodobnie równie zaskoczony jak jego personel.
Putin nie wie, do jakiego stopnia to jest zwykły wyskok Trumpa, zniecierpliwionego rosyjskim unikaniem rozmów pokojowych. A może to jednak fundamentalna zmiana polityki prezydenta USA? W końcu większość zwolenników jego Partii Republikańskiej (nie mówiąc już o zwolennikach Partii Demokratycznej) popiera Ukrainę w tej wojnie. W dodatku bardzo obraźliwie dla Kremla Trump napisał o „papierowym tygrysie” i nieumiejętności prowadzenia przez niego wojny – a takich despektów pod adresem Putina Trump do tej pory unikał. Nie mówiąc już o sugestii podbicia przez Ukraińców jakiejś części Rosji.
Dziewięć miesięcy Europa i NATO musiały się mierzyć z chimerycznymi wyskokami Amerykanina, radośnie obserwowanymi przez Rosjan. Teraz ten problem ma Putin i nie wie, co robić.
Publicznie za to się wylewa – niewstrzymywana tym razem przez Kreml (jak wiosną i w lipcu przy pierwszych niesnaskach z Trumpem) – wściekłość rosyjskich publicystów, komentatorów, ekspertów i całego personelu mediów obsługującego Kreml. Nie ma chyba wyzwiska, którego by nie rzucili pod adresem amerykańskiego prezydenta.
Wyraźnie widać, jak wiele nadziei zdążyli związać z Trumpem i jak bardzo ich zawiódł.
