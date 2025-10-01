Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Der Spiegel”: Drony nad infrastrukturą krytyczną na północy Niemiec

Drony zaobserwowane w ub. tygodniu nad Szlezwikiem-Holsztynem miały dokonać pomiarów elektrowni, szpitala i siedziby władz – podaje „Spiegel”.

Publikacja: 01.10.2025 12:13

Nad niemieckimi obiektami wojskowymi pojawiły się drony

Nad niemieckimi obiektami wojskowymi pojawiły się drony

Foto: PATRICK PLEUL / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP

Anna Widzyk, Deutsche Welle

Według nieoficjalnych informacji niemieckiego tygodnika okoliczności przelotu dronów nad regionem Szlezwik-Holsztyn na północy Niemiec pod koniec zeszłego tygodnia są bardziej niepokojące, niż sądzono dotychczas. Władze podejrzewają, że bezzałogowe statki powietrzne przeleciały nad ważnymi obiektami infrastruktury krytycznej, aby je zmierzyć – w tym nad elektrownią, kliniką uniwersytecką w Kilonii, a nawet siedzibą rządu krajowego – podaje „Der Spiegel” w internetowym wydaniu.

Drony nad zakładami stoczniowymi koncernu Thyssenkrupp

Tygodnik powołuje się na „wewnętrzną notatkę”, z której wynikać ma, że 25 września krótko po godz. 21.00 nad terenem zakładów stoczniowych koncernu Thyssenkrupp przeleciały najpierw dwa małe drony. „Niedługo potem nad kliniką uniwersytecką zaobserwowano ‚grupę dronów z dronem macierzystym'. Krótko po godz. 22:00 podobna formacja pojawiła się nad elektrownią przybrzeżną i kanałem między Morzem Północnym i Bałtyckim” – donosi „Spiegel”.

Czytaj więcej

Polscy żołnierze pojadą do Danii pomóc w ochronie przed dronami
Polityka
Polska wysyła żołnierzy do Danii. Donald Tusk: Jest zgoda prezydenta

Nad Zatoką Kilońską zaobserwowano później duży dron stacjonarny i kilka małych obiektów latających. Według informacji z kręgów bezpieczeństwa przeleciały one również nad budynkiem parlamentu krajowego w Kilonii. Ponadto stado dronów najwyraźniej obserwowało rafinerię Heide, która dostarcza między innymi kerozynę na lotnisko w Hamburgu.

Według wewnętrznej notatki policja w landzie zaobserwowała, że leciały równoległymi torami – najwyraźniej w celu dokładnego zmierzenia obiektów na ziemi. Miały przelecieć nad dużą częścią Kanału Kilońskiego ze wschodu na zachód.

Reklama
Reklama

Drony nad obiektami wojskowymi w Niemczech

Po incydencie w zeszłym tygodniu władze Szlezwiku-Holsztynu poinformowały wprawdzie, że prowadzą dochodzenie w sprawie podejrzenia szpiegostwa, ale nie podały żadnych szczegółów, w tym na temat przelotu dronów nad obiektami infrastruktury krytycznej.

Jak pisze „Spiegel”, w zeszły czwartek podejrzane drony zaobserwowano również nad bazą wojskową Bundeswehry w Sanitz w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Dzień później doszło do podobnego incydentu nad dowództwem marynarki wojennej w Rostocku, zaś 29 września policja federalna ponownie zauważyła kilka podejrzanych dronów w okolicy portu morskiego w Rostocku. „Według notatki służbowej poruszały się one ‚w sposób skoordynowany i spójny'. Były to duże kwadrokoptery o wadze ponad 2,5 kg. Nie udało się zidentyfikować ich pilotów” – pisze „Spiegel”.

Tygodnik przypomina, że w związku z coraz częstszym pojawianiem się nieznanych dronów nad krytycznymi obiektami w Niemczech rząd chce stworzyć wspólne centrum policji i Bundeswehry w celu obrony przed dronami.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Rosja

Według nieoficjalnych informacji niemieckiego tygodnika okoliczności przelotu dronów nad regionem Szlezwik-Holsztyn na północy Niemiec pod koniec zeszłego tygodnia są bardziej niepokojące, niż sądzono dotychczas. Władze podejrzewają, że bezzałogowe statki powietrzne przeleciały nad ważnymi obiektami infrastruktury krytycznej, aby je zmierzyć – w tym nad elektrownią, kliniką uniwersytecką w Kilonii, a nawet siedzibą rządu krajowego – podaje „Der Spiegel” w internetowym wydaniu.

Drony nad zakładami stoczniowymi koncernu Thyssenkrupp

Pozostało jeszcze 83% artykułu
Reklama
Donald Trump
Polityka
Filibuster, czyli jak Partia Demokratyczna sparaliżowała administrację Donalda Trumpa
Premier Węgier Viktor Orbán i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Polityka
Węgry kontra Ukraina. Lawina wzajemnych pretensji
Kongres nie osiągnął porozumienia ws. ustawy zapewniającej finansowanie administracji
Polityka
USA: Administracja zawiesza działanie. Nie ma porozumienia ws. budżetu
Prezydent USA Donald Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth przemawiali do najwyższych rangą amerykań
Polityka
Trump krytykuje brzydkie okręty, Hegseth ogłasza „koniec z facetami w sukienkach”
Prognozy ekspertów nie wykluczały przegranej rządzącej partii PAS (Partia Akcji i Solidarności – red
Polityka
Mołdawski politolog: Jesteśmy nieszczęsnym dzieckiem Unii Europejskiej
Były współpracownik posła AfD skazany. Był chińskim agentem
Polityka
Były współpracownik posła AfD skazany. Był chińskim agentem
Na Madagaskarze doszło do protestów społecznych
Polityka
Madagaskar: Pokolenie Zet obaliło rząd. Jest decyzja prezydenta
Hakeem Jeffries i Chuck Schumer przed Białym Domem
Polityka
USA: Od środy administrację Donalda Trumpa czeka paraliż?
Reklama
Reklama
e-Wydanie