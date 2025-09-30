– Premier Danii (Mette Frederiksen), z którą miałem okazję ostatnio rozmawiać, nie wyklucza, niestety, prowokacji rosyjskiej. Rząd Danii zwrócił się do nas z prośbą, aby to polscy żołnierze współuczestniczyli w ochronie szczytów. Głównie chodzi o działania antydronowe. Traktujemy to jako oczywisty akt solidarności – mówił premier, przypominając, że w nocy z 9 na 10 września sojusznicy pomogli Polsce w strąceniu rosyjskich dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

– Podjęliśmy już decyzję o wysłaniu kontyngentu (do Danii) za zgodą prezydenta. Podpisaliśmy stosowne dokumenty – dodał premier, przypominając, że wysłanie polskich żołnierzy za granicę wymaga zgody głowy państwa.

– Ale też warto sobie uzmysłowić tę oczywistą prawdę, jak wysoko są cenieni polscy żołnierze, także jeśli chodzi o te nowoczesne techniki walki obrony, takie jak zabezpieczenie przed dronami, albo jeszcze bardziej wyrafinowane techniki na współczesnym polu walki. Właśnie takich specjalistów Polska wysyła do ochrony szczytu – podkreślił Tusk.

Danię przed szczytem przywódców UE wspierają też inni sojusznicy

Dzień wcześniej pojawiła się informacja, że Francja, Niemcy i Szwecja wysyłają żołnierzy i systemy antydronowe do Danii przed spotkaniem przywódców państw UE w Kopenhadze oraz szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Rząd Danii określił wcześniej aktywność tajemniczych dronów w pobliżu lotnisk mianem ataku hybrydowego. Nie przesądził jednak, że za pojawieniem się dronów stała Rosja, choć premier Mette Frederiksen tego nie wykluczyła. Łącznie drony pojawiły się w pobliżu sześciu duńskich lotnisk, w tym w pobliżu lotniska w Skrydstrup, gdzie stacjonują duńskie myśliwce F-16 i F-35.