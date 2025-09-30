Aktualizacja: 30.09.2025 13:32 Publikacja: 30.09.2025 13:03
Polscy żołnierze pojadą do Danii pomóc w ochronie przed dronami
Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS
– Z satysfakcją przyjęliśmy prośbę rządu duńskiego o pomoc polskich żołnierzy w ochronie szczytu europejskiego – poinformował Donald Tusk. Jak sprecyzował, chodzi o środowy, nieformalny szczyt przywódców państw UE w Kopenhadze oraz czwartkowy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Danii. Dodał, że w szczytach weźmie udział „kilkadziesiąt państw, kilkudziesięciu liderów”.
Premier wyjaśnił, że prośba Danii ma związek z incydentami z dronami, do jakich doszło w Danii w ostatnich kilkunastu dniach. Chodzi o pojawianie się tajemniczych dronów w pobliżu lotnisk, co doprowadziło do czasowego wstrzymania działania lotniska w Kopenhadze i – dwukrotnie – w Aalborgu.
Operacja paraliżowania lotnisk w zachodniej Europie to kolejny etap wojny hybrydowej, którą prowa...
– Premier Danii (Mette Frederiksen), z którą miałem okazję ostatnio rozmawiać, nie wyklucza, niestety, prowokacji rosyjskiej. Rząd Danii zwrócił się do nas z prośbą, aby to polscy żołnierze współuczestniczyli w ochronie szczytów. Głównie chodzi o działania antydronowe. Traktujemy to jako oczywisty akt solidarności – mówił premier, przypominając, że w nocy z 9 na 10 września sojusznicy pomogli Polsce w strąceniu rosyjskich dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.
– Podjęliśmy już decyzję o wysłaniu kontyngentu (do Danii) za zgodą prezydenta. Podpisaliśmy stosowne dokumenty – dodał premier, przypominając, że wysłanie polskich żołnierzy za granicę wymaga zgody głowy państwa.
– Ale też warto sobie uzmysłowić tę oczywistą prawdę, jak wysoko są cenieni polscy żołnierze, także jeśli chodzi o te nowoczesne techniki walki obrony, takie jak zabezpieczenie przed dronami, albo jeszcze bardziej wyrafinowane techniki na współczesnym polu walki. Właśnie takich specjalistów Polska wysyła do ochrony szczytu – podkreślił Tusk.
Dzień wcześniej pojawiła się informacja, że Francja, Niemcy i Szwecja wysyłają żołnierzy i systemy antydronowe do Danii przed spotkaniem przywódców państw UE w Kopenhadze oraz szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej.
Rząd Danii określił wcześniej aktywność tajemniczych dronów w pobliżu lotnisk mianem ataku hybrydowego. Nie przesądził jednak, że za pojawieniem się dronów stała Rosja, choć premier Mette Frederiksen tego nie wykluczyła. Łącznie drony pojawiły się w pobliżu sześciu duńskich lotnisk, w tym w pobliżu lotniska w Skrydstrup, gdzie stacjonują duńskie myśliwce F-16 i F-35.
Nic tak dobrze nie podgrzewa niepokoju społecznego, jak niedziałająca infrastruktura krytyczna lu...
– Nie może być wątpliwości, że wszystko wskazuje na to, że jest to działanie profesjonalnego aktora, jeśli mówimy o tak konsekwentnej operacji w wielu miejscach, praktycznie w tym samym czasie – mówił w ubiegły czwartek szef resortu obrony Danii Troels Lund Poulsen.
Poulsen zapewnił, że duńska armia dysponuje możliwościami pozwalającymi strącić drony, ale – jak dodał – nie stwarzały one bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Danii „na tym etapie”. Z kolei naczelny dowódca sił zbrojnych Danii gen. Michael Hyldgaard poinformował, że drony nie zostały zestrzelone, ponieważ armia oceniła, że nie zagrażają mieszkańcom kraju. Jak dodał, duńskie siły zbrojne dokonują ciągłej oceny sytuacji w przypadku takich incydentów.
Szwedzki premier Ulf Kristersson napisał w poniedziałek w serwisie X, że Szwecja wyśle systemy antydronowe do Danii. Szwecja miała też wysłać do Danii systemy radarowe, które mają pomóc w wykrywaniu obiektów powietrznych. Ponadto funkcjonariuszy wysyła do Danii, na prośbę strony duńskiej, szwedzka policja. Bezpieczeństwa w czasie środowego i czwartkowego szczytu w Danii pilnować będą również funkcjonariusze policji, którzy przyjadą z Norwegii.
Francja zapowiedziała wysłanie do Danii lekkiego, wielozadaniowego śmigłowca AS550 Fennec oraz 35-osobowego zespołu, który ma pomóc w działaniach antydronowych.
Tymczasem Niemcy mają skierować do Kopenhagi ok. 40 żołnierzy, którzy będą pomagać w wykrywaniu i identyfikowaniu dronów oraz w obronie przeciwko nim – poinformował rzecznik niemieckiego rządu. Niemieccy żołnierze wysłani do Danii w ramach tej misji pozostaną w tym kraju do 7 października – wynika z przekazanych przez rzecznika niemieckiego rządu informacji.
W niedzielę Dania zakazała lotów cywilnych dronów, po tym, jak drony zauważono w pobliżu kilku obiektów wojskowych w różnych częściach kraju.
NATO poinformowało w sobotę, że w ramach prowadzonej w rejonie Morza Bałtyckiego misji Baltic Sentry (pol. Bałtycka Straż) skieruje w rejon Morza Bałtyckiego nowe środki pozwalające na rozpoznanie i wykrywanie dronów oraz co najmniej jedną dodatkową fregatę uzbrojoną w broń przeciwlotniczą. Decyzja została podjęta w związku z pojawieniem się dronów nad Danią.
