Litewski minister kultury rezygnuje. Poszło o Krym

Litewski minister kultury Ignotas Adomavičius złożył rezygnację po zaledwie tygodniu urzędowania, w następstwie sprzeciwu społecznego i strajku środowiska kulturalnego.

Publikacja: 03.10.2025 17:20

Ignotas Adomavičius, były minister kultury Litwy

Ignotas Adomavičius, były minister kultury Litwy

Agnieszka Kazimierczuk

Kontrowersje nasiliły się po tym, jak portal informacyjny Lrytas.lt opublikował wywiad z Adomavičiusem, w którym odmówił on odpowiedzi na pytania dotyczące litewskiego wsparcia dla Ukrainy i statusu Krymu, nazywając te pytania „prowokacyjnymi”. Nie chciał jasno zadeklarować, czy zaanektowany nielegalnie przez Rosję Krym jest częścią terytorium Ukrainy. 

Kontrowersyjny wywiad i reakcja koalicji

Premier Ruginienė określiła zachowanie ministra w wywiadzie jako „całkowicie nie do przyjęcia” zarówno dla siebie, jak i całej koalicji rządzącej.  

Reklama
Reklama

Mimo skandalu premier zapowiedziała, że koalicja rządząca pozostaje nienaruszona, a ugrupowanie Świt Niemna zachowa prawo do rekomendacji ministra kultury. Jednak zaznaczyła, że problem ma charakter personalny i zostanie rozwiązany. Kandydatów do nowego ministra będzie proponował przewodniczący Świtu Niemna Remigijus Žemaitaitis, a sama premier zapowiedziała większe zaangażowanie w proces wyboru.

Protesty trwają mimo rezygnacji

Rezygnacja Ignotasa Adomavičiusa jest bezprecedensowa – to pierwszy minister rządu litewskiego, który tak szybko opuścił swoje stanowisko wskutek politycznego skandalu i presji społecznej. Jego unikanie jednoznacznej odpowiedzi na kluczowe pytania o stosunek Litwy do konfliktu na Ukrainie i statusu Krymu podkopało jego wiarygodność.

Pomimo odejścia ministra, protesty środowisk kulturalnych i sprzeciw wobec nominacji przedstawiciela Świtu Niemna wciąż trwają, zapowiedziano też krajowy strajk sektora kultury.

Po ogłoszeniu rezygnacji przez Adomavičiusa, przedstawicielka środowiska kulturalnego, Gintarė Masteikaitė, zaznaczyła, że to nie koniec ich postulatów.  - To dopiero początek – stwierdziła.

