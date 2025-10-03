Adomavičius tłumaczył swoją rezygnację chęcią ochrony rodziny i poszanowaniem całej społeczności, aby nie zakłócać pracy rządu.

Litewskie organizacje kulturalne protestowały przeciwko temu, że resortem kultury kieruje minister delegowany przez partię Świt Niemna, uznawaną za faszystowską, nacjonalistyczną i prorosyjską. Zarzucały również brak doświadczenia Adomavičiusa w tej dziedzinie. Wielu przedstawicieli litewskiej społeczności kulturalnej od dawna protestowało przeciwko nominacji Adomavičiusa, obawiając się o zagrożenie dla wolności słowa i wartości demokratycznych.

Kontrowersje nasiliły się po tym, jak portal informacyjny Lrytas.lt opublikował wywiad z Adomavičiusem, w którym odmówił on odpowiedzi na pytania dotyczące litewskiego wsparcia dla Ukrainy i statusu Krymu, nazywając te pytania „prowokacyjnymi”. Nie chciał jasno zadeklarować, czy zaanektowany nielegalnie przez Rosję Krym jest częścią terytorium Ukrainy.

Kontrowersyjny wywiad i reakcja koalicji

Premier Ruginienė określiła zachowanie ministra w wywiadzie jako „całkowicie nie do przyjęcia” zarówno dla siebie, jak i całej koalicji rządzącej.