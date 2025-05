Nie jest za późno? Mam na myśli wielkie białorusko-rosyjskie manewry Zapad 2025, które odbędą się za kilka miesięcy. Podobno ma tam być ćwiczony scenariusz podboju Litwy i przebicia korytarza do obwodu kaliningradzkiego. Jak to ocenia litewskie Ministerstwo Obrony?

Rosja i Białoruś od lat ćwiczą, jak atakować NATO, w tym Litwę, Łotwę lub Polskę. W ich planach ten region jest postrzegany jako całość. Najważniejszą odpowiedzią jest zmiana koncepcji regionalnych planów obrony, odejście od wcześniejszej zasady odzyskiwania terytoriów. Od szczytu NATO w Wilnie w 2023 r. mamy nową koncepcję powstrzymywania wejścia na nasze terytorium, która jest kluczowa dla naszego regionu. Poza tym nie tylko oni mają manewry. Na Litwie i w całym regionie odbywa się bezprecedensowa liczba ćwiczeń. Na Litwie znacznie zwiększamy liczbę rezerwistów. W tym roku mamy plan wyszkolenia 3 tysięcy rezerwistów, a w przyszłym – do 6 tysięcy, ponieważ, jak pan słusznie zauważył, musimy działać szybko. Nie żyjemy już w pokojowych czasach. Dzięki Bogu jeszcze nie ma wojny, ale jest coś pośredniego. Rosja nie przejmuje się papierami ani deklaracjami, ale tym, co widzi w terenie. Mamy teraz więcej sojuszników na terytorium Litwy niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy dwa bataliony Amerykanów i początki niemieckiej brygady.

To wystarczy, żeby stawić czoło tym setkom tysięcy żołnierzy rosyjskich, o których pani wspominała?

Kilkaset milionów Europejczyków nie powinno się obawiać 140 milionów Rosjan, jeśli będziemy działać razem. Z tego, co słyszę od moich kolegów, co najmniej 12 krajów w regionie – państwa bałtyckie, nordyckie, Polska, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania – jest w podwyższonym stanie gotowości. Gotowość pokazują też wspólne ćwiczenia. Jeśli pojawi się sygnał, że manewry Zapad mogą się stać czymś innym niż ćwiczenia, to już ten sam sygnał wywołałyby działanie ze strony sojuszników, ze strony NATO jako całości. Nie powinniśmy nie doceniać agresora, ale także nie powinniśmy ulegać mitowi, że Rosja może zrobić wszystko i to w mgnieniu oka. Jeśli zdecyduje się przemieścić dużą liczbę wojsk, to potrzebuje na to czasu. To nie jest kwestia godzin. A taki ruch jest widoczny i monitorowany. Teraz nie może przemieścić wojsk z frontu w Ukrainie, bo toczą się tam intensywne walki. Ale jeśli front w Ukrainie zostanie zamrożony i Rosja będzie w stanie przerzucić dużą liczbę wojsk w inne rejony, to oczywiście powinniśmy zachować czujność i natychmiast przedsięwziąć dodatkowe środki.

Zamrożenie frontu w Ukrainie to realny scenariusz?

Nie sądzę, by się to stało w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Rosja idzie do przodu, dlaczego miałaby się zatrzymać? Jaki byłby pożytek dla Rosji z zamrożenia frontu, skoro powoli, centymetr kwadratowy po centymetrze kwadratowym, cały czas zjada terytorium Ukrainy? A przy okazji może kontynuować reformę swojej armii. Za kilka lat my w regionie znajdziemy się w bardzo napiętej sytuacji. Polska i Litwa rozumieją poziom zagrożenia. Inwestycje w obronę są najlepszym tego wskaźnikiem.

Jeśli dobrze zrozumiałem, dla Litwy i Polski byłoby lepiej, gdyby Rosja nie zgodziła się na zawieszenie broni i kontynuowała walkę na ukraińskim froncie?

Najlepsze rozwiązanie to regeneracja armii ukraińskiej. Każdy zabity w Ukrainie rosyjski żołnierz to żołnierz, który nie przekroczy naszej granicy. Ukraina prowadzi naszą wojnę, ma doświadczenie na polu bitwy. Wspieranie jej to sposób na opóźnienie rosyjskiej agresji gdzie indziej.