Komisarz UE ds. obronności: Donald Trump popełnił błąd w sprawie Ukrainy

Te 800 mld euro to jednak środki teoretyczne, potencjalne. Bo przecież kraje UE nie muszą ani sięgnąć po te preferencyjne kredyty, ani wykorzystać dodatkowego marginesu fiskalnego na inwestycje w obronę.

W minionym roku europejscy alianci NATO wydali średnio 1,9 proc. PKB na obronę. Na czerwcowym szczycie sojuszu w Hadze powinna zapaść decyzja o zwiększeniu tego wskaźnika do 3 proc., a może nawet 3,5 proc. PKB. Jeśli chodzi o europejskich sojuszników NATO, to przekłada się na 600 mld euro wydatków rocznie. A więc w ciągu wspomnianych czterech lat 2,4 bln euro, z czego około jedna trzecia jest przeznaczona na zakup nowego uzbrojenia. Oznacza to, że te 800 mld euro mogą być rzeczywistymi środkami na inwestycje w broń, amunicję.

Czy jednak taka perspektywa nie spowoduje, że Putin uzna, iż czas przestaje działać na jego korzyść i lepiej uderzyć teraz, niż czekać, aż Europa będzie gotowa? Taka była logika Hitlera, gdy zaatakował Francję w 1940 roku i Związek Radziecki rok później.

Wniosek, jaki mógłby z tego płynąć, to jeszcze większe przyspieszenie programu europejskich zbrojeń. Tylko znowu: apeluję o realizm. Gdyż tu nie chodzi tylko o uruchomienie funduszy. One muszą też zostać wykorzystane. A możliwości rozwoju przemysłu zbrojeniowego nie są nieograniczone. To może następować tylko stopniowo.

Kraje bałtyckie, które pan, były dwukrotny premier Litwy, zna znakomicie, są szczególnie zagrożone atakiem ze strony Rosji. Da się je obronić?

Byli naczelni dowódcy NATO w Europie, amerykańscy generałowie Philip Breedlove i Bernard Rogers, opublikowali raport, z którego wynika, że kraje bałtyckie muszą być zdolne do obrony własnymi siłami przez dziesięć dni, zanim nadejdzie odsiecz. Dlatego tak ważne są dodatkowe inwestycje, dodatkowe siły.

Wszystko pod warunkiem, że Polska, w tym przypadku kluczowy sojusznik, faktycznie przyjdzie krajom bałtyckim z pomocą…

Przyjdzie.

Żywe są obawy, że Donald Trump pójdzie na daleko idące ustępstwa wobec Moskwy. Mówiąc krótko: złoży Ukrainę na ołtarzu porozumienia z Kremlem. Europa będzie zdolna samodzielnie wspierać Ukraińców, aby zachowali swoją suwerenność?

Bardzo trudno jest rozpoznać, co w Waszyngtonie zostałoby uznane za sukces w rokowaniach z Putinem. Ani jaką strategię obrali Amerykanie. Czy chcą rozmiękczyć Moskwę, pokazując, że są tak dobrzy dla Rosji? Nie wiem. Widzę natomiast, że Kreml stara się trollować te rozmowy, wysuwając tak dziwne pomysły, jak poddanie Ukrainy pod zarząd ONZ. Ja pozostaję przywiązany do formuły pokoju poprzez siłę. A więc maksymalnego przygotowania Ukrainy do obrony przed przystąpieniem do rokowań z Rosją. Trump odwrócił tę sekwencję. Uważam to za błąd. Jak zbudować tę siłę przed przystąpieniem do rokowań z Putinem? Od Ukraińców nie możemy wymagać więcej: dają z siebie wszystko. Chodzi więc o wsparcie zewnętrzne Kijowa. W ciągu trzech lat wojny Unia przekazała Ukrainie 140 mld euro, z czego 50 mld w postaci uzbrojenia. Jeśli do tego dodamy pomoc Wielkiej Brytanii i Norwegii, dochodzimy w tym ostatnim przypadku do 60 mld euro. To jest mniej więcej tyle samo, ile przekazali w tym czasie Amerykanie. Oznacza to około 20 mld euro rocznie dla Europy, a więc jakieś 0,1 proc. PKB. Nie jest to więc wielkość, której nie da się podwyższyć. Ale to jest możliwe pod warunkiem, że będzie po temu wola polityczna. Taką jednak widzimy: w szczególności Francja i Wielka Brytania organizują spotkania, które mają koordynować wsparcie Europy dla Ukrainy. Niemcy po raz pierwszy uwalniają wielkie środki na obronę. Aktywna jest również Polska. W całej Europie panuje głębokie przekonanie, że Ukraina stanowi kluczowy element naszej obrony. Jeśli ona padnie, zagrożenie ze strony Rosji będzie dla nas niepomiernie większe.