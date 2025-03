W tym artykule wyjaśniamy: - Kiedy została podpisana Konwencja Ottawska

- O czym mówi Konwencja Ottawska

- Kiedy Polska podpisała Konwencję Ottawską

Konwencja Ottawska, znana również jako Traktat Ottawski, to międzynarodowa umowa, której celem jest wyeliminowanie użycia min przeciwpiechotnych jako środka walki zbrojnej. Stąd jej pełna nazwa brzmi „Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu” (ang. Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction).

Reklama

Konwencja Ottawska: Kiedy została podpisana?

Konwencja Ottawska podpisana została w wyniku działań prowadzonych przez powstałą w 1992 roku międzynarodową organizację pod nazwą Międzynarodowa Kampania na rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (ang. International Campaign to Ban Landmines; ICBL).

18 września 1997 roku w Oslo w czasie konferencji dyplomatycznej w sprawie międzynarodowego całkowitego zakazu stosowania min przeciwpiechotnych doszło do formalnego przyjęcia tekstu traktatu. Następnie od 3 do 4 grudnia 1997 roku konwencja została udostępniona do podpisu dla wszystkich państw w Ottawie w Kanadzie, natomiast od 5 grudnia – w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Od tego momentu podpisały ją 164 państwa. Jej oryginał przechowywany jest przez Sekretarza Generalnego ONZ.