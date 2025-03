Polska, Litwa, Łotwa i Estonia wypowiadają Konwencję Ottawską

Czytaj więcej analizy Czy granice z Rosją i Białorusią należy zaminować? Litwa, Łotwa i Estonia chcą stworzyć tzw. bałtycką linię obrony, która może być zaminowana. Czy Polska też powinna w ten sposób zabezpieczyć granicę?

Dlaczego Polska chce się wycofać z traktatu ottawskiego?

Głosy o potrzebie wycofania się z konwencji – wobec narastającego zagrożenia ze strony Rosji, która nigdy nie przyjęła tego typu zobowiązań - pojawiają się w debacie publicznej od wielu miesięcy. Posłowie PiS w maju ub.r. przygotowali projekt uchwały Sejmu w tej sprawie. Projekt ustawy w tej sprawie przygotowali posłowie Konfederacji.

Tereny przewidziane do zaminowania w razie konfliktu to jeden z elementów projektu „Tarczy Wschód”, czyli linii umocnień i innych instalacji ułatwiających ew. obronę wschodniej granicy kraju. Wedle obecnie obowiązujących przepisów Wojsko Polskie może stosować tylko miny przeciwpancerne, służące do niszczenia lub unieruchamiania wrogich pojazdów opancerzonych.

Czytaj więcej Wojsko Tarcza Wschód. Fakty i mity o umocnieniach przy wschodniej granicy Nie powstanie zwarty pas fortyfikacji przy wschodniej granicy, za to zostaną stworzone warunki do budowy umocnień. Nie ma się co spodziewać fajerwerków.

Dyskusja o konwencji trwa także w innych krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Fiński minister obrony Antti Hakkanen mówił w lutym, że wypowiedzenie konwencji przez jego kraj – mający ok. 1300 km granicy lądowej z Rosją - jest „bardzo możliwe”; do fińskiego parlamentu trafiła też obywatelska petycja w tej sprawie.