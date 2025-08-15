Rzeczpospolita
4 tysiące żołnierzy, ponad 300 jednostek sprzętu. Wojskowa parada w dniu Święta Wojska Polskiego

Na Wisłostradzie zakończyła się defilada wojskowa z udziałem ok. 4 tysięcy żołnierzy i 300 sztuk sprzętu. Był to kulminacyjny punkt obchodów Święta Wojska Polskiego.

Aktualizacja: 15.08.2025 15:09 Publikacja: 15.08.2025 11:59

Defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie, w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego

Defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie, w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego

Foto: PAP/Marcin Obara

Bartosz Lewicki

Defilada wojskowa jest najważniejszą częścią obchodów Święta Wojska Polskiego. W tym roku po raz pierwszy defilada na lądzie i w powietrzu jest również uzupełniona o element morski – okręty Marynarki Wojennej biorą bowiem udział w równoległej paradzie morskiej, na wodach Bałtyku w pobliżu Helu.

Prezydent Karol Nawrocki w przemówieniu podkreślił, że Polska musi kontynuować modernizację Wojska Polskiego i mieć coraz więcej żołnierzy. Musimy kontynuować wysiłek modernizacyjny polskich sił zbrojnych rozpoczęty z wieloma sukcesami po roku 2015 - mówił podczas obchodów prezydent. - Z uznaniem patrzę dzisiaj także na pana ministra (obrony, Władysława) Kosiniaka-Kamysza i cieszę się, że śmigłowce Apache trafiły do Polski. Cieszę się, że rozpoczęliśmy drugi etap programu obrony powietrznej Wisła. (...) Bardzo dobrze, że do Polski trafiły czołgi K2 produkcji południowokoreańskiej. Tu jednak nie możemy się zatrzymać; musimy stworzyć pancerną pięść i musimy mieć tysiąc czołgów K2 - stwierdził. Dodał, że „musimy rozbudowywać i modernizować Wojsko Polskie, nie patrząc na cezury wyborów parlamentarnych i dyskusji w polskim parlamencie, realizować to, co jest niezbędne”. 

– Musimy wspólnie z rządem, z panem premierem i z panem wicepremierem pochylić się nad zasadniczymi, strategicznymi dokumentami strategii bezpieczeństwa narodowego – powiedział prezydent. Zaznaczył, że przy jej ustalaniu liczyć ma się jedynie polska racja stanu. – Będę dążyć do tego i już dzisiaj zachęcam do tego pana premiera, byśmy podpisali ponadpolityczne zobowiązanie prezydenta i premiera. Mam wielką nadzieję, że każdego kolejnego prezydenta i każdego kolejnego premiera. Konstytucja bezpieczeństwa Rzeczypospolitej da na lata, a może na dekady, poczucie tego, że budowa naszego systemu obronności idzie w jednym kierunku mimo dynamiki procesów militarnych na całym świecie - dodał Karol Nawrocki.

Zdaniem prezydenta bezpieczeństwo „nie może być przedmiotem sporu politycznego, na co – jak zapewnił – nigdy jako prezydent nie pozwoli. – Dbanie o niepodległość jest dziś naszym najważniejszym zadaniem. (...) Musimy dokładać wszelkich sił i środków, aby Polska była bezpieczna, a Wojsko Polskie i polskie siły zbrojne mogły się rozwijać i modernizować, i żebyśmy mogli mieć coraz więcej żołnierzy – oświadczył. – Powinniśmy być w krótkim czasie nie trzecią, a pierwszą najsilniejszą armią Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. Do tego będę dążył jako prezydent Polski przez najbliższe lata powiedział.

Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, mówił też, że będzie domagał się skończenia rozmów i podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność. Podkreślił, że musi się to stać jak najszybciej, bo wymaga tego polskie bezpieczeństwo.

Władysław Kosiniak-Kamysz: w ciągu pięciu najbliższych lat musimy stanąć na podium

Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w dniu Święta Wojska Polskiego, tuż przed rozpoczęciem defilady z okazji Święta Wojska Polskiego zaznaczył, że te zdolności są nie mniej ważne niż liczebność armii. Podkreślił, że polska armia jest obecnie najlepiej zorganizowana po 1989 r. – Nasza armia jest trzecią co do wielkości i pod względem liczebności żołnierzy armią w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ale nasz cel jest jeszcze bardziej ambitny, żeby w ciągu najbliższych pięciu lat stać na podium spośród państw NATO pod względem zdolności operacyjnych – oświadczył minister Kosiniak-Kamysz.

Parada Wisłostradą 

Wzdłuż Wisły przemaszerowało ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. W defiladzie brało udział także niemal 200 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, której dowództwo znajduje się w Elblągu oraz zlokalizowanego we francuskim Strasburgu Eurokorpusu. 

Defilada w Święto Wojska Polskiego w Warszawie

Defilada w Święto Wojska Polskiego w Warszawie

Foto: Infografika PAP

W tym roku Wojsko Polskie zaprezentowało nowoczesny sprzęt różnego zastosowania. Wśród prezentowanych maszyn są również takie, których dostawy dopiero trwają, albo zakończyły się niedawno. Nie ma starego sprzętu, który wciąż dominuje w wielu jednostkach. 

Na defiladzie można było zobaczyć m.in. opancerzone transportery kołowe Rosomak polskiej produkcji, których kilkaset już od ponad 20 lat służy w polskim wojsku w różnych wersjach. Zobaczyć można będzie także sprzęt przeciwlotniczy – w tym mobilne zestawy Poprad, a także elementy dwóch dostarczonych do tej pory baterii systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot, a także sprzęt inżynieryjny.

Defiladę lądową poprzedziła defilada lotnicza, w trakcie której prezentowano ok. 50 różnych jednostek powietrznych – polskich i sojuszniczych. Wzięło w nich udział kilka z 48 polskich samolotów F-16, a także sojusznicze Rafale i F-35, jak również zamówione w Korei Południowej szkolno-bojowe FA-50 i szkoleniowe M-346 Bielik. Były też transportowce, w tym M28 Bryza – w polskiej flocie są 24 takie maszyny, C-295 CASA (Polska posiada 16 takich samolotów) i C-130 Hercules.

Nowoczesne samoloty F-35, których Polska zamówiła 32 sztuki, reprezentowane były przez maszyny sojusznicze – pierwsze polskie samoloty tego typu, choć formalnie trafiły już do Sił Powietrznych, wciąż stacjonują w bazie w USA, gdzie szkolą się na nich polscy piloci.

W defiladzie powietrznej udział wzięły także śmigłowce, w tym szturmowe AH-64 Apache, których Polska zamówiła w ubiegłym roku 96 sztuk. Zobaczyć będzie można także pierwsze z 4 zamówionych śmigłowców transportowych AW101 i dwa z 32 AW149, śmigłowce S-70i Black Hawk, a także drony MQ-9 Reaper i turecki TB2 Bayraktar.

Obchody 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

15 sierpnia to święto obchodzone od 1923 roku w rocznicę zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się od uroczystego capstrzyku i apelu pamięci przed Pomnikiem Poległych w 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

W 105. rocznicę zwycięskiej bitwy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona została uroczysta msza. Odbyła się też uroczysta zmiana wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza na warszawskim Placu Józefa Piłsudskiego.

Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Foto: PAP/Leszek Szymański

Premier Donald Tusk odwiedził przed południem siedzibę jednostki GROM – jednej z najbardziej znanych jednostek polskich Wojsk Specjalnych.

