- Rysuje się obraz, od którego nie można się odwracać tylko dlatego, że jest to obraz nie do końca nam odpowiadający. Obraz zmian, jakie zachodzą w geopolityce. Jedną z fundamentalnych zasad polskiego bezpieczeństwa i kluczowym elementem polskiego konsensusu były dwa wymiary bezpieczeństwa: ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i silna pozycja w możliwie zjednoczonej Europie. Nie jest dzisiaj łatwo godzić obie te ewidentne potrzeby. Ale chyba nigdzie tak wyraźnie nie widać jak w Warszawie tego, że bezpieczeństwo Polski, Europy, całego świata Zachodu, zależy od tego, że niezależnie od turbulencji, czasowej destabilizacji, te dwa fundamenty przetrwają. A mam prawo sądzić, że w najbliższym czasie ulegną wzmocnieniu – kontynuował premier.



- To widać w tym procesie przebudzenia się Europy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, przemysłu zbrojeniowego, stosunku do wojny rosyjsko-ukraińskiej – wyliczał Tusk.

Donald Tusk o „głębokiej korekcie polityki amerykańskiej w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej”

- Mamy do czynienia z głęboką korektą polityki amerykańskiej w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej – dodał. - Nie możemy się obrażać na rzeczywistość. Każde państwo ma prawo do kształtowania swojej polityki zagranicznej, swojej strategii. Ale każde państwo, w tym Polska, ma prawo i obowiązek bardzo rzetelnie i precyzyjnie oceniać co leży w naszym interesie, co leży w interesie naszego bezpieczeństwa, a co może stworzyć problem. Jasna ocena tego co się w tej chwili dzieje, jest absolutnie niezbędna, żebyśmy jako państwo polskie, nie tylko aktywnie, ale też w sposób bardzo przemyślany, sprytny, gdzie nikt nas nie oszuka... żeby Polska mogła mądrze w tym uczestniczyć - podkreślił.

- Nasz stosunek do sojuszu NATO, relacji transatlantyckich, musi pozostać niepodważalny. To że nasza opinia w tej kwestii się nie zmienia, to nie znaczy, że świat wokół się nie zmienia. Polska nie zmienia swojej opinii na temat potrzeby utrzymania jak najściślejszych więzi z USA i z Paktem Północnoatlantyckim. I równocześnie musimy wiedzieć to co się dzieje w tej chwili. Ta korekta dotyczy przede wszystkim zmiany nastawienia do dwóch walczących stron, do Ukrainy i do Rosji. Nie jest naszym zadaniem recenzować, tak dla satysfakcji czy dobrej retoryki posunięć naszego największego sojusznika. Naszym zadaniem jest wyciągać wnioski dla naszego bezpieczeństwa z tych posunięć i z tej zmiany. To jest korekta, ale głęboka, widoczna gołym okiem – stwierdził premier.



- Nie możemy wypierać tych faktów. Dziś sytuacja Polski – obiektywnie – i sytuacja Ukrainy przede wszystkim jest trudniejsza niż kilka miesięcy temu. I musimy sobie z tym poradzić - dodał.