Trwa eskalacja konfliktu izraelsko-irańskiego. Państwa te w ciągu minionych godzin przeprowadziły serie ataków, wykorzystując pociski rakietowe i drony. Przez całą noc z piątku na sobotę na Bliskim Wschodzie trwała wymiana ognia. W Izraelu słychać było syreny – Iran wystrzelił bowiem kolejne drony. Izraelska armia poinformowała zaś, że sama także kontynuuje uderzenia.

Reklama

Jak przekazały media, w sobotę w Iranie doszło do zatrzymań kilku osób. Mają one związek z rzekomą współpracą z Izraelem – podaje izraelski portal informacyjny „Times of Israel”.

Iran: Pięć osób zatrzymanych za robienie zdjęć

Media podają, że w mieście Jazd, znajdującym się w środkowym Iranie, aresztowanych zostało pięć osób. Zatrzymano je za to, że robiły zdjęcia. Zarzucono im „kolaborację z Izraelem” – czytamy.

„Times of Israel” zauważa, że w Iranie nierzadko dochodzi do aresztów osób, które oskarżane są o szpiegostwo na rzecz Izraela. W dużej części takich przypadków nie przedstawia się na to dowodów, które potwierdzałyby zarzuty – wskazano.