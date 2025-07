Jak podkreślił, Konfederacja upomina się także o rozwiązanie kwestii opieki naprzemiennej, o której „minister [Waldemar Żurek], nie będąc jeszcze ministrem, wypowiadał się z akceptacją”.

– Powinna to być domyślna forma opieki nad dzieckiem po rozstaniu się rodziców – mówił Sośnierz. – Nie chodzi o to, żeby rodziców redukować do roli bankomatów, tylko przede wszystkim dbać o to, żeby oni naprawdę sami dzieckiem mogli się zajmować, żeby jeden rodzic nie ograniczał drugiemu kontaktów – podkreślił polityk Konfederacji.

Konfederacja: alimenty tylko od rodzica, który nie chce się opiekować

Politycy Konfederacji podkreślają, że alimenty nie zastąpią dziecku rodzica i nie powinny zastępować opieki rodzica. Jak mówił podczas konferencji mecenas Dariusz Szenkowski, alimenty powinien płacić tylko ten rodzic, który świadomie rezygnuje z opieki nad swoim dzieckiem.

– Wówczas tabela alimentacyjna może mieć zastosowanie. Ale obecnie zbyt duża liczba orzeczeń o rozwodzie kończy się zastępowaniem opieki kontaktami z dzieckiem i zasądzeniem alimentów od jednego z rodziców – stwierdził.

– Liczymy, że teraz, kiedy pan minister już nie tylko może o tym mówić, ale też coś w tej sprawie robić, zabierze się do działania. Jesteśmy otwarci na współpracę w tym obszarze, w którym, jak sądzę, się zgadzamy – oświadczył Dobromir Sośnierz.