Jednym z powodów były wspomniane czekoladki, ale niejedynym. W sumie kontrolerzy stwierdzili siedem nieprawidłowości, w tym cztery w samej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a trzy w Funduszu Zapasów Interwencyjnych. I choć w 2023 roku zmieniła się w Polsce ekipa rządowa, zastrzeżenia dotyczą głównie prezesury Michała Kuczmierowskiego. Powód? Został on odwołany przez premiera Donalda Tuska dopiero w marcu 2024 roku.

O jakie nieprawidłowości chodzi? Jak zauważyła NIK, na początku 2024 roku RARS podpisała umowę na zakup owoców, zaniżając jej wartość tak, by nie przekraczała progu 130 tys. zł, powyżej którego obowiązkowe jest zorganizowanie przetargu. Wyjątkowo niewygodnie dla Kuczmierowskiego brzmi też fragment dotyczący niegospodarnego wydatkowania na samym początku 2024 roku kwoty 24,6 tys. zł na usługę marketingową zleconą „w celu wzmocnienia wizerunku RARS oraz wsparcia doradczego i analitycznego w komunikacji w sytuacjach kryzysowych”.

Jak wynika z analizy NIK, „zlecenie tej umowy nie było planowane, a potrzebę jej zawarcia zgłosił prezes agencji w celu budowania pozytywnego wizerunku RARS w mediach społecznościowych i wzmocnienia rozpoznawalności”. Co otrzymała w ramach zlecenia RARS? M.in. wywiady z Kuczmierowskim w mediach branżowych („Tygodniku Rolniczym”, „Portalu Spożywczym” i „Farmerze”) oraz w „Tygodniku Siedleckim”, „Tygodniku Ostrołęckim” i „Wyszkowskim Dzienniku Internetowym”. Problem w tym, że Siedlce, Ostrołęka i Wyszków to regiony wchodzące w skład okręgu wyborczego do Sejmu, z którego w 2023 roku bezskutecznie kandydował Kuczmierowski. Zlecenie, choć opłacone w 2024 roku, było realizowane w okresie wrzesień–listopad 2023 roku.

Zdaniem NIK już po zmianie władzy w RARS agencja nieprawidłowo lokowała środki

– Afera RARS to niekończąca się historia. Nadużycia PiS w agencji porażają skalą bezczelności. Wykorzystywanie funduszy RARS na promowanie prezesa kandydującego z list PiS było czystym bezprawiem – komentuje Michał Szczerba, europoseł KO, który kontrolował RARS, będąc jeszcze w opozycji.