Jak dowiedziała się „Rz”, sąd okręgowy, który decydował w sprawie listu żelaznego dla Michała K., otrzymał – za pośrednictwem polskich obrońców – pismo od Katy Smart, brytyjskiej prawniczki, która na obecnym etapie zajmuje się jego sprawą przed sądem w Londynie.

Smart wskazuje w nim, że w jej ocenie postępowanie ekstradycyjne dotyczące K. może trwać nawet do trzech lat od daty jego zatrzymania. – Potwierdzamy, że takie stanowisko prezentuje mec. Smart – wskazują nam polscy obrońcy K.

Sąd otrzymał pismo ok. godz. 9.35, i wgląda na to, że nie wziął go pod uwagę. W uzasadnieniu odmowy nie ma o tym śladu. „Wystąpienie z wnioskiem o list żelazny w dacie, kiedy podejrzany oczekuje na rozprawę ekstradycyjną przed sądem londyńskim jest podyktowane raczej własnym interesem podejrzanego (obawa przed wynikiem postępowania ekstradycyjnego), a nie dobrem prowadzonego śledztwa – czytamy w uzasadnieniu SO.

– Sąd, decydując o liście żelaznym, ma obowiązek kierować się dobrem wymiaru sprawiedliwości, a nie dobrem prowadzonego śledztwa, za które odpowiada prokurator będący stroną w tym postępowaniu – ripostuje mec. Szaranowicz.

Michał K. twierdzi, że wyjechał do Londynu „w poszukiwaniu pracy”, a wcześniej przez wiele miesięcy był do dyspozycji prokuratury. 2 września K. po zatrzymaniu trafił tam do aresztu. Pierwsza, wstępna rozprawa w brytyjskim sądzie odbyła się we wrześniu 2024 r., kolejną wyznaczono na luty. Sąd jak na razie nie zgodził się na 200 tys. funtów kaucji.