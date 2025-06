Nawet gdyby, potencjalnie, sędzia udał się do KPRM i tam przeczytał niejawne materiały dotyczące Rubcowa, to mógłby wyjść, zachowując tę wiedzę jedynie „w głowie”. Bo jeśli nawet sporządziłby notatki z lektury dokumentacji, to musiałby je pozostawić na miejscu i nie mógłby ich wynieść poza kancelarię tajną Kancelarii Premiera. Już prowadząc proces, jak i wydając wyrok, sędzia nie miałby możliwości sięgnąć do materiałów, jak i sporządzonych zapisków.

– Dlatego nie jest możliwe udanie się przez sędziego do kancelarii tajnej jakiejkolwiek instytucji w celu zapoznania się z danymi niezbędnymi do wydania orzeczenia, które wymaga sporządzenia uzasadnienia niejawnego w całości lub części – wskazuje Anna Ptaszek.

Dlaczego sąd chce wiedzieć, co jest w materiałach niejawnych dotyczących Rubcowa?

Co jest w materiałach tajnych dotyczących Rubcowa? Jak ujawniła „Rz”, przede wszystkim poufna wiedza o tym, w ramach jakiej procedury został on zwolniony z aresztu i wypuszczony z kraju – był to precedens, z którego rząd nigdy się nie wytłumaczył. Sąd chce także wiedzieć, czy Rubcow nie ma zakazu wjazdu do Polski i strefy państw Schengen jako osoba „niebezpieczna ze względu na bezpieczeństwo państwa”.

A Rubcow musi pojawić się na pierwszej rozprawie w Polsce, by sąd odczytał mu akt oskarżenia.