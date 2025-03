Czytaj więcej Polityka Za szpiegostwo nawet dożywocie i utrata emerytury PiS wyjął z zamrażarki poprawione przepisy dotyczące szpiegostwa. Surowo karana będzie m.in. dezinformacja na zlecenie obcego wywiadu.

Stanisław Żaryn, były wicekoordynator służb specjalnych w rządzie PiS, w czasie gdy rozpracowano szpiegowską działalność Rubcowa:

– Sąd za wcześnie wywiesił białą flagę. Nawet jeżeli trudno sobie wyobrazić, żeby Rubcow trafił do Polski i został osądzony, to polski sąd powinien podjąć działania i spróbować go ściągnąć, chociażby po to, żeby dać jasny sygnał, że tej sprawy nie odpuszczamy – mówi Stanisław Żaryn. I przypomina, że istnieje możliwość wydania międzynarodowego listu gończego czy nakazu aresztowania. Jego zdaniem mści się „nonszalancja” prokuratury. – Gdyby proces rozpoczął się przed wyjazdem Rubcowa, to mógłby być dalej kontynuowany zaocznie już bez jego obecności – podkreśla Żaryn.

Krytycznie do tej decyzji podchodzi także sąd. – Należy przypomnieć, że o uchyleniu tymczasowego aresztowania w tej sprawie tuż przed wniesieniem do sądu aktu oskarżenia zdecydował prokurator, a władze polskie – mając tego oskarżonego w swojej dyspozycji do tego czasu – zdecydowały o jego wydaniu stronie rosyjskiej – dodaje sędzia Anna Ptaszek.