Jacek Dobrzyński – rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych – w środę wieczorem opublikował w sieci wpis, w którym poinformował o kontrowersyjnym zachowaniu 17-letniego obywatela Ukrainy.
„Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego razem z dolnośląską policją i funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzili wspólne działania, które doprowadziły do zatrzymania 17-letniego Ukraińca” – czytamy we wpisie Jacka Dobrzyńskiego opublikowanym w serwisie X. „Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że umieszczał on na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską” – wskazał rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.
17-latek – jak przekazał Dobrzyński – swoich czynów dokonywał na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw, gdzie w ubiegłym tygodniu znieważył on pomnik Rzezi Wołyńskiej malując na nim banderowską flagę oraz napis „Chwała UPA” w języku ukraińskim.
Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się także Tomasz Siemoniak – minister i koordynator służb specjalnych – który potwierdził, że doszło do incydentów oraz do zatrzymania. „ABW i Policja zatrzymały 17-letniego obywatela Ukrainy, który na zlecenie obcych służb przeprowadzał dewastacje pomników ofiar UPA (w tym pomnika w Domostawie) oraz gmachów publicznych poprzez antypolskie napisy. Działania te służyły wzniecaniu napięć między Polakami i Ukraińcami” – wskazał we wpisie opublikowanym w sieci.
Jak poinformował Jacek Dobrzyński, obecnie z zatrzymanym 17-latkiem z Ukrainy prowadzone są czynności procesowe.
