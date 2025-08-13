Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Dewastacja pomnika „Rzeź Wołyńska”. Zatrzymany to nastolatek z Ukrainy

ABW i policja zatrzymała 17-letniego obywatela Ukrainy, który miał umieszczać na budynkach i pomnikach w Polsce banderowskie flagi oraz hasła propagujące ideologię nazistowską – poinformowali w mediach społecznościowych Jacek Dobrzyński i Tomasz Siemoniak.

Publikacja: 13.08.2025 18:44

Dewastacja pomnika „Rzeź Wołyńska”. Zatrzymany to nastolatek z Ukrainy

Foto: ABW

Jakub Mikulski, Ada Michalak

Jacek Dobrzyński – rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych – w środę wieczorem opublikował w sieci wpis, w którym poinformował o kontrowersyjnym zachowaniu 17-letniego obywatela Ukrainy. 

Czytaj więcej

Ukrainiec, pracujący dla Rosjan, zatrzymany w Polsce przez ABW. 47-latek przyznał się
Przestępczość
Ukrainiec, pracujący dla Rosjan, zatrzymany w Polsce przez ABW. 47-latek przyznał się

Zatrzymano 17-letniego Ukraińca. „Umieszczał flagi banderowskie i hasła propagujące ideologię nazistowską” 

„Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego razem z dolnośląską policją i funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzili wspólne działania, które doprowadziły do zatrzymania 17-letniego Ukraińca” – czytamy we wpisie Jacka Dobrzyńskiego opublikowanym w serwisie X. „Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że umieszczał on na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską” – wskazał rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. 

17-latek – jak przekazał Dobrzyński – swoich czynów dokonywał na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw, gdzie w ubiegłym tygodniu znieważył on pomnik Rzezi Wołyńskiej malując na nim banderowską flagę oraz napis „Chwała UPA” w języku ukraińskim.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Straż Graniczna zaostrza kurs wobec cudzoziemców łamiących przepisy
Przestępczość
Koniec pobłażania dla cudzoziemców. Wydalenie i „wilczy bilet” za łamanie prawa

Tomasz Siemoniak: Obywatel Ukrainy robił to na zlecenie obcych służb 

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się także Tomasz Siemoniak – minister i koordynator służb specjalnych – który potwierdził, że doszło do incydentów oraz do zatrzymania. „ABW i Policja zatrzymały 17-letniego obywatela Ukrainy, który na zlecenie obcych służb przeprowadzał dewastacje pomników ofiar UPA (w tym pomnika w Domostawie) oraz gmachów publicznych poprzez antypolskie napisy. Działania te służyły wzniecaniu napięć między Polakami i Ukraińcami” – wskazał we wpisie opublikowanym w sieci. 

Jak poinformował Jacek Dobrzyński, obecnie z zatrzymanym 17-latkiem z Ukrainy prowadzone są czynności procesowe.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Przestępczość Ukraina Społeczeństwo Ukraińcy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)

Jacek Dobrzyński – rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych – w środę wieczorem opublikował w sieci wpis, w którym poinformował o kontrowersyjnym zachowaniu 17-letniego obywatela Ukrainy. 

Zatrzymano 17-letniego Ukraińca. „Umieszczał flagi banderowskie i hasła propagujące ideologię nazistowską” 

Pozostało jeszcze 88% artykułu
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Są akty oskarżenia ws. podpaleń w Polsce
Przestępczość
Prokuratura: Jest akt oskarżenia ws. aktów sabotażu na terytorium Polski
Działania policjantów podczas koncertu na Stadionie Narodowym w Warszawie
Przestępczość
Dmitry przeprasza za banderowską flagę na koncercie Maksa Korża. „Chciałem wesprzeć naszych żołnierzy”
Bomba kumulacyjna w przesyłce. Akcja ABW wobec obywatelki Ukrainy
Przestępczość
Bomba kumulacyjna w przesyłce. Akcja ABW wobec obywatelki Ukrainy
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Policyjne radiowozy przed Stadionem Narodowym w Warszawie
Przestępczość
Po koncercie Maksa Korża w Warszawie minister nie wyklucza deportacji
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie