Jacek Dobrzyński – rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych – w środę wieczorem opublikował w sieci wpis, w którym poinformował o kontrowersyjnym zachowaniu 17-letniego obywatela Ukrainy.

Zatrzymano 17-letniego Ukraińca. „Umieszczał flagi banderowskie i hasła propagujące ideologię nazistowską”

„Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego razem z dolnośląską policją i funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzili wspólne działania, które doprowadziły do zatrzymania 17-letniego Ukraińca” – czytamy we wpisie Jacka Dobrzyńskiego opublikowanym w serwisie X. „Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że umieszczał on na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską” – wskazał rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

17-latek – jak przekazał Dobrzyński – swoich czynów dokonywał na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw, gdzie w ubiegłym tygodniu znieważył on pomnik Rzezi Wołyńskiej malując na nim banderowską flagę oraz napis „Chwała UPA” w języku ukraińskim.