Dlaczego sąd nie zastosował więc tymczasowego aresztowania Pawła Rubcowa, co pozwoliłoby na wydanie międzynarodowego listu gończego i stwarzało szansę doprowadzenia go na proces? Nie wiadomo. Postanowienie jest lakoniczne i nie odnosi się do tego. Rubcow korzysta z polskiej obrony – reprezentuje go mec. Katarzyna Dąbrowska. Nie odpowiada na pytania „Rz”.

Areszt, a potem międzynarodowy list gończy pozwoliłyby, przynajmniej teoretycznie, rozpatrywać szansę na proces w Polsce. Jeżeli pojawiłby się w którymkolwiek kraju członkowskim Interpolu, mógłby zostać zatrzymany. W praktyce umożliwiłoby to ściganie go na całym świecie.

Paweł Rubcow pracował na rzecz GRU od 2016 r. Jego partnerka, polska dziennikarka, wciąż jest podejrzana

Rubcow/Gonzalez został oskarżony o to, że „od kwietnia 2016 r. do lutego 2022 r. w Przemyślu, Warszawie i w innych miejscach brał udział w obcym wywiadzie (rosyjskim wywiadzie wojskowym) i udzielał mu wiadomości, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jako państwu członkowskiemu NATO”. M.in. „zdobywał i przekazywał informacje, szerzył dezinformacje oraz prowadził rozpoznanie operacyjne” – wynika z komunikatu prokuratury.

Grozi mu od trzech do 15 lat więzienia, bo Rubcowa nie objęła nowelizacja prawa karnego, która od 1 października 2023 r. zaostrzyła kary za szpiegostwo aż do dożywocia.

Torpedowanie procesu w Polsce jest w jego interesie. Obecnie nie jest osobą skazaną, ma też obywatelstwo hiszpańskie. I jeśli Polska nie dokonała wpisu do bazy Schengen, że jest osobą niepożądaną, może przebywać w Europie.

Jego partnerka, Magdalena Ch., polska dziennikarka, ma utrzymane zarzuty o pomocnictwo w szpiegostwie. – Śledztwo zostało przedłużone do 28 sierpnia 2025 r., prokurator prowadzący nie wyraża zgody na podawanie informacji dotyczących wykonywanych czynności – odpowiada nam prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.