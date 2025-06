– Niestety przy okazji rozdzielenia urzędu MS i PG, co samo w sobie zasługuje na uznanie, projekt przewiduje przeprowadzenie czystek personalnych na najwyższym stopniu prokuratury – zwraca uwagę dr Piotr Turek, prokurator z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Rozdział prokuratury od ministerstwa sprawiedliwości i czystka na szczytach

Chodzi o przepisy przejściowe, zgodnie z którymi nowy PG w terminie 90 dni od dnia złożenia ślubowania powoła śledczych na stanowiska prokuratorów Prokuratury Generalnej, a dotychczasowych prokuratorów Prokuratury Krajowej, którzy nie znajdą jego uznania, przenosi na inne stanowisko i miejsce służbowe w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. W praktyce może ich zdegradować nawet do prokuratury rejonowej. Co prawda po konsultacjach społecznych dodano zastrzeżenie, z którego wynika, że przed podjęciem takiej decyzji nowy PG będzie musiał zasięgnąć opinii Krajowej Rady Prokuratury (KRP), ale w opinii naszego rozmówcy w praktyce niewiele to zmienia.

– W tym momencie KRP nie ma cech organu samorządowego, nie jest niezależna od ministra. Przemożny wpływ na wyłonienie jej członków mają prokuratorzy funkcyjni, co doprowadziło do tego, że obecnie rada ta składa się w ogromnym stopniu z nominatów ministra sprawiedliwości oraz z osób wybranych przez jego nominatów. Największą zaś wadą projektowanej ustawy jest to, że zachowuje nietknięty obecny system zarządzania prokuraturą. Pozostawia wszystkie instrumenty prawne umożliwiające zastraszanie prokuratorów poprzez groźby karnych delegacji etc. Dość powiedzieć, że projekt nawet nie usuwa tych wszystkich zamordystycznych" instrumentów, które zostały wprowadzone przez poprzedni rząd tzw. ustawą kagańcową – pointuje dr Turek.