17:06 Wotum zaufania. Kto jak głosował

Opozycje wsparła partia Razem.

16:44 Rzecznik rządu. Nazwisko poznamy w ciągu tygodnia

Donald Tusk zapowiedział, że zostanie powołany rzecznik rządu, którego nazwisko będzie znane w ciągu tygodnia. Rzecznikiem ma zostać „poważna figura polityczna”.

16:40 Tusk: Myślę, że wielu wyborców przyjęło to z ulgą

Po głosowaniu premier stwierdził, że potrzebował wotum zaufania, by przerwać krążące spekulacje, czy rząd się utrzyma. - A teraz trzeba na nowo zapracować na zaufanie wyborców – powiedział Tusk.

16:32 Rząd Donalda Tuska z wotum zaufania

Za udzieleniem wotum zaufania gabinetowi Tuska głosowało 243 posłów. Przeciwko – 210. Nikt się nie wstrzymał.

16:31 Za chwilę głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska

Przedtem jednak posłowie odrzucili wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o sytuację w Poczcie Polskiej.

16:30 Premier zakończył odpowiadanie na pytania

Z mównicy zszedł, jak mówił, „z ulgą”, bo 'widok niektórych twarzy nie przyniósł mu radości".

16:22 Tusk: Panie Matecki, niech pan usiądzie, bez aluzji

W ten sposób Tusk zwrócił uwagę posłowi PiS Dariuszowi Mateckiemu, który zakłócał jego wystąpienie.

16:17 W Sejmie o migrantach. Tusk: Nie chcecie o migracji?

Donald Tusk odpowiada na zarzuty opozycji dotyczące wpuszczania do Polski migrantów, mówiąc, że poruszanie tej kwestii przez PiS to samobójstwo" i cytując słowa szefa MSZ z czasów PiS, Jacka Czaputowicza, który w jednym z wywiadów powiedział, że za rządów Zjednoczonej Prawicy przepuszczano do Niemiec ”rzesze migrantów”, nie licząc się z konsekwencjami”.

Premier zapowiedział, że prawdopodobnie już tego lata zostaną wprowadzone częściowe kontrole na granicy z Niemcami, bez żadnych liberalnych wyjątków.

Tusk mówił też o rosnącej skuteczności zapory na wschodniej granicy Polski. Miała ona wzrosnąć do 98 proc., podczas gdy za rządów PiS wynosiła 30 proc. Premier podkreślił, że polska polityka wizowa jest realizowana m.in. przez zakazy wjazdów dla obywateli z krajów o wysokim ryzyku migracyjnym. Zapowiedział także kampanię w krajach pochodzenia nielegalnych migrantów, informująca o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o azyl.

16:10 Premier o nakładach na produkcję zbrojeniową

Odpowiadając na zarzuty, że obecna władza przeznacza mniej funduszy na produkcję zbrojeniową w Polsce, Tusk powiedział, że ma przed sobą całą listę decyzji, jaka w tej sprawie podjął rząd, a przy każdej z nich widnieje kwota przeznaczona na ten cel.

Tusk mówił, że dzięki nim ratowane są polskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe i uruchamiane inwestycje.

16:04 Tusk o 800 plus dla Ukraińców

Premier podkreślił, że świadczenia te dotyczą tych obywateli Ukrainy, którzy są w stanie potwierdzić swój stały pobyt w Polsce i podjętą tu aktywność zawodową - takie są metody uszczelniania wypłat zasiłków dla migrantów.

Donald Tusk poinformował, że obecnie trwa 52 tys. postępowań o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

15:58 Tusk mówi o nakładach na służbę zdrowia

Premier powiedział, że nakłady na zdrowie rosną systematycznie od kilku lat, w przyszłym roku przekroczą 25 mld zł. Tusk stwierdził, że nakłady doprowadziły do tego, że płace w ochronie zdrowia są godna, ale dobrze byłoby, gdyby przełożyły się też na dobro pacjentów.

Premier wspomniał o procedurze in vitro, deprecjonowanej za czasów rządów PiS. Mówił o „haniebnej walce” i upokarzaniu dzieci urodzonych dzięki tej metodzie. - Jestem dumny, że program in vitro przynosi efekt demograficzny, a przede wszystkim – radość ludzi, którzy dzięki in vitro doczekali się własnego potomstwa – mówił Tusk.

15:55 Premier: Część pytań miała charakter manifestów

Premier stwierdził, że część pytań, które zadali posłowie, miała charakter manifestów, a pozostałe dotyczyły wielu różnych dziedzin.

15:52 Donald Tusk zaczyna odpowiadać na pytania posłów

- Opublikujemy odpowiedzi na wszystkie pytania (ponad 260 – przyp red.).

15:28 Kazimierz Gwiazdowski z PiS pyta, gdzie są środki z KPO

- Gdzie są te środki i kiedy trafią do mieszkańców wsi. Tych środków jakoś nie widać bardzo z KPO – mówił poseł PiS. - Dlaczego pana rząd zaniechał budowy w województwie podlaskim dwóch dróg ekspresowych – S16 i S8. To są bardzo ważne drogi dla naszego województwa. Mieszkańcy naszego województwa na pewno panu tego nie zapomną - dodał.

15:12 Antoni Macierewicz: Niech Platforma Obywatelska powie dlaczego Donald Tusk do dzisiaj chroni Władimira Putina

Macierewicz pyta „dlaczego Tusk ukrywa odpowiedzialność Rosji za zbrodnię smoleńską”. Były minister obrony narodowej zarzuca Tuskowi i PO oddanie śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej Rosji. - Poparliście tę zbrodnię - mówi Macierewicz zwracając się do polityków PO.

15:07 Robert Telus: Tak źle jeszcze nie było w rolnictwie nigdy

- Nie ma żadnej pomocy dla polskiego rolnika. Dlaczego pan premier tak nie lubi polskiego rolnika, dlaczego nie lubi polskiej wsi? (...) Dlaczego polskiego rolnika nie wspiera PSL? (...) Premier Donald Tusk wprowadza Zielony Ład w UE, wprowadza go również w Polsce – mówił z sejmowej mównicy były minister rolnictwa w rządzie PiS.

15:01 Radosław Fogiel: Tusk nie miał odwagi zaprotestować po słowach kanclerza Niemiec

Premier Tusk, mówiąc o opozycji Polski na arenie międzynarodowej, powiedział, że to jest ekstraklasa, śmiem wątpić, ale na pewno nie jest to pierwsza klasa, jaką do Kijowa jechali przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a Donald Tusk, jak słyszymy, na życzenie kanclerza Niemiec, został wysłany do osobnego pociągu. Czy ta ekstraklasa to sytuacja, w której jego koledzy dzwonią do Donalda Trumpa, a Tuskowi, zgodnie z tym, co sam powiedział w telewizji, pozwalają się tylko przedstawić, a później już nie odzywa się ani słowem. Powiedział pan premier, że nie zna słowa kapitulacja, być może, ale obawiam się, że zna słowo die kapituliation i bez słowa milczy, kiedy kanclerz Niemiec mówi bezczelnie, że z ich punktu widzenia temat reparacji jest zakończony. Tusk nie miał odwagi, żeby zaprotestować. Do dymisji

14:37 Kinga Gajewska: Tak, popełniłam błąd

- System oświatowy został zmieniony o 180 stopni. Przez ostatnie osiem lat były rozdawane wille dla swoich. My dzisiaj zabieramy te miliony, które zostały nielegalnie dane. Poniżanie falą hejtu nauczycieli. Głodowe pensje, my – podwyżka najwyższa w historii – 30 proc.. Szanowny panie Suski, tak, popełniłam błąd. Natomiast, choć nie cierpi pan głodu, jak widzę, będę pierwszą osobą, która będzie przychodziła do was i karmiła, pewnie przyjdę z ziemniakami, pod cele, bo Matecki zmarniał, więc mu pomogę - mówiła posłanka KO.

14:15 Zbigniew Bogucki: Zadawanie pytań i oczekiwanie jakiekolwiek odpowiedzi nie ma większego sensu

Dzisiaj, niestety, premierem rządu polskiego jest polityczny, patologiczny kłamca. Dziś patologicznym oszustem wyborczym jest Donald Tusk, dlatego zadawanie pytań i oczekiwanie jakiekolwiek odpowiedzi nie ma większego sensu. Dzisiaj trzeba formułować zarzuty i pisać akt oskarżenia wobec waszej patowładzy. Dlatego oskarżam Donalda Tuska o to, że dokonał bezwarunkowej kapitulacji wobec dwóch kanclerzy Niemiec w Warszawie, kiedy nie stanął po stronie polskiego interesu i nie domagał się słusznego zadośćuczynienia i odszkodowania od strony niemieckiej za zniszczenia i za to, co Niemcy zrobili w Polsce. To jest wielka hańba. Oskarżeń jest więcej, ale wystarczy to jedno, żeby odwołać Tuska i odesłać was na słuszne miejsce w historii – powiedział poseł PiS.

14:01 Krzysztof Truskolaski: To są konkrety

- Miliardy z KPO, in vitro, babciowe, podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla sfery budżetowej, podwyżki dla pracowników socjalnych, inflacja w dół, płace realne w górę, PKB w górę, deregulacja, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 plus, obniżony VAT dla sektora beauty, brak prac domowych w szkołach, waloryzacja emerytur, uszczelnienie zapory na granicy polsko-białoruskiej, niższe ceny gazu, realizacja polityki antyprzemocowej, podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4000 do 7000 zł, budowa Tarczy Wschód, podwyżka kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 500 zł do 1000 zł, przywrócenie polskiej bandery, budowa farmy wiatrakowej Baltica 2, program Moje Zdrowie, nowe czołgi K2, nowe śmigłowce Apache, pociąg Białystok Warszawa – 90 minut, nowa droga do Augustowa w standardzie 2 + 2. To są konkretne – wymieniał poseł KO.

13:43 Łukasz Schreiber: Polacy pokazali wam czerwoną kartkę

- Premier oczekuje dzisiaj wotum zaufania, ale Polacy przecież pokazali wam czerwoną kartkę podczas ostatnich wyborów prezydenckich i nie dlatego, że było zbyt mało propagandy, jak mówił nieobecny tutaj premier, ale za wasz cynizm, za wasze kłamstwa, za pakt migracyjny, za Zielony Ład, za to, że Polakom żyje się gorzej, za niezrealizowane obietnice. Wasz wynik to nie jest wcale 49 proc. Trzaskowskiego, tylko 29 proc. poparcia dla rządu. Dla was nie ma nadziei i dlatego zwracam się do was słowami Olivera Cromwella, który jest skierował do parlamentu: Siedzicie tutaj już zbyt długo, jak na to, co dobrego uczyniliście. Dlatego powiadam, oddalcie się i niechaj tak się stanie. W imię boga, odejdźcie – mówił poseł PiS.

13:39 Marcin Bosacki: Zohydzają UE, zamiast mówić o wielkiej szansie

- Dzięki uzyskaniu najsilniejszej w historii. Polski pozycji w Unii Europejskiej rząd Donalda Tuska odblokował dla Polski prawie 300 miliardów z unijnego KPO. Uruchomił unijne wsparcie dla Tarczy Wschód, zablokował napływ milionów ton ukraińskiego zboża, odblokował po siedmiu latach ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej, czego nie potrafił zrobić ani nieudaczny rząd pis, ani nieudaczny IPN pana Nawrockiego. W tym samym czasie politycy opozycji przymilają się do prorosyjskich polityków, na przykład z niemieckiego AFD albo rumuńskiego Simona, który zresztą przegrał wybory. Nadal nazywają najbliższym sojusznikiem Orbána, który prowadzi antypolską politykę, blokując miliardy z unijnej kasy dla Polski. Wreszcie zohydzają Polakom czy próbują to robić Unię Europejską, ciągle nazywając ją zagrożeniem zamiast wielką szansą dla Polski. Panie premierze, które z tych działań opozycji najbardziej szkodzą polskiej polityce zagranicznej? - pytał poseł KO.

13:17 Klaudia Jachira: Ten rząd chce łączyć, a nie dzielić

Pamiętacie takie słowa posła Terleckiego: „lepsza podstawa programowa będzie mogła sprawić, że mądrzejsi ludzie, bardziej zorientowani w rzeczywistości politycznej, historycznej będą głosowali na PiS”. Właśnie po to poprzednia władza, PiS stworzył przedmiot Historia i teraźniejszość, ograniczyli prawdziwą wiedzę o społeczeństwie i skupili się na narracji zgodni z waszą, PiS-owską ideologią, a symbolem stał się już niestety słynny skandaliczny podręcznik autorstwa Roszkowskiego. Koalicja Obywatelska obiecała wyborcom likwidację HiT-u i przywrócenie edukacji obywatelskiej. I to właśnie robimy. Już nie partyjni nominaci, a niezależni eksperci przygotowali nową podstawę programową o nazwie edukacji obywatelska, a jego głównymi zaletami jest rozwijanie kompetencji obywatelskich, oparcie się na na projektach, debacie i działaniach społecznych. Taki właśnie jest też ten rząd. Chcę łączyć, a nie dzielić, opierać naszą pracę o dialog i współpracę, nie podsyca strachu, tak jak wy, tylko tonuje nastroje. Dlatego zgodnie z tymi wartościami udzielam temu rządowi pełne wotum zaufania – mówiła posłanka PiS

13:09 Sławomir Mentzen nie został przekonany przez Donalda Tuska

„Tuskowi godzinę zajęło przekonywanie, że należy dać mu wotum zaufania, bo w przeciwnym wypadku władzę przejmie opozycja” - ocenił exposé szefa rządu lider Nowej Nadziei.

12:56 Kacper Płażyński: Premier musiałby zaprzeczyć swoim słowom

- Terminale zbożowe w portach w Gdańsku, w Gdyni. Żałuję, że nie ma pana premiera Tuska, bo musiałby zaprzeczyć swoim słowom. Niestety, ale nie dzieje się nic z tego, co obiecał. Powiem więcej, w listopadzie zeszłego roku w Gdyni został rozstrzygnięty konkurs na dzierżawę, inwestycję 200 milionów złotych w terminal zbożowy w Gdyni. Nie wiedzieć czemu do dnia dzisiejszego nie jest podpisana nawet umowa przedwstępna. W Gdańsku pan premier w grudniu zeszłego roku obiecywał, że 400 milionów złotych zostanie skierowane z budżetu państwa na budowę terminala zbożowego. Co tamtego dnia się wydarzyło? No właśnie kompletnie nic. Mam pytanie do pana premiera, dlaczego takie prezenty robi naszym konkurentom gospodarczym, czyli w tym przypadku przede wszystkim Federalnej Republice Niemiec – mówił poseł PiS.

12:45 Bogusław Chrabota: Tusk przemawiał do swoich. Z wyraźną ulgą. Swadą i swobodą

Jaką technikę zastosował premier? Skupił się przede wszystkim na osiągnięciach swojego gabinetu i zrobił to wiarygodnie. Mniej wiarygodnie wypadły natomiast odniesienia do rządów PiS.

12:33 Jakub Rutnicki: PiS nie remontował orlików. Wystarczyły dwa lata kompetentnego rządu

Liczą się konkrety, powiedzmy czym zajmował się PiS, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. Ponad 2500 orlików zostało zrealizowane. Przez 8 lat rządów PiS-u, wiecie państwo, ile orlików zostało wyremontowanych? Zero. Ale przyszedł rząd kompetentny i wystarczyły dwa lata, aby jeżeli chodzi o remonty i budowy orlików zrealizować ich kilkaset. 800 już jest w trakcie realizacji. Przez ten przez 2 lata będzie 1200 – powiedział poseł KO.

12:30 Paweł Szrot: Nie liczę na odpowiedź, bo ignoruje pytania lub kłamie

- Jakie są sukcesy upływającej bezobjawowo polskiej prezydencji? Pan premier z wielką satysfakcją mówił o wysyłaniu ABW i prokuratury na autorów aplikacji. Jak tam śledztwo w sprawie setek tysięcy na nielegalną, hejterką kampanię Rafała Trzaskowskiego? - pytał polityk PiS.

12:12 Donald Tusk: Nie znam takiego słowa jak kapitulacja

12:00 Piotr Kaleta: Chciałbym wyrazić podziw dla Donalda Tuska

- Chciałbym wyrazić podziw dla Donalda Tuska, proszę państwa, 3,5 godziny, jak sam mówił, w tym koszmarnym miejscu i dał radę, dał radę, wytrzymał 3,5 godziny dla Polski. Nie sposób tego przemówienia nie porównać z exposé, które miało miejsce po zwycięskich wyborach przez Platformę Obywatelską. Przypominacie sobie państwo te słowa? Donald Tusk mówił, nikt go nie w Europie nie ogra. Dzisiaj pytanie, czy w ogóle z kimś Donald Tusk tam gra, czy pozwalają mu wejść na boisko, a nie tylko piłki podaje – mówił poseł PiS.

11:55 Grzegorz Schetyna: Koalicja nie potrzebuje „swojego 500+”

Były przewodniczący PO mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem, że koalicja powinna jasno komunikować, które elementy programów partyjnych będą realizowane i w jaki sposób. – Trzeba mieć pomysł, jak to zrobić, nawet z prezydentem, który nie będzie podpisywał ustaw – mówił. Zasugerował, że część zmian może być realizowana poprzez rozporządzenia i działania w ramach dostępnych kompetencji rządu.

11:48 Artur Bartkiewicz: Donald Tusk wskazał w exposé dlaczego jest koalicji rządzącej potrzebny

– Ja wiem, że pochodzimy z różnych nurtów. Moim zadaniem jest poszukiwanie wspólnych ustaleń – mówił. Na horyzoncie nie widać nikogo innego, kto mógłby to zrobić. I to jest być może nawet większy problem obecnej koalicji niż przegrane wybory prezydenckie. Bez Tuska nie przetrwa, a jednocześnie dużo wskazuje na to, że z Tuskiem nie wygra - pisze publicysta „Rzeczpospolitej”.

11:40 Marcin Horała: Donald Tusk nakłamał o CPK

- Jest jedno wielkie ściemnianie i udawanie, a nie budowanie CPK, więc proste pytanie, choć niestety retoryczne, czy to ściemnianie, udawanie w temacie CPK potrwa do końca tego rządu – pytał poseł PiS.

11:25 Tomasz Trela: Ile przekażemy na cele mieszkaniowe?

Przez dwa lata wydajemy kilka miliardów złotych na szeroko rozumiane projekty mieszkaniowe i politykę mieszkaniową i to bardzo dobrze. Pan premier również w swoim wystąpieniu powiedział, że budownictwo mieszkaniowe to ważna sprawa dla naszego rządu na te 2,5 roku. Chcę, żeby pan premier określił, ile my z budżetu państwa jesteśmy w stanie przez 2,5 roku przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe. Ile tych pieniędzy przekażemy dla samorządów i ile jesteśmy w stanie przekazać kompletów kluczy do końca 2027 roku? Tak, żeby obywatele naszego kraju nie musieli zaciągać kredytów na kilkadziesiąt lat, tylko mogli zwrócić się do swojego samorządu i dostać upragnione mieszkanie. To jesteśmy winni przede wszystkim młodym obywatelom – mówił poseł Lewicy.

11:21 Sebastian Kaleta: Kłamał pan w kampanii, w exposé i dzisiaj

- Kłamał pan z panem Bodnarem, że będziecie przewracać praworządność i wasze rządy pokazują, że mamy totalną odwrotność. Przejmowanie siłą prokuratury i sądów, by tak naprawdę prowadzić najniższych instynktów zemstę polityczną. To jest totalne bezprawie. Polacy to widzą, że te nędzne igrzyskach, które im proponujecie, nie zastąpią im chleba. Obu panom mówię otwarcie: za bezprawie, które w Polsce uczyniliście, przyjdzie wam odpowiedzieć. Panie premierze, nie uciekniecie pan do swojej cioci Ursuli, a pan, panie ministrze, do wujka Sorosa – powiedział poseł PiS.

11:14 Szymon Szynkowski vel Sęk: Polska prezydencja oddana walkowerem

Przegrana polska prezydencja w Unii Europejskiej dobiega właśnie końca. Jest to prezydencja niewykorzystanych szans, bez wydarzeń wysokiego szczebla. Przez półrocze polskiej prezydencji Polska odstawiona od najważniejszych spotkań, od stołu dyplomatycznego, w drugim wagonie do Kijowa, to było dość symboliczne. To jest prezydencja oddana walkowerem, ale to mało, to nie tylko prezydencja niewykorzystanych szans. To także prezydencja, podczas której mogliście przecież wyrazić swój sprzeciw wobec paktu migracyjnego – mówił poseł PiS.

11:09 Ryszard Petru: Polacy oczekują od nas więcej

- Polacy powierzyli nam swoje marzenia, marzenia lepszego jutra i możemy to zrealizować uprzaszczając podatki, przekazując więcej władzy samorządom. Tylko w ten sposób wyzwolimy energię Polaków. Nie ma alternatywy dla tej koalicji, ale jest alternatywa dla sposobu jej działania. Powinniśmy wrócić z obniżką składki zdrowotnej lub obniżyć kwotę wolną od podatku – powiedział poseł Trzeciej Drogi.

11:01 Agnieszka Pomaska: Rząd zasługuje na zaufanie, by dalej skutecznie działać w UE

- Czy mógłby pan wytłumaczyć posłankom i politykom PiS, jak prowadzić politykę europejską, żeby skutecznie zabiegać o polskie sprawy w Unii Europejskiej? Przypomnę, że w związku z tym, że tacy ludzie jak Morawiecki, jak Szydło, jak Ziobro zachowywali się w Unii Europejskiej jak sabotażyści i doprowadzili do tego że pieniądze z KPO widzieliśmy w Polsce tylko na bilbordach – mówiła posłanka KO

10:57 Anna Maria Żukowska: Brakuje mi wizji wielkiej Polski

- Brakuje mi wizji wielkiej Polski, którą wszyscy mamy w sercu, o której wszyscy myślą. To jest Polska, w której mamy stabilny i sukcesywny wzrost płacy minimalnej. To jest Polska, która walczy o demografię. Polska, która walczy z wykluczeniem transportowym, ale nie poprzez pociągi na narty, tylko tam, gdzie ludzie nie mają jak dojechać do pracy, jak dojechać do szkoły. Polski, w której wszyscy czują się różni i brakuje mi tutaj informacji o realizacji umowy koalicyjnej w zakresie związków partnerskich. Nie usłyszałam tego w pańskim wystąpieniu. I naprawdę nie możemy dłużej słyszeć, że ten czas przyjdzie po wyborach – powiedziała posłanka.

10:53 „Czy pan jest poważny?” Politycy partii Razem krytykują Tuska po exposé

„Tusk ogłosił, że nie zna słowa kapitulacja. Może powinien zapoznać się ze słowem emerytura?” – stwierdził Adrian Zandberg po wystąpieniu w Sejmie szefa rządu. W krytyce wtórują mu inni posłowie partii Razem.

10:51 Maciej Konieczny: Czy możemy liczyć na sankcje wobec Izraela?

- Za 10, 15, 20 lat nikt nas nie zapyta o to, co dzisiaj działo się na tej sali, ale możemy dostać dużo trudniejsze pytanie, gdzie byliśmy, kiedy trwało ludobójstwo w Strefie Gazy? Co zrobiliśmy, żeby powstrzymać armię Izraela, która metodycznie zrównała Gazę z ziemią, mordując tysiące palestyńskich cywilów, kobiet i dzieci? Co pan zrobił, panie premierze, kiedy Izrael stosował głód jako narzędzie planowej i deklarowanej czystki etnicznej? - pytał poseł Razem.

10:44 Marcin Przydacz: Przez godzinę mówił pan o PiS-ie

- Mówił pan ponad godzinę, zwracając się z wnioskiem o wotum zaufania, a mówił pan o PiS-ie. O niczym innym w zasadzie pan nie potrafi mówić. Od kilkudziesięciu lat mówi pan tylko o swoich oponentach politycznych, szczując jednych Polaków na drugich. My byśmy chcieli naprawdę posłuchać, jakie pan ma plany, na przykład na naprawę stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Pański minister mówi, że liczy, że nowy prezydent pomoże poprawić stosunki z USA, czyli te stosunki są dzisiaj złe – mówił poseł PiS.

10:40 Marcelina Zawisza: Nie usłyszeliśmy nic o systemie ochrony zdrowia

Ponad godzinne przemówienie i muszę powiedzieć, że to jest zaskakujące, że nie usłyszeliśmy nic o systemie ochrony zdrowia. Mamy najdłuższe kolejki od 12 lat, mamy dziurę w systemie ochrony zdrowia wielkości 20 miliardów złotych. Teraz już można przyznać, że jest duża dziura, którą trzeba będzie zasypać. Nie dowiedzieliśmy się absolutnie nic, co rząd planuje w systemie ochrony zdrowia – powiedziała posłanka partii Razem.

10:35 Przemysław Czarnek: Dlaczego nie poda się pan do dymisji?

- Panie premierze, pominął pan w swoim przemówieniu fakt służenia interesom niemieckim, a nie polskim. Dlaczego nie uniesie się pan honorem i nie poda się do dymisji zamiast składać głupi wniosek? - powiedział poseł PiS.

10:29 Adrian Zandberg: Czy pan jest poważny?

Czy pan jest poważny, kiedy mówi o tym, że nastąpiła profesjonalizacja zarządzania majątkiem publicznym w Polsce? Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w kluczowych spółkach zatrudnia się rodziny, polityków PSL-u? Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w Totalizatorze Sportowym zatrudniacie internetowych hejterów działających na rzecz Platformy Obywatelskiej, że to samo dzieje się w Polskim Holdingu Nieruchomości? A może tą profesjonalizację widać zarządzaniu polską nauką w tym, co działo się wokół instytutów badawczych, wokół badania sztucznej inteligencji albo w reaktorze Maria, jedynym naszym reaktorze wyłączonym przez nieudolność w zarządzaniu. Panie premierze, jeżeli pan uważa, że dzisiaj w Polsce są transparentne, uczciwe konkursy i że to w ten sposób dobierani są ludzie do zarządzania majątkiem publicznym, to mam dla pana złą informację, albo pana ktoś wprowadza w błąd albo żyje pan w jakimś innym świecie – powiedział Zandberg.

10:25 Joanna Kluzik-Rostkowska: Jak rząd zareagował na niebezpieczeństwo wojny kinetycznej?

- Jakie są losy wyczekiwanej ustawy medialnej i kiedy możemy jej spodziewać się w Sejmie? - zapytała Aleksandra Leo z Polski 2050.

10:18 Posłowie zadają pytania po wystąpieniu premiera

Do zadawania pytań zgłosiła się ponad połowa posłów.

10:14 Przerwa w obradach do godziny 10:15

10:09 „Jestem gotów dalej prowadzić prace tego rządu”

- Życzę wam wszystkim wytrwałości, życzę wam. determinacji. Każdy, kto jest gotów razem ze mną, razem z rządem, przede wszystkim razem z naszymi wyborcami, nie zważając na na te chwilowe emocje, iść do przodu i budować lepszą Polskę, Niech zagłosuję dzisiaj za wotum zaufania dla dla naszego rządu. Jestem gotów nie tylko zagłosować, ale dalej prowadzić prace tego tego rządu. Niniejszym zwracam się do całego Sejmu o udzielenie wotum zaufania dla naszego rządu. Dziękuję bardzo – zakończył premier.

10:05 „Jestem dumny, że 11 milionów Polek i Polaków to są ludzie, którzy mają różne poglądy, różne tradycje, ale jedną wiarę, że Polska może być lepsza”

- Jeśli ktoś chciałby zamienić koalicję rządzącą w targowisko próżności czy konfliktu, to niech nie głosuje dzisiaj za wotum zaufania – mówił premier. - Musimy zrozumieć, czym jest gra drużynowa. To lojalność i solidarność, także wobec świata zewnętrznego - dodał.

09:58 „Powołajcie opozycję techniczną”

- Chciałbym, żebyście powołali opozycję techniczną. Bądźcie opozycją techniczną, spróbujcie wspólnie z nami przegłosować coś, co może pomóc Polsce. Spróbujemy to przetestować np. na deregulacji – zaapelował premier

09:56 „Ogłosimy nowe otwarcie po rekonstrukcji rządu”. Będzie rzecznik rządu

- Nie mówię tutaj o zmianie nazwisk, ale przede wszystkim o zmianie struktury rządu. (...) Na pewno pojawię się nowe twarze – zapowiedział premier. Premier ogłosił, że zostanie powołany rzecznik prasowy rządu.

09:51 „Nie dam się namówić na polowanie na czarownice”

- Nikt mnie nie przekona, że ze względu na przykład na wynik wyborów prezydenckich, będziemy musieli zrezygnować z dalszej rozliczeń. Nie ma mowy – zadeklarował Tusk.

09:46 „Zdaję sobie sprawę, że wiele z tych rzeczy, o których wspólnie marzyliśmy, Nie zostało się zrealizowanych”

- Chcę z całą mocą podkreśla, że rozliczenia, które nigdy nie były przeze mnie traktowane jako rewanż, jako zemsta, tylko jako bardzo poważne podejście państwa polskiego, do rozliczenia wszystkich nadużyć. Chcę powiedzieć, że żadne nadużycie, żadna kradzież, żaden fałsz nie zostaną zamiecione pod dywan – powiedział szef rządu.

09:42 „Nigdy nie dam się namówić na narrację antyukraińską”

- Wiem dokładnie gdzie są źródła polskiego bezpieczeństwa i polskiej ryzyk. Wiem, że Rosja jest naszym wrogiem – mówił premier.

09:39 „CPK będzie budowane przez polskie firmy, bo taką decyzję podjęliśmy”

- Nie Chińczycy, nie Francuzi, nie Australijczycy, tylko polskie firmy będą uprzywilejowane w tym wielkim projekcie – zapowiada Tusk

09:35 „Boże chroń nas przed takimi ludźmi, którzy przez suwerenność polski rozumieją kompletne frajerstwo”

- (...) którzy pozwolili, aby Polskę wykorzystywano, aby pieniądze polskiego podatnika wykorzystywano w Berlinie, w Paryżu czy Brukseli – kontynuował premier.

09:32 „Blisko milion osób zarejestrowało się, by skorzystać z projektu renta wdowia”

- Jesteśmy wyraźnie powyżej średniej państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o udział pomocy społecznej – powiedział Tusk.

09:29 „Żaden rząd, żadna większość nie podjęła porównywalnych decyzji o pomocy tym, którzy byli najbardziej poszkodowani”

- Trzeba było lepiej o tym opowiedzieć. Ale jedna dana może też wam uzmysłowi jaka jest różnica w skali. Wiecie ile w pierwszym roku rządów PiS-u, kiedy obowiązywało 500 plus, ile państwo polskie przeznaczyło na pomoc? 16 miliardów złotych. Z tytułu programu 800 plus były to 62 miliardy złotych – mówił premier.

09:28 Politycy komentują słowa Tuska

09:23 Na sali nie ma posłów Prawa i Sprawiedliwości

09:18 „Przypomnijcie sobie, jak ważne sprawy spowodowały, że Polacy dali nam w ręce odpowiedzialność za ojczyznę”

- Zarówno mandat od ludzi, Konstytucja oraz ogrom wyzwań, jakie stoją przed Polską, powodują, że dziś musimy odnowić ten mandat odpowiedzialności, jaki na siebie wzięliśmy - mówił premier.

09:16 „My na pewno uszanujemy wynik wyborów”

- Będę apelował do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, przebieg i uznanie legalności wyborów, aby bardzo rzetelnie oceniły wszystkie sygnały o nieprawidłowościach lub ryzykach fałszu – zapowiedział Tusk.

09:13 „Nic nie zwalnia nas z odpowiedzialności za losy kraju”

- 11 milionów wyborców w październiku i 10 mln kilka dni temu powiedziało: „macie dalej robić swoją robotę” - powiedział premier.

09:11 „Czeka nas 2,5 roku bardzo ciężkiej pracy w niekorzystnych warunkach”

- Chcę wyraźnie podkreślić, że zwracam się o wotum zaufania, bo mam przekonanie, wiarę i pewność, że mamy mandat do rządzenia i brania odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje – mówił Tusk.

09:09 Donald Tusk rozpoczyna exposé

- Pozwólcie, że, nie marnując waszego czasu i czasu Polaków, przejdę od razu do sedna – powiedział premier.

09:06 Marszałek Sejmu rozpoczyna obrady

09:04 Jarosław Kaczyński: Przedstawimy nasze stanowisko wobec rządu

- Dzisiaj mamy ważne, chociaż z góry rozstrzygnięte, wiadomo, jaki będzie wynik, głosowanie. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. I to jest okazja do tego, żeby przedstawić nasze stanowisko wobec tego rządu, wobec tych kilkunastu miesięcy jego władzy – mówił przed Sejmem prezes PiS.

09:02 Szymon Hołownia: Jesteśmy w tym rządzie po to, żeby zrealizować rzeczy, na które się umówiliśmy

- Jesteśmy tym, czym byliśmy w 2023 roku. Jesteśmy partią wkurzonych rodziców. Nie myślimy w kategoriach prawicowo-lewicowych. Poszliśmy do polityki, żeby zmieniać Polskę dla naszych dzieci. Nie angażujemy się w duopole, i zapraszamy każdego, kto chcę zmieniać Polskę na lepsze – mówił przed rozpoczęciem obrad marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

09:01 Andrzej Duda: Spokojnie poczekajmy na decyzję parlamentu

- To jest przede wszystkim decyzja parlamentu i na tę decyzję spokojnie poczekajmy. To parlamentarzyści to ocenią. To kwestia również i relacji politycznych pomiędzy ugrupowaniami i wewnątrz ugrupowań, więc trudno jest mi na te tematy się wypowiadać jednoznacznie, jakie tam te relacje panują, zwłaszcza w okresie po wyborach prezydenckich – powiedział prezydent zapytany o głosowanie w Sejmie.

09:00 Czego spodziewa się Władysław Kosiniak-Kamysz?

– Jeśli chodzi o stabilność, bezpieczeństwo tego głosowania – nie mam tutaj obaw, jestem spokojny - powiedział w TVN24 szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Rekonstrukcja nie może opierać się tylko na wymianie osób, tylko również na zmianie struktury rządu – ocenił lider PSL.

08:58 Kto nie poprze rządu Tuska?

Przeciw wyrażeniu wotum zaufania zagłosują, jak wynika z deklaracji, członkowie PiS, Konfederacji i Razem. - Jesteśmy partią opozycyjną, więc oczywiście wotum nie poprzemy - zapowiadał Adrian Zandberg.

08:55 Donald Tusk: Rządowy plan awaryjny będzie wymagać „jedności i odwagi” koalicjantów

Premier po wyborach powiedział, że głosowanie nad wotum zaufania będzie pierwszym testem dla koalicji rządzącej. - Pamiętajmy, umówiliśmy się na wielką rzecz, wymagającą siły, wytrwałości i być może więcej czasu, niż byśmy chcieli. W demokracji walka nigdy się nie kończy - mówił Tusk.

08:52 Jacek Nizinkiewicz: Co powinien powiedzieć Tusk?

Konkrety – to słowo powtarza się w rozmowach z politykami koalicji 15 października. Tego oczekują od premiera w exposé. Jasno wytyczonych celów i planu dla Polski, który będzie realizowany. Nie tylko obietnic bez pokrycia.

08:50 Na czym polega wotum zaufania?

Jak wskazuje art. 160 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Premier Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Wotum zaufania jest uchwałą parlamentu, która zostaje podjęta podczas specjalnego głosowania. Uchwała ta ma wyrazić zaufanie do działalności całego rządu lub jego poszczególnych członków. Głosowanie odbywa się w dwóch sytuacjach. Pierwszą z nich jest powołanie nowego rządu. Po wyborach ma on 14 dni na to, by uzyskać wotum zaufania. Parlament udziela go większością głosów, przy obecności co najmniej połowy posłów. O wotum zaufania można też wnioskować w każdym innym momencie działania Rady Ministrów. Taka sytuacja ma miejsce aktualnie.