Krytycznie do jednego z fragmentów wypowiedzi Tuska odniosła się też Marcelina Zawisza. „Panie premierze, koryciarstwo na pełnej to naprawdę nie jest profesjonalizacja spółek Skarbu Państwa” – zauważyła we wpisie na X. „Czy premier Tusk żyje w alternatywnej rzeczywistości, w której oni wprowadzili te transparentne konkursy?” – pytała.

Adrian Zandberg do Donalda Tuska: Czy pan jest poważny, panie premierze?

Wątek ten kontynuował Zandberg w trakcie serii pytań do premiera w Sejmie. – Półtora roku temu narzekał pan na deficyt powagi w polskiej polityce, więc chciałem zapytać po dzisiejszym przemówieniu: czy pan jest poważny, panie premierze, kiedy pan mówi o tym, że nastąpiła profesjonalizacja zarządzania majątkiem publicznym w Polsce? – powiedział. – Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w kluczowych spółkach zatrudnia się rodziny polityków PSL-u? Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w Totalizatorze Sportowym zatrudniacie internetowych hejterów działających na rzecz Platformy Obywatelskiej? Że to samo dzieje się w Polskim Holdingu Nieruchomości? A może tę profesjonalizację widać w zarządzaniu polską nauką, w tym, co działo się wokół instytutów badawczych, wokół badania sztucznej inteligencji? Albo w reaktorze Maria, jedynym naszym reaktorze, wyłączonym przez nieudolność w zarządzaniu? – punktował kandydat na prezydenta, którego w pierwszej turze wyborów w maju poparło 4,86 proc. głosujących.

– Panie premierze, jeżeli pan uważa, że dzisiaj w Polsce są transparentne, uczciwe konkursy i że to w ten sposób dobierani są ludzie do zarządzania majątkiem publicznym, to mam dla pana złą informację. Albo pana ktoś wprowadza w błąd, albo żyje pan w jakimś innym świecie – podsumował Zandberg.

Z kolei poseł Maciej Konieczny ocenił, że exposé Tuska to „najbardziej kuriozalne tłumaczenie po przegranym meczu od wczorajszego Bednarka” – nawiązał w ten sposób do wywiadu kapitana polskiej reprezentacji po porażce 1:2 z Finlandią. „Rząd się za mało chwalił, a poza tym to zły PiS. O planach na resztę kadencji póki co nic” – napisał Konieczny.