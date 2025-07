Poseł Polski 2050: W ostatnim okresie nie realizowaliśmy swojego programu

Poseł przekonywał, że Szymon Hołownia wytłumaczył się już ze słów o zamachu stanu. Odnosząc się do zapowiadanego przesłuchania w prokuraturze Petru wskazał, że byłby to dla marszałka Sejmu „moment, kiedy mógłby temu wszystkiemu zaprzeczyć i podkreślić jeszcze raz, że nie ma tematu”. - Ja rozumiem, słowo się rzekło. Nie twierdzę, że nic się nie stało (...). To jest niepotrzebna figura retoryczna, która miała miejsce, z której na szczęście się wycofał i im szybciej zaprzeczy temu wszystkiemu, tym lepiej (...). Dobrze by było, gdyby jednoznacznie uciął te spekulacje i powiedział wprost, że żadnego zamachu stanu nie było - mówił.

Ryszard Petru przyznał w TVN24, że sprawa wypowiedzi Szymona Hołowni o zamachu stanu Polsce 2050 nie pomaga. Według niego, dla jego partii i całej koalicji rządzącej kluczowy byłby „powrót do źródeł”. Poseł przekonywał, że Polska 2050 weszła do parlamentu z obietnicami pomocy przedsiębiorcom i „odkręcania Polskiego Ładu”. - Na tym zbudowaliśmy istotną część naszego wizerunku. Niestety, w ostatnim okresie, z przykrością to powiem, nie tyle odeszliśmy od tego, co nie realizowaliśmy swojego programu - podkreślił.

Spadek zaufania do Szymona Hołowni. Ryszard Petru radzi liderowi Polski 2050 wejść do rządu

Ostatnie sondaże pokazują, że spada poparcie dla Polski 2050, a Szymon Hołownia cieszy się mniejszym zaufaniem Polaków niż jeszcze niedawno. Pytany o rady dla Hołowni Petru stwierdził, że w sytuacji spadającego poparcia robi się „krok do tyłu” - należy, według niego, przygotować kontrofensywę i w ciągu miesiąca ją rozpocząć. Zdaniem posła, wejście do rządu byłoby dla Szymona Hołowni „doskonałym rozwiązaniem”. - Gdyby wszedł do rządu i miał agendę do realizacji, w bardzo łatwy sposób mógłby odzyskać istotną część zaufania opinii publicznej - ocenił Ryszard Petru.