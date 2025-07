- Szczęśliwie nie jestem rzecznikiem Szymona Hołowni, więc nie muszę go tłumaczyć z tych słów - powiedział przewodniczący Nowoczesnej, do niedawna minister ds. Unii Europejskiej, dodając przy tym, że lider Polski 2050 „sam się tłumaczy”, a skoro to robi, „to znaczy, że ma takie poczucie, że trochę za daleko to było”. - Słowo ma znaczenie, słowo waży, więc trzeba brać za nie odpowiedzialność i czasem jak się zagalopuje, to trzeba się potem trochę cofnąć - przekonywał Szłapka.

Co z ustawą o asystencji osobistej? Donald Tusk mówił o pieniądzach

Rzecznik rządu był też pytany o plany koalicji rządzącej dotyczące ustawy o asystencji osobistej. Po weekendowym wystąpieniu premiera Donalda Tuska (PO) w Pabianicach pojawiły się głosy, że z powodu braku środków finansowych władza wycofa się z projektu. W Pabianicach szef rządu mówił, że Polska musi dużo wydawać na obronność.

- Przypomnę kontekst tych słów. Padło pytanie o asystencję osobistą. Pan premier powiedział, że nad tą ustawą pracujemy, postawił średnik i powiedział: pamiętajcie państwo wszyscy, że wiecie, jak trudna jest sytuacja międzynarodowa, jeden procent PKB to jest około 40 miliardów, my musimy, bo taka jest sytuacja, wydawać dużo na obronność - wskazał Szłapka. Dodał, że rozmawiał z ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem. Według jego słów, prace nad projektem trwają, a ustawa w ciągu najbliższych tygodni powinna trafić na Komitet Stały Rady Ministrów. - Rząd pracuje i ta ustawa będzie - zapewnił. Tłumaczył przy tym, że do opóźnienia doszło, ponieważ ustawa miała „błędy konstrukcyjne, które trzeba było naprawić”.

800+ tylko dla pracujących? Jest deklaracja rzecznika rządu

Czy rząd Donalda Tuska pracuje nad zmianami w programie 800+? Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) zaproponował, by świadczenie 800+ otrzymywały tylko dzieci pracujących rodziców. RMF FM podało, że trwają prace nad ograniczeniem programu dla cudzoziemców, którzy nie pracują.